https://ukraina.ru/20251222/simbioz-cheloveka-s-dronami-geroy-rossii-obyasnil-pochemu-tekhnika-ne-zamenit-boytsa-na-pole-boya-1073445555.html

"Симбиоз человека с дронами": Герой России объяснил, почему техника не заменит бойца на поле боя

"Симбиоз человека с дронами": Герой России объяснил, почему техника не заменит бойца на поле боя - 22.12.2025 Украина.ру

"Симбиоз человека с дронами": Герой России объяснил, почему техника не заменит бойца на поле боя

Украинские прогнозы о том, что к 2026 году войну изменят три вида вооружений (РЛС, дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне), являются несостоятельными. Главной силой на поле боя в обозримом будущем останется солдат, а не машина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов

2025-12-22T04:15

2025-12-22T04:15

2025-12-22T04:15

новости

россия

украина

киев

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070176287_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_43a85ed2ab5aebc770ef4fb084356908.jpg

Комментируя заявления медийного украинского военнослужащего о том, что РЛС, дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне в 2026 году якобы поменяют правила игры на поле боя, Клупов дал четкий ответ. Он подчеркнул, что техника служит усилению бойца, но не может заменить его на поле боя. "Да, численность личного состава на поле боя будет уменьшаться. Но кто сидит в танке, стреляет из орудия и запускает дроны? Человек", — отметил полковник. "Понятно, что беспилотники – это будущее. Но это будет симбиоз человека с дронами, ядром которого все равно останется человек на поле боя", — добавил Клупов. "Это продлится еще минимум лет десять", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, дроны, военный эксперт, война, война на украине, прогноз, прогнозы по украине