"Помощь будет разворовываться": Брекотин предрек судьбу нового транша ЕС для Украины - 22.12.2025
"Помощь будет разворовываться": Брекотин предрек судьбу нового транша ЕС для Украины
Новый пакет финансовой помощи Евросоюза лишь отсрочит неизбежные проблемы Украины. Эти средства не смогут компенсировать системный кризис европейской промышленности, которая должна производить оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
2025-12-22T04:30
2025-12-22T04:30
ЕС одобрил финансовую поддержку Киева в размере 90 млрд евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза. Рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине было отложено.Отвечая на вопрос журналиста о том, как долго 90 миллиардов евро позволят продержаться Киеву, эксперт дал четкий прогноз. "Сумма, конечно, большая. Учитывая предыдущие транши, можно гарантировать, что на полгода-год этих денег хватит. Но это не переломный момент", — заявил Брекотин.Он связал ограниченность такой помощи с глубокими проблемами в экономике самого Евросоюза. "Промышленность Евросоюза находится в упадке. Промышленное производство Германии, лидера, прошу заметить, Евросоюза, от пика 2017 года упало на 18%. В Италии на 26%", — констатировал политолог.В таких условиях, по его мнению, перекачивание средств на войну лишь усугубляет ситуацию. "И изымать оттуда средства на войну с Россией, передавая их коррумпированному режиму на Украине, не самое лучшее решение. То, что эта помощь будет разворовываться, как в Евросоюзе, так и на Украине, это факт", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
Читать в
ДзенTelegram
Новый пакет финансовой помощи Евросоюза лишь отсрочит неизбежные проблемы Украины. Эти средства не смогут компенсировать системный кризис европейской промышленности, которая должна производить оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
ЕС одобрил финансовую поддержку Киева в размере 90 млрд евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза. Рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине было отложено.
Отвечая на вопрос журналиста о том, как долго 90 миллиардов евро позволят продержаться Киеву, эксперт дал четкий прогноз. "Сумма, конечно, большая. Учитывая предыдущие транши, можно гарантировать, что на полгода-год этих денег хватит. Но это не переломный момент", — заявил Брекотин.
Он связал ограниченность такой помощи с глубокими проблемами в экономике самого Евросоюза. "Промышленность Евросоюза находится в упадке. Промышленное производство Германии, лидера, прошу заметить, Евросоюза, от пика 2017 года упало на 18%. В Италии на 26%", — констатировал политолог.
В таких условиях, по его мнению, перекачивание средств на войну лишь усугубляет ситуацию. "И изымать оттуда средства на войну с Россией, передавая их коррумпированному режиму на Украине, не самое лучшее решение. То, что эта помощь будет разворовываться, как в Евросоюзе, так и на Украине, это факт", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.
Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
