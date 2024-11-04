https://ukraina.ru/20241104/1058604162.html

Ищенко: На Украине вирус, подобный чуме, который превращает человека в зомби

Ищенко: На Украине вирус, подобный чуме, который превращает человека в зомби - 04.11.2024 Украина.ру

Ищенко: На Украине вирус, подобный чуме, который превращает человека в зомби

Попадая на Украину, человек превращается в зомби, искренне считающего Бандеру отцом европейской цивилизации и постоянно жаждущего русской крови, даже если сам русский. Но, как только "зомби" пересечет границу Украины, с большой вероятностью сможет вновь стать человеком

2024-11-04T07:45

2024-11-04T07:45

2024-11-04T07:45

украина

россия

ростислав ищенко

украинизация

всу

бандеровцы

детали

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Такую точку зрения в своем материале высказал автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он упомянул, что происходящее на Украине с 1989 года по настоящее время сравнивают с коллективным помешательством огромного количества людей.По его словам, попадая на Украину, человек превращается в зомби, искренне считающего Бандеру отцом европейской цивилизации и постоянно жаждущего русской крови, даже если сам русский. Автор добавил, что стоит вывезти зомби с украинской территории, как большинство начинает возвращаться в нормальное состояние"Есть ещё вариант очищения территорий от украинской государственности. Уцелевшее население тоже поддаётся возвращению в человечество, но хуже, чем выехавшие в Россию. На вышедших из состава Украины в процессе СВО территориях относительно быстро приходят в себя процентов 40-60 оставшихся жителей. На излечение остальных требуются годы и даже десятилетия", — поделился своими рассуждениями Ищенко.Полный текст материала — Паралич разума порождает украинцев

https://ukraina.ru/20241102/1058603826.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, ростислав ищенко, украинизация, всу, бандеровцы, детали