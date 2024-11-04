Афанасов: Румыния задается вопросом, кто сможет ее защитить, если не НАТО - 04.11.2024 Украина.ру
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Афанасов: Румыния задается вопросом, кто сможет ее защитить, если не НАТО
Афанасов: Румыния задается вопросом, кто сможет ее защитить, если не НАТО - 04.11.2024 Украина.ру
Афанасов: Румыния задается вопросом, кто сможет ее защитить, если не НАТО
Такие доводы посещают головы румынской элиты, потому что между Россией и Румынией нет диалога. Хотя Бухарест уверен, что разговор между Румынией и Россией должен пройти где-то в Брюсселе и Вашингтоне
2024-11-04T06:50
2024-11-04T06:50
новости
румыния
россия
владимир путин
нато
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов.Он считает, что Запад создал страшный образ русских людей, и определенная часть мира в это поверила. По словам эксперта, в американских фильмах источником опасности для всего мира представляют русских. Целые поколения выросли с убеждением, что Россия — это плохо, добавил Афанасов.Эксперт также рассказал о своем опыте работы с послами из России. Он упомянул, что российская стороны активно пыталась возобновить отношения на всех уровнях."И даже сейчас, несмотря на сложившуюся ситуацию, российские дипломаты продолжают помогать румынским бизнесменам, деятелям культуры. Но румынская сторона считает, что разговор между Румынией и Россией должен пройти где-то в Брюсселе и Вашингтоне", — заключил Афанасов.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников рассматривал тему отношений между Молдавией и Румынией."Бухарест не хочет втягиваться в войну. Но он связан с Кишиневом рядом соглашений о безопасности. И если Молдова втянется в приднестровский конфликт или в противостояние России, Румынии придется приходить ей на помощь в соответствии с этими союзническими обязательствами", — считает Шорников.Он также упомянул, что Запад с большим удовольствием будет оказывать помощь воюющей с Россией Румынией."В Вашингтоне или в Лондоне очень бы обрадовались такому сценарию. Потому что Румыния – не такая маленькая страна, как Молдова. Она обладает гораздо большим потенциалом, который, с точки зрения Запада, должен быть использован для противодействия России, а Запад бы за это не нес никакой ответственности", — аргументировал Шорников.Подробнее об этом — в интервью Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохоПолный текст интервью — Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО — война между добром и злом, тест на разрушение православия
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новости, румыния, россия, владимир путин, нато, детали
Новости, Румыния, Россия, Владимир Путин, НАТО, детали

Афанасов: Румыния задается вопросом, кто сможет ее защитить, если не НАТО

06:50 04.11.2024
 
© Военное обозрение Фото: румыны
Фото: румыны
© Военное обозрение
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Такие доводы посещают головы румынской элиты, потому что между Россией и Румынией нет диалога. Хотя Бухарест уверен, что разговор между Румынией и Россией должен пройти где-то в Брюсселе и Вашингтоне
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов.
Он считает, что Запад создал страшный образ русских людей, и определенная часть мира в это поверила. По словам эксперта, в американских фильмах источником опасности для всего мира представляют русских. Целые поколения выросли с убеждением, что Россия — это плохо, добавил Афанасов.
"Румыны понимают, что это неправильно, они не согласны с украинской войной. Но в то же время люди задаются вопросом, если не НАТО, кто нас защищать будет? Все это из-за того, что между Россией и Румынией нет диалога. Информация о том, что Россия не представляет угрозу, не попадает в Румынию. Если ты это говоришь, то становишься "агентом Путина"", — поделился мыслями Афанасов.
Эксперт также рассказал о своем опыте работы с послами из России. Он упомянул, что российская стороны активно пыталась возобновить отношения на всех уровнях.
"И даже сейчас, несмотря на сложившуюся ситуацию, российские дипломаты продолжают помогать румынским бизнесменам, деятелям культуры. Но румынская сторона считает, что разговор между Румынией и Россией должен пройти где-то в Брюсселе и Вашингтоне", — заключил Афанасов.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников рассматривал тему отношений между Молдавией и Румынией.
"Бухарест не хочет втягиваться в войну. Но он связан с Кишиневом рядом соглашений о безопасности. И если Молдова втянется в приднестровский конфликт или в противостояние России, Румынии придется приходить ей на помощь в соответствии с этими союзническими обязательствами", — считает Шорников.
Он также упомянул, что Запад с большим удовольствием будет оказывать помощь воюющей с Россией Румынией.
"В Вашингтоне или в Лондоне очень бы обрадовались такому сценарию. Потому что Румыния – не такая маленькая страна, как Молдова. Она обладает гораздо большим потенциалом, который, с точки зрения Запада, должен быть использован для противодействия России, а Запад бы за это не нес никакой ответственности", — аргументировал Шорников.
Подробнее об этом — в интервью Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо
Полный текст интервью — Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО — война между добром и злом, тест на разрушение православия
 
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