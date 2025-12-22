https://ukraina.ru/20251222/vybivat-gnezda-s-operatorami-chadaev-nazval-effektivnyy-sposob-ochistit-nebo-ot-dronov-vsu-1073443652.html

Выбивать "гнезда" с операторами: Чадаев назвал эффективный способ очистить небо от дронов ВСУ

Лучший способ борьбы с украинскими дронами – ликвидировать операторов. Выбивать "гнезда", откуда они запускают БПЛА, а также уничтожать наземную инфраструктуру – антенны, склады, пункты подвоза. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев

Отвечая на вопрос журналиста о возможности "очистить небо" на продолжительное время, Чадаев дал исчерпывающий ответ. Он объяснил, почему уничтожение одного оператора ВСУ эффективнее, чем перехват группы беспилотников в небе. "И тем не менее. Повторюсь, вместо того, чтобы сбивать десять летящих дронов, выгоднее убить одного оператора", — подчеркнул Чадаев.По его словам, такой подход приводит к долгосрочному результату, поскольку лишает ВСУ ключевого звена в системе управления и планирования атак. "Тогда небо станет чистым само собой", — резюмировал собеседник издания, расставив приоритеты в борьбе с угрозой БПЛА.Полный текст материала "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.

