Дебет и кредит СВО: послесловие

Завершить цикл "Дебет и кредит СВО", в котором речь шла о промышленности новых территорий, стоит умозаключениями, а также прогнозами, пусть давать их крайне неблагодарное дело.

Задача со "звёздочкой"Включение одним государством в свой состав территорий другого государства с крупными городами и миллионами человек является беспрецедентным политическим и экономическим шагом.Территориальное расширение — не только России, но и других стран — для последних 35 лет является абсолютной аномалией. И сравнивать действия России, по сути, не с кем.Азербайджан превратил Арцах в Нагорный Карабах силой и получил земли без людей. Расширение Израиля под руководством сионистом происходит через, по сути, геноцид палестинцев в Секторе Газа и их изгнание на Западном береге реки Иордан.Крым достался России мирно, с целой, но устаревшей инфраструктурой, и большей частью местной бюрократии. ЛНР и ДНР вошли в состав России с серьёзно деградировавшей инфраструктурой — сказалась задержка в 8 лет, безденежье, непризнанность и боевые действия. Запорожская и Херсонская области вошли мирно, но, в отличие от Донбасса, без бюрократии как таковой — она разбежалась. Последующее расширение через ожесточённые боевые действия приводило преимущественно прирастанию территориями с горсткой населения.Граждане России могут сколько угодно критиковать ход СВО — это наше внутреннее дело, — как и особенности интеграции в состав России новых территорий. Однако нужно отдавать себе отчёт в том, что ни одна другая армия кроме российской не сталкивалась с таким вызовом и не факт, что справилась бы с решением демилитаризации Украины лучше. Ни одна национальная бюрократия не решала в последние десятилетия задачу по включению в свой состав неоднородных в экономическом плане территорий на правах равноценного субъекта.Норма последних десятилетий — дробление стран (Югославия, СССР), а не их укрупнение, которое на уровне экономик кое-где и кое-как компенсируется созданием наднациональных экономических объединений (ЕС, ЗСТ СНГ, ЕАЭС). В таком случае изменения являются постепенными и растягиваются на годы, а субъекты управления экономикой не меняется — им как были, так и остаются национальные правительства. При этом их суверенитет ограничивается вне зависимости от того, о каком наднациональном объединении идёт речь. В ЕС национальные правительства по ногам и рукам связаны Еврокомиссией, а в Евразийском союзе действует один для всех Таможенный кодекс.Собственно, это экскурс нужен был для формирования двух умозаключений.Первое — России по умолчанию пришлось решать крайне непростые задачи, которые по ходу дела обрастали, как сказали бы школьные учителя, "звёздочками".Второе — несмотря на любовь русского человека к самокритике, важно воздерживаться от самоуничижения, помня, что отечественная бюрократия — при всех её достоинствах и недостатках — стала в данном вопросе первопроходцем.Примат политики над вульгарной экономикойТакже, размышляя о ходе включения в состав России новых территорий, нужно учитывать тот факт, как федеральные власти решают массу различных конфликтов интересов.С точки зрения бизнес-элиты — а многие её представители к началу СВО жили в статусе дивидендной аристократии — начало СВО было актом невероятной экономической глупости так как уничтожало привычный для них образ жизни. И в данном вопросе политика победила вульгарную экономику.С точки зрения российских отраслевых объединений — их в стране хватает, и они весьма влиятельны — Донбасс должен был бы включаться в состав России с одновременным поглощением и закрытием промышленности. Дело в том, что с точки зрения "вульгарной экономики" в Донбассе много "лишних" не просто предприятий, но и отраслей промышленности.Зачем чёрная металлургия Донбасса, если в России и до СВО было своего металла в избытке? Зачем шахты если добыча угля примерно в 2 раза превышала собственные потребности? Зачем предприятия по типу Стахановского вагоностроительного завода или "Полы-Пак" если вагоны производят в Нижнем Тагиле, а оболочки для колбасных изделий в Ростове-на-Дону? Но все эти предприятия федеральные власти пытаются сохранить несмотря на объективные проблемы в двух важнейших отраслях экономики Донбасса — металлургии и угледобыче.С точки зрения просто бизнеса непрерывно возникающие в проблемы — те самые "звёздочки" из школьных задач — должны были решаться в его пользу. Дефицит электроэнергии и воды мог бы стать поводом для кратного роста стоимости тарифов для того, чтобы население субсидировало промышленность. Именно так бы и сделали европейцы и американцы, где тариф на электроэнергию для бытовых потребителей выше, чем для промышленных.Поэтому что включение территорий в свой состав, что попытки сохранить привычный для него уклад, являются скорее аномалией, чем нормой для современного мира. Проще говоря, Россия не оккупировала Донбасс и две области, а освободила их.Что дальшеТеперь, собственно, пора перейти к прогнозам.Состояние экономики Донбасса и Новороссии неразрывно связано с состоянием мировой экономики, а также экономики России и её отдельных отраслей. Поэтому не стоит ожидать чудес в металлургии и или углепроме тогда, когда мировой рынок столкнулся с наплывом металла из Китая или стал меньше нуждаться в энергетическом угле из-за сокращения его потребления в отдельных частях света. Фактор мирового рынка является долгоиграющим и как прежде уже не будет — придётся приспосабливаться к новым условиям. Просто Донбассу в этом плане везёт как утопленнику — количество бед, выпавших на этот регион запредельно.Стоит признать очевидное: санкции сказываются на Донбассе и Новороссии. И дело не в том, что "Алиса" от "Яндекса" в Макеевке продолжает жить по киевскому времени, а в том, что экспорт продукции по кратчайшему пути — через порты Азовского моря — затруднён. Каждое ограничение усложняет ведение бизнеса, "съедает" часть прибыли и ухудшает конкурентоспособность и в без того непростых условиях.Поэтому военный разгром Украины и дипломатическим закреплением его итогов является важным не только с политической, но и с экономической точки зрения — Донбасс и Новороссия должны вернуться в мировую экономику, а Украина вновь должна стать частью российского экономического пространства. Шахтам Донбасса нужны потребители в виде электростанций, металлургам — заказчики из числа строителей, а пищевикам — покупатели их продукции. Проще говоря, новым территориям нужен рынок. То, что ЕС получил через обман, коррупцию и угрозы должно быть возвращено, пусть и грубой силой.Тот факт, что, присоединяя Донбасс с Новороссией, федеральная власть руководствовалось политическими соображениями стал невероятным благом, однако экономика на одной лишь политике не взлетит.

