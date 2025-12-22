"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС - 22.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251222/v-stranakh-evropy-stagniruet-proizvodstvo-politolog-ob-upadke-promyshlennosti-v-es-1073452770.html
"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС
"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС - 22.12.2025 Украина.ру
"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС
Экономический кризис в Евросоюзе имеет системные причины и не может быть быстро преодолен. Стагнация производства бьет по фундаменту, на котором держится так называемое западное "благополучие". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
2025-12-22T05:15
2025-12-22T05:15
новости
европа
россия
украина
ес
сша
азия
евросоюз
производство
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059455940_0:58:1000:621_1920x0_80_0_0_932005e5c93bd2e61f35efdb0eb02d2a.jpg
Отвечая на вопрос о перспективах западной системы, эксперт указал на базовые экономические проблемы. "Десятки лет однозначно, но, повторюсь, у всех европейских стран стагнирует производство", — отметил Брекотин.Он подробно перечислил ключевые факторы этого упадка. "Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции. Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно", — заявил политолог.Это приводит к оттоку капитала и производственных мощностей из региона. "Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию", — констатировал Брекотин.Яркой иллюстрацией проблемы, по его словам, стал крах одной из главных отраслей. "К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
европа
россия
украина
сша
азия
китай
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059455940_49:0:952:677_1920x0_80_0_0_7d12844c3ec4b66a1ebf40b31ff20657.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, украина, ес, сша, азия, евросоюз, производство, экономика, китай, германия, аналитики, аналитика, кризис
Новости, Европа, Россия, Украина, ЕС, США, Азия, Евросоюз, производство, экономика, Китай, Германия, аналитики, Аналитика, кризис

"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС

05:15 22.12.2025
 
© Фотофлаг ЕС
флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Экономический кризис в Евросоюзе имеет системные причины и не может быть быстро преодолен. Стагнация производства бьет по фундаменту, на котором держится так называемое западное "благополучие". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
Отвечая на вопрос о перспективах западной системы, эксперт указал на базовые экономические проблемы. "Десятки лет однозначно, но, повторюсь, у всех европейских стран стагнирует производство", — отметил Брекотин.
Он подробно перечислил ключевые факторы этого упадка. "Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции. Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно", — заявил политолог.
Это приводит к оттоку капитала и производственных мощностей из региона. "Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию", — констатировал Брекотин.
Яркой иллюстрацией проблемы, по его словам, стал крах одной из главных отраслей. "К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.
Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияУкраинаЕССШААзияЕвросоюзпроизводствоэкономикаКитайГерманияаналитикиАналитикакризис
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Памятник Булгакову сносит даже не Швондер, а персонажи "Скотного двора". Эксперты о происходящем в стране
05:55Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России
05:45Зона смерти для ВСУ: как дроны "КВН" от "Ушкуйника" создали непроницаемый барьер на передовой
05:30"А давайте-ка мы ее собьем": Чадаев о главной проблеме внедрения тяжелых российских дронов
05:15"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС
05:00"Эра войны моторов": военный эксперт предупредил о риске коллапса электроники на поле боя
04:46Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:45Выбивать "гнезда" с операторами: Чадаев назвал эффективный способ очистить небо от дронов ВСУ
04:31Вице-президент США объяснил, куда должны идти деньги американцев
04:30"Помощь будет разворовываться": Брекотин предрек судьбу нового транша ЕС для Украины
04:15"Симбиоз человека с дронами": Герой России объяснил, почему техника не заменит бойца на поле боя
04:12Звезду Голливуда Джонни Деппа на Украине записали в "неблагонадёжные"
04:00Ретрансляторы против катушки: эксперт оценил методы противодействия и потенциал новых технологий
03:59В Темрюкском районе Кубани из-за атаки БПЛА повреждены причалы и суда
03:46Путин ежедневно встречается с участниками СВО — Песков
03:35Освободившиеся украинские заключённые массово становятся жертвами ТЦК
03:23Британскую газету возмутило восстановление Мариуполя
02:59Уиткофф приоткрыл детали переговоров РФ и США по Украине во Флориде
02:27Российские войска продолжают наступление в сторону Запорожья
02:08Истребитель F-16 перехватил самолёт из-за приближения к резиденции Трампа
Лента новостейМолния