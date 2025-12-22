Выбивать "гнезда" с операторами: Чадаев назвал эффективный способ очистить небо от дронов ВСУ - 22.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251222/vybivat-gnezda-s-operatorami-chadaev-nazval-effektivnyy-sposob-ochistit-nebo-ot-dronov-vsu-1073443652.html
Выбивать "гнезда" с операторами: Чадаев назвал эффективный способ очистить небо от дронов ВСУ
Выбивать "гнезда" с операторами: Чадаев назвал эффективный способ очистить небо от дронов ВСУ - 22.12.2025 Украина.ру
Выбивать "гнезда" с операторами: Чадаев назвал эффективный способ очистить небо от дронов ВСУ
Лучший способ борьбы с украинскими дронами – ликвидировать операторов. Выбивать "гнезда", откуда они запускают БПЛА, а также уничтожать наземную инфраструктуру – антенны, склады, пункты подвоза. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев
2025-12-22T04:45
2025-12-22T04:45
новости
россия
вооруженные силы украины
fpv-дрон
дроны
бпла
беспилотники
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449284_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_5859c237ed767441492eddd7400f90b9.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о возможности "очистить небо" на продолжительное время, Чадаев дал исчерпывающий ответ. Он объяснил, почему уничтожение одного оператора ВСУ эффективнее, чем перехват группы беспилотников в небе. "И тем не менее. Повторюсь, вместо того, чтобы сбивать десять летящих дронов, выгоднее убить одного оператора", — подчеркнул Чадаев.По его словам, такой подход приводит к долгосрочному результату, поскольку лишает ВСУ ключевого звена в системе управления и планирования атак. "Тогда небо станет чистым само собой", — резюмировал собеседник издания, расставив приоритеты в борьбе с угрозой БПЛА.Полный текст материала "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449284_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_d395935aaa3b9c8f966a0993815b5a99.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вооруженные силы украины, fpv-дрон, дроны, бпла, беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, украина.ру, всу, спецоперация, война, война на украине, военный эксперт
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, fpv-дрон, дроны, БПЛА, беспилотники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Украина.ру, ВСУ, Спецоперация, война, война на Украине, военный эксперт

Выбивать "гнезда" с операторами: Чадаев назвал эффективный способ очистить небо от дронов ВСУ

04:45 22.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Лучший способ борьбы с украинскими дронами – ликвидировать операторов. Выбивать "гнезда", откуда они запускают БПЛА, а также уничтожать наземную инфраструктуру – антенны, склады, пункты подвоза. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев
Отвечая на вопрос журналиста о возможности "очистить небо" на продолжительное время, Чадаев дал исчерпывающий ответ.
"Чистить небо – это как отапливать атмосферу. Лучший способ борьбы с дронами – убивать операторов. Выбивать гнезда, откуда они их запускают, а также уничтожать наземную инфраструктуру – антенны, склады, пункты подвоза", — заявил эксперт.
Он объяснил, почему уничтожение одного оператора ВСУ эффективнее, чем перехват группы беспилотников в небе. "И тем не менее. Повторюсь, вместо того, чтобы сбивать десять летящих дронов, выгоднее убить одного оператора", — подчеркнул Чадаев.
По его словам, такой подход приводит к долгосрочному результату, поскольку лишает ВСУ ключевого звена в системе управления и планирования атак. "Тогда небо станет чистым само собой", — резюмировал собеседник издания, расставив приоритеты в борьбе с угрозой БПЛА.
Полный текст материала "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВооруженные силы Украиныfpv-дрондроныБПЛАбеспилотникиСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОУкраина.руВСУСпецоперациявойнавойна на Украиневоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Памятник Булгакову сносит даже не Швондер, а персонажи "Скотного двора". Эксперты о происходящем в стране
05:55Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России
05:45Зона смерти для ВСУ: как дроны "КВН" от "Ушкуйника" создали непроницаемый барьер на передовой
05:30"А давайте-ка мы ее собьем": Чадаев о главной проблеме внедрения тяжелых российских дронов
05:15"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС
05:00"Эра войны моторов": военный эксперт предупредил о риске коллапса электроники на поле боя
04:46Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:45Выбивать "гнезда" с операторами: Чадаев назвал эффективный способ очистить небо от дронов ВСУ
04:31Вице-президент США объяснил, куда должны идти деньги американцев
04:30"Помощь будет разворовываться": Брекотин предрек судьбу нового транша ЕС для Украины
04:15"Симбиоз человека с дронами": Герой России объяснил, почему техника не заменит бойца на поле боя
04:12Звезду Голливуда Джонни Деппа на Украине записали в "неблагонадёжные"
04:00Ретрансляторы против катушки: эксперт оценил методы противодействия и потенциал новых технологий
03:59В Темрюкском районе Кубани из-за атаки БПЛА повреждены причалы и суда
03:46Путин ежедневно встречается с участниками СВО — Песков
03:35Освободившиеся украинские заключённые массово становятся жертвами ТЦК
03:23Британскую газету возмутило восстановление Мариуполя
02:59Уиткофф приоткрыл детали переговоров РФ и США по Украине во Флориде
02:27Российские войска продолжают наступление в сторону Запорожья
02:08Истребитель F-16 перехватил самолёт из-за приближения к резиденции Трампа
Лента новостейМолния