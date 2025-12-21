Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России - 22.12.2025 Украина.ру
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
Силы ПВО за 3,5 вечерних часа уничтожили 35 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 22 декабря сообщил в своём телеграм-канале
2025-12-21T23:52
2025-12-22T00:10
"С 20:00 мск до 23:30 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 23 вражеских БПЛА были сбиты над акваторией Чёрного моря;🟥 шесть БПЛА – над территорией Крыма;🟥 три БПЛА – над территорией Азовского моря;🟥 три уничтожены над территорией Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России

23:52 21.12.2025 (обновлено: 00:10 22.12.2025)
 
Силы ПВО за 3,5 вечерних часа уничтожили 35 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 22 декабря сообщил в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:30 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 23 вражеских БПЛА были сбиты над акваторией Чёрного моря;
🟥 шесть БПЛА – над территорией Крыма;
🟥 три БПЛА – над территорией Азовского моря;
🟥 три уничтожены над территорией Белгородской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
