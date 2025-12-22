https://ukraina.ru/20251222/v-stranakh-evropy-stagniruet-proizvodstvo-politolog-ob-upadke-promyshlennosti-v-es-1073452770.html
"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС
"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС - 22.12.2025 Украина.ру
"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС
Экономический кризис в Евросоюзе имеет системные причины и не может быть быстро преодолен. Стагнация производства бьет по фундаменту, на котором держится так называемое западное "благополучие". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
2025-12-22T05:15
2025-12-22T05:15
2025-12-22T05:15
новости
европа
россия
украина
ес
сша
азия
евросоюз
производство
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059455940_0:58:1000:621_1920x0_80_0_0_932005e5c93bd2e61f35efdb0eb02d2a.jpg
Отвечая на вопрос о перспективах западной системы, эксперт указал на базовые экономические проблемы. "Десятки лет однозначно, но, повторюсь, у всех европейских стран стагнирует производство", — отметил Брекотин.Он подробно перечислил ключевые факторы этого упадка. "Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции. Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно", — заявил политолог.Это приводит к оттоку капитала и производственных мощностей из региона. "Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию", — констатировал Брекотин.Яркой иллюстрацией проблемы, по его словам, стал крах одной из главных отраслей. "К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
европа
россия
украина
сша
азия
китай
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059455940_49:0:952:677_1920x0_80_0_0_7d12844c3ec4b66a1ebf40b31ff20657.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, россия, украина, ес, сша, азия, евросоюз, производство, экономика, китай, германия, аналитики, аналитика, кризис
Новости, Европа, Россия, Украина, ЕС, США, Азия, Евросоюз, производство, экономика, Китай, Германия, аналитики, Аналитика, кризис
"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС
Экономический кризис в Евросоюзе имеет системные причины и не может быть быстро преодолен. Стагнация производства бьет по фундаменту, на котором держится так называемое западное "благополучие". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
Отвечая на вопрос о перспективах западной системы, эксперт указал на базовые экономические проблемы. "Десятки лет однозначно, но, повторюсь, у всех европейских стран стагнирует производство", — отметил Брекотин.
Он подробно перечислил ключевые факторы этого упадка. "Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции. Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно", — заявил политолог.
Это приводит к оттоку капитала и производственных мощностей из региона. "Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию", — констатировал Брекотин.
Яркой иллюстрацией проблемы, по его словам, стал крах одной из главных отраслей. "К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия", — заключил собеседник издания.