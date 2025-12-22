https://ukraina.ru/20251222/a-davayte-ka-my-ee-sobem-chadaev-o-glavnoy-probleme-vnedreniya-tyazhelykh-rossiyskikh-dronov-1073443814.html
"А давайте-ка мы ее собьем": Чадаев о главной проблеме внедрения тяжелых российских дронов
Проблема внедрения российских тяжелых коптеров не техническая, а организационная. Во время их боевой апробации 80% потерь происходит именно от дружественного огня. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев
На прямой вопрос о шансах создать в России аналог украинского дрона "Баба-Яга" Чадаев ответил, что технических препятствий для этого нет. "Вообще легко. Нет никакой проблемы. У нас есть и грузовые дроны, и дроны-бомбардировщики", — заявил он.Однако, по его словам, ключевая трудность лежит в другой плоскости. "Проблема внедрения тяжелых коптеров не техническая, а организационная. Во время их боевой апробации 80% потерь происходит именно от дружественного огня", — пояснил эксперт.Причиной таких потерь, как отметил Чадаев, является сохраняющаяся на поле боя психологическая проблема. "У нас по-прежнему дронобоязнь в войсках. Сообщить соседу, что вот эта "Баба-Яга" — наша, у нас не получается. "А давайте-ка мы ее собьем на всякий случай", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
