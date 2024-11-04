Ищенко: На Украине вирус, подобный чуме, который превращает человека в зомби - 04.11.2024 Украина.ру
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Ищенко: На Украине вирус, подобный чуме, который превращает человека в зомби
Ищенко: На Украине вирус, подобный чуме, который превращает человека в зомби - 04.11.2024 Украина.ру
Ищенко: На Украине вирус, подобный чуме, который превращает человека в зомби
Попадая на Украину, человек превращается в зомби, искренне считающего Бандеру отцом европейской цивилизации и постоянно жаждущего русской крови, даже если сам русский. Но, как только "зомби" пересечет границу Украины, с большой вероятностью сможет вновь стать человеком
2024-11-04T07:45
2024-11-04T07:45
украина
россия
ростислав ищенко
украинизация
всу
бандеровцы
детали
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Такую точку зрения в своем материале высказал автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он упомянул, что происходящее на Украине с 1989 года по настоящее время сравнивают с коллективным помешательством огромного количества людей.По его словам, попадая на Украину, человек превращается в зомби, искренне считающего Бандеру отцом европейской цивилизации и постоянно жаждущего русской крови, даже если сам русский. Автор добавил, что стоит вывезти зомби с украинской территории, как большинство начинает возвращаться в нормальное состояние"Есть ещё вариант очищения территорий от украинской государственности. Уцелевшее население тоже поддаётся возвращению в человечество, но хуже, чем выехавшие в Россию. На вышедших из состава Украины в процессе СВО территориях относительно быстро приходят в себя процентов 40-60 оставшихся жителей. На излечение остальных требуются годы и даже десятилетия", — поделился своими рассуждениями Ищенко.Полный текст материала — Паралич разума порождает украинцев
https://ukraina.ru/20241102/1058603826.html
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украина, россия, ростислав ищенко, украинизация, всу, бандеровцы, детали
Украина, Россия, Ростислав Ищенко, украинизация, ВСУ, бандеровцы, детали

Ищенко: На Украине вирус, подобный чуме, который превращает человека в зомби

07:45 04.11.2024
 
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Попадая на Украину, человек превращается в зомби, искренне считающего Бандеру отцом европейской цивилизации и постоянно жаждущего русской крови, даже если сам русский. Но, как только "зомби" пересечет границу Украины, с большой вероятностью сможет вновь стать человеком
Такую точку зрения в своем материале высказал автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он упомянул, что происходящее на Украине с 1989 года по настоящее время сравнивают с коллективным помешательством огромного количества людей.
"Не даром многие российские граждане, наблюдающие за развитием событий в соседнем государстве и в том, во что оно постепенно превратилось, пришли к выводу, что это эндемичная территория, какого-то выедающего мозг заболевания, передающегося воздушно-капельным путём. Как при эпидемии чумы в средние века, десятки же миллионов заболевание поражает практически моментально", — подробно описал Ищенко.
По его словам, попадая на Украину, человек превращается в зомби, искренне считающего Бандеру отцом европейской цивилизации и постоянно жаждущего русской крови, даже если сам русский. Автор добавил, что стоит вывезти зомби с украинской территории, как большинство начинает возвращаться в нормальное состояние
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"Есть ещё вариант очищения территорий от украинской государственности. Уцелевшее население тоже поддаётся возвращению в человечество, но хуже, чем выехавшие в Россию. На вышедших из состава Украины в процессе СВО территориях относительно быстро приходят в себя процентов 40-60 оставшихся жителей. На излечение остальных требуются годы и даже десятилетия", — поделился своими рассуждениями Ищенко.
Полный текст материала — Паралич разума порождает украинцев
 
УкраинаРоссияРостислав ИщенкоукраинизацияВСУбандеровцыдетали
 
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