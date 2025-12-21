https://ukraina.ru/20251221/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-ukrainskikh-bpla-na-regiony-rossii-1073446087.html
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России - 22.12.2025 Украина.ру
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
Силы ПВО за 3,5 вечерних часа уничтожили 35 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 22 декабря сообщил в своём телеграм-канале
2025-12-21T23:52
2025-12-21T23:52
2025-12-22T00:10
новости
украина.ру
россия
черное море
крым
азовское море
белгородская область
минобороны рф
пво
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
"С 20:00 мск до 23:30 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 23 вражеских БПЛА были сбиты над акваторией Чёрного моря;🟥 шесть БПЛА – над территорией Крыма;🟥 три БПЛА – над территорией Азовского моря;🟥 три уничтожены над территорией Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
черное море
крым
азовское море
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, россия, черное море, крым, азовское море, белгородская область, минобороны рф, пво, бпла, атака бпла, всу
Новости, Украина.ру, Россия, Черное море, Крым, Азовское море, Белгородская область, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
23:52 21.12.2025 (обновлено: 00:10 22.12.2025)
Силы ПВО за 3,5 вечерних часа уничтожили 35 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 22 декабря сообщил в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:30 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 23 вражеских БПЛА были сбиты над акваторией Чёрного моря;
🟥 шесть БПЛА – над территорией Крыма;
🟥 три БПЛА – над территорией Азовского моря;
🟥 три уничтожены над территорией Белгородской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.