"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС

Экономический кризис в Евросоюзе имеет системные причины и не может быть быстро преодолен. Стагнация производства бьет по фундаменту, на котором держится так называемое западное "благополучие". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин

Отвечая на вопрос о перспективах западной системы, эксперт указал на базовые экономические проблемы. "Десятки лет однозначно, но, повторюсь, у всех европейских стран стагнирует производство", — отметил Брекотин.Он подробно перечислил ключевые факторы этого упадка. "Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции. Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно", — заявил политолог.Это приводит к оттоку капитала и производственных мощностей из региона. "Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию", — констатировал Брекотин.Яркой иллюстрацией проблемы, по его словам, стал крах одной из главных отраслей. "К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.

