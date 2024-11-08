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"Звезда политики": Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду
"Звезда политики": Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду - 08.11.2024 Украина.ру
"Звезда политики": Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду
Венеcуэльский лидер Николас Мадуро, комментируя работу на саммите БРИКС в Казани, назвал российского президента Владимира Путина звездой международной политики
2024-11-08T07:31
2024-11-08T07:31
2024-11-08T07:44
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"Там было 30 глав государств нового мира, государств БРИКС, и он принимал все делегации, двусторонние встречи, присутствовал на пленарном заседании. Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: президент Владимир Путин — звезда международной политики. Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира", - заверил Мадуро.По его словам, в ходе встречи с Путиным в Казани они рассмотрели карту двусторонней работы, а также политическую, геополитическую и дипломатическую повестку.Возродившейся России предстоит, по словам Мадуро, противостоять новой нацистской угрозе, которую создали, чтобы нанести ущерб ее праву на мир и развитие. Другим способом сдерживания развития РФ политик назвал "призрак российской угрозы Европе", который подпитывают более 200 лет."Ключевым элементом в понимании нового мира является то, что появились новые сверхдержавы, такие как Россия, в отличие от 12 000 лет человеческой цивилизации, появились новые неколониальные, негегемонистские сверхдержавы, а наоборот, как это определено сегодня в прекрасном и историческом выступлении президента Путина, сверхдержавы, которые четко определили свои отношения с миром с точки зрения уважения, равенства и продвижения единой человеческой цивилизации, в мире, основанном на человеческих принципах сотрудничества и кооперации. Мир, который возникает из мира, который мы знали, сильно отличается, и я говорю вам это как латиноамериканец, которые сопротивлялись и сражались в течение 200 лет, после поколения Боливара, Антонио Хосе де Сукре, Мануэлы Саенс, Луизы Касерес", - добавил Мадуро.Накануне Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Подробнее о саммите - в материале "Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС на сайте Украина.ру.
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новости, россия, николас мадуро, владимир путин, брикс, казань
"Звезда политики": Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду
07:31 08.11.2024 (обновлено: 07:44 08.11.2024)
Венеcуэльский лидер Николас Мадуро, комментируя работу на саммите БРИКС в Казани, назвал российского президента Владимира Путина звездой международной политики
"Там было 30 глав государств нового мира, государств БРИКС, и он принимал все делегации, двусторонние встречи, присутствовал на пленарном заседании. Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: президент Владимир Путин — звезда международной политики. Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира", - заверил Мадуро.
По его словам, в ходе встречи с Путиным в Казани они рассмотрели карту двусторонней работы, а также политическую, геополитическую и дипломатическую повестку.
"Россия также на протяжении многих лет сталкивалась с дипломатией обмана, которую осуждал президент Путин. Их попытались окружить и заставить обороняться. И Путин, с его многовековой мудростью, знал, как вовремя действовать против угрозы нацизма, зародившейся в государственном перевороте на Украине, в Киеве. Настала его очередь, как приходила очередь прошлых поколений", - отметил Мадуро.
Возродившейся России предстоит, по словам Мадуро, противостоять новой нацистской угрозе, которую создали, чтобы нанести ущерб ее праву на мир и развитие.
Другим способом сдерживания развития РФ политик назвал "призрак российской угрозы Европе", который подпитывают более 200 лет.
"Ключевым элементом в понимании нового мира является то, что появились новые сверхдержавы, такие как Россия, в отличие от 12 000 лет человеческой цивилизации, появились новые неколониальные, негегемонистские сверхдержавы, а наоборот, как это определено сегодня в прекрасном и историческом выступлении президента Путина, сверхдержавы, которые четко определили свои отношения с миром с точки зрения уважения, равенства и продвижения единой человеческой цивилизации, в мире, основанном на человеческих принципах сотрудничества и кооперации. Мир, который возникает из мира, который мы знали, сильно отличается, и я говорю вам это как латиноамериканец, которые сопротивлялись и сражались в течение 200 лет, после поколения Боливара, Антонио Хосе де Сукре, Мануэлы Саенс, Луизы Касерес", - добавил Мадуро.
Накануне Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.