Украинские прогнозы о том, что к 2026 году войну изменят три вида вооружений (РЛС, дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне), являются несостоятельными. Главной силой на поле боя в обозримом будущем останется солдат, а не машина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070176287_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_43a85ed2ab5aebc770ef4fb084356908.jpg
Комментируя заявления медийного украинского военнослужащего о том, что РЛС, дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне в 2026 году якобы поменяют правила игры на поле боя, Клупов дал четкий ответ. Он подчеркнул, что техника служит усилению бойца, но не может заменить его на поле боя. "Да, численность личного состава на поле боя будет уменьшаться. Но кто сидит в танке, стреляет из орудия и запускает дроны? Человек", — отметил полковник. "Понятно, что беспилотники – это будущее. Но это будет симбиоз человека с дронами, ядром которого все равно останется человек на поле боя", — добавил Клупов. "Это продлится еще минимум лет десять", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.
04:15 22.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА группировки "Центр"
Боевая работа расчетов БПЛА группировки Центр - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Украинские прогнозы о том, что к 2026 году войну изменят три вида вооружений (РЛС, дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне), являются несостоятельными. Главной силой на поле боя в обозримом будущем останется солдат, а не машина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Комментируя заявления медийного украинского военнослужащего о том, что РЛС, дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне в 2026 году якобы поменяют правила игры на поле боя, Клупов дал четкий ответ.
"Это поверхностная и примитивная оценка. Все эти виды вооружений присутствуют в российской армии, но человеческий фактор никто не отменял", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что техника служит усилению бойца, но не может заменить его на поле боя. "Да, численность личного состава на поле боя будет уменьшаться. Но кто сидит в танке, стреляет из орудия и запускает дроны? Человек", — отметил полковник.
"Понятно, что беспилотники – это будущее. Но это будет симбиоз человека с дронами, ядром которого все равно останется человек на поле боя", — добавил Клупов. "Это продлится еще минимум лет десять", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.
О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.
