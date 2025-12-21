https://ukraina.ru/20251221/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-ukrainskikh-bpla-na-regiony-rossii-1073446087.html

Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России

Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России

Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России

Силы ПВО за 3,5 вечерних часа уничтожили 35 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 22 декабря сообщил в своём телеграм-канале

"С 20:00 мск до 23:30 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 23 вражеских БПЛА были сбиты над акваторией Чёрного моря;🟥 шесть БПЛА – над территорией Крыма;🟥 три БПЛА – над территорией Азовского моря;🟥 три уничтожены над территорией Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

