Ростислав Ищенко: Украина сама скажет, когда начнет замерзать не эпизодически, а убедительно и массово

Большой флот он все равно будет существовать. Все эти морские дроны пока не могут плавать слишком далеко. А флот предназначен для контроля океанских путей, а не для того, чтобы терроризировать флот противника в базах

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, как вы оцениваете антикриз Зеленского по Купянску, когда он опубликовал видео возле стелы на въезде в город, которое явно было записано гораздо раньше. В чем смысл таких роликов, если эффект они дают кратковременный – на день-два максимум?- Почему на день-два? Ролик показывали чуть ли не неделю назад, а вы до сих пор обсуждаете эту проблему. Значит, она вас задела. А, следовательно, задела и других.Кто-то верит, что украинцы вошли в Купянск. Кто-то не верит, что украинцы вошли в Купянск. Кто-то считает, что видео снимали четыре года назад. Кто-то верит, что Зеленский приезжал его снимать в разгар боев, и спрашивает, почему мы его не убили.То есть это вполне эффективное средство. Если оно так активно в России обсуждается, то на Украине тем более вызовет резонанс. "Вот Зеленский. Вот стела. В него никто не стреляет. Даже если эта стела за пределами города, то явно не за 30 километров от него. Наверное, он правду говорит, что Купянск наш". Вот уже от сердца и отлегло у части граждан Украины.Если бы оно было неэффективным, они бы давно бросили снимать эти ролики. Но информационное пространство как мозаика – формируется многими пазлами. И видео Зеленского в Купянске - один из них.- Западные СМИ пишут, что Киев и вся восточная часть Украины находится в шаге от блэкаута. Но о том, что Украина замерзнет, мы слышим уже который год. А что станет реальным признаком того, что украинской энергетике и коммунальным службам действительно пришел конец?- Вам об этом скажут сами украинцы.В связи с тем, что идут боевые действия, отсутствие электричества и энергоснабжения может произойти не без нашего участия, они однозначно обратятся к Европе с требованием "прекратить геноцид и остановить гуманитарную катастрофу". Потому что отсутствие тепла и света зимой в крупных городах – это вымирание населения. Тем более, украинцам и европейцам надо вместе давить на Трампа, чтобы США оставались на российском фронте и не уходили.Так что вы узнаете, когда Украина начнет замерзать не от случая к случаю, а убедительно и большими массами. Они сами об этом скажут. А если не замерзнут, то и не скажут, потому что нечего будет предъявить. Но про "геноцид" они в любом случае будут рассказывать.- При этом Украина при помощи морских дронов пыталась достать нашу подводную лодку типа "Варшавянка" в бухте Новороссийска. Причем противник вел чуть ли не онлайн-трансляцию атаки. На видео был виден только взрыв, поражения субмарины не было. Во-первых, как киевскому режиму удалось наладить качественную трансляцию из военного порта? Во-вторых, насколько в современных условиях может существовать современный флот? Ведь в свое время отказались от огромных пушечных линкоров в пользу авианосцев и других кораблей?- На самом деле авианосец даже больше линкора. На линкор не надо садиться самолету – только взлетать при помощи катапульты. А садился такой самолет на воду – его только потом поднимали на линкор.Откуда у украинцев трансляция? А откуда у нас трансляции всех наших попаданий дронов? С соседнего дрона, который в это время ведет трансляцию. У противника тоже самое. Либо дрон сам ведет трансляцию, куда он попадает, либо соседний дрон ведет съемку сверху или прямо с воды. Это несложно организовать. Если уж вы организовали атаку дронами на защищенную военно-морскую базу, то наладить ее трансляцию – чепуха.Что касается большого флота, то он все равно будет существовать. Все эти морские дроны пока не могут плавать слишком далеко, а флот предназначен для контроля океанских путей, а не для того, чтобы терроризировать флот противника в базах. В конце концов, как вы из Украины доплывете до Владивостока? Даже для того, чтобы атаковать наш флот на Балтике, киевскому режиму понадобятся корабли, которые эти беспилотники доставят.Можно их отправить на гражданских судах. Но вы один раз отправите, а потом эти гражданские суда моментально попадут под удар. И вам придется отправлять военные конвои. Потому что любой военный корабль в открытом море имеет право досмотреть любое гражданское судно, если оно следует без сопровождения военного конвоя. И если вы хотите, чтобы ваши гражданские суда не проверяли на предмет военной контрабанды, вам нужно хотя бы парочка кораблей океанской зоны, которые будут их сопровождать.Одно другому не мешает. Те же воздушные беспилотники пока не отменили авиацию. Может быть, и отменят. Но все равно будут крупные носители БПЛА и мелкие ударные дроны. Кому-то надо будет доставлять их на большое расстояние, чтобы уже там наносить удары. То есть общий принцип организации остается.- Вы в своей статье комментировали высказывание отставного британского дипломата Аластер Крук, который сказал, что Евросоюз готовит провокацию, по масштабу сравнимую с Перл Харбором, дабы втянуть США в войну с Россией. Насколько быстро в современном мире откроется сам факт провокации, если даже ее подготовку утаить не удается? Насколько реально не оставить американцам выбора, кроме как втянуться в войну с нами?- Любые ваши действия могут привести как к успеху, так и к провалу. Если бы это было нереально, они бы не готовили провокации.И потом, мы же не знаем, какой будет эта провокация. На море, на суше, в воздухе, в разных странах. Как на это отреагируют американцы? Одно дело, если в результате провокации погибнет зять Трампа. А другое дело, когда в результате провокации погибли пусть даже 10 тысяч, но украинцев. Гибель украинцев можно даже не заметить. А по поводу гибели даже одного американца надо будет объясняться.Все зависит от того, кто завладеет информационным пространством. Если на место провокации подбросят рваную буденовку, это не будет означать, что к ней причастна Россия. Но в современном мире, где информация распространяется мгновенно, реакция властей должна быть очень быстрой.Аластер Крук – не только бывший дипломат. Он много лет работал в MI-6. Фактически он был агентом спецслужб под дипломатическим прикрытием и изнутри знает британскую кухню. Когда он говорит, что Европа готовит провокацию, это не значит, что у него есть точная информация об этом. Это значит, что он оценивает события с точки зрения британской и европейской традиции – как они реагировали в похожих ситуациях. В любом случае это серьезное предупреждение.- В Польше на три месяца арестовали "опасного" преступника, который срывал украинские флаги и вешал вместо них польские. Зачем польские власти стравливают между собой поляков и украинцев? Ведь у власти в Польше сейчас правые, которые бандеровцев не очень-то любят?- В Польше только президент правый. А правительство и парламентская коалиция – леволиберальные. Вне зависимости от того, кто у власти в Польше, поддержка Украины в борьбе с Россией – это принципиальный вопрос для любого польского политика.Польше нужен буфер между собой и Россией. Прибалтика – часть этого буфера. Поляки также пытались поставить Белоруссию под свой контроль. Но главная часть этого буфера – это Украина, которая даже сейчас остается самым мощным из всех государств, которые составляют этот буфер. И до тех пор, пока есть прозападная Украина, России будет не до Польши.Поэтому поляки всегда поддерживали и будут поддерживать Украину.Да, это вступает в противоречие с интересами польского населения, которое давно тошнит от украинских беженцев, пытающихся наводить свои порядки. Поэтому польское правительство постепенно уменьшает поддержку украинских беженцев. При этом старается не допускать откровенных антиукраинских акций. Если какому-то украинцу дали по голове – это его личная проблема. На это почти не реагируют. А когда срывают украинский флаг, то это оскорбление целого государства. Если Польша не будет на это реагировать, к ним тут же прибежит украинский посол и скажет: "Как же так? Мы же друзья".Более того, каждого поляка, который срывает украинский флаг, польские власти воспринимают как человека, который противодействует государственной политике Польши.Также по теме - в интервью Елены Паниной: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться

