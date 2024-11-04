Южная Корея хорошо зарабатывала на крови россиян, но теперь у КНДР развязаны руки — Кочетков - 04.11.2024 Украина.ру
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Южная Корея хорошо зарабатывала на крови россиян, но теперь у КНДР развязаны руки — Кочетков
Южная Корея хорошо зарабатывала на крови россиян, но теперь у КНДР развязаны руки — Кочетков - 04.11.2024 Украина.ру
Южная Корея хорошо зарабатывала на крови россиян, но теперь у КНДР развязаны руки — Кочетков
Так как по новому соглашению Россия будет обязана подставить КНДР братское военное плечо в случае нападения на нее, то со стороны Южной Кореи было бы крайне неразумно дразнить Москву поставками своего оружия не только на Украину, но и Польше
2024-11-04T06:30
2024-11-04T06:30
новости
россия
южная корея
кндр
нато
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.По его словам, раньше Южная Корея была уверена, что может победить КНДР военным путем. Эксперт предположил, как рассуждал Сеул:"Нас поддержат США, а Пхеньян останется один, потому что Китай не захочет рисковать своими триллионами, которые он зарабатывает на внешней торговле".Он также заметил, что поскольку по новому соглашению Россия будет обязана подставить КНДР братское военное плечо в случае нападения на нее, то со стороны Южной Кореи было бы крайне неразумно дразнить Москву поставками своего оружия не только на Украину, но и Польше.“И если Сеул пытается дернуть русского медведя за нос, он должен понимать, что медведь может рассвирепеть. Мы, конечно, можем сдерживать своего младшего партнера из КНДР. Но до поры до времени. Отсюда и возникают слухи о северокорейских добровольцев, которые якобы приехали уже в Приморский край, откуда скоро попадут в зону СВО”, — заключил Кочетков.Ранее в интервью изданию Украина.ру главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев рассказал, как ВС РФ пользуются “вбросами” про отправку северокорейцев на СВО:“Когда на линии фронта поднимаются северокорейские флаги, то наши военные, как это принято говорить, троллят украинцев. Вероятности прибытия военных из КНДР я не исключаю. Но это может быть и украинская утка: мы, то есть украинцы, не просто так потерпели поражение в Курской области, а пришли "злобные северокорейцы" и всех порешили, русские сами не справились и привезли корейцев”.Он считает, что у России особого интереса к этому нет. Интерес может быть у самих корейцев — это реальная возможность проверить свое оружие, тактику на практике, заявил эксперт.Более подробно об этом — в интервью Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в АтлантикеВ интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин также высказал свою точку зрения по этому вопросу.“Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками. Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — объяснил Рожин.Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны ФранцииПолный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"
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новости, россия, южная корея, кндр, нато, детали
Новости, Россия, Южная Корея, КНДР, НАТО, детали

Южная Корея хорошо зарабатывала на крови россиян, но теперь у КНДР развязаны руки — Кочетков

06:30 04.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / Republic of Korea Armed Forces
- РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© commons.wikimedia.org / Republic of Korea Armed Forces
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Так как по новому соглашению Россия будет обязана подставить КНДР братское военное плечо в случае нападения на нее, то со стороны Южной Кореи было бы крайне неразумно дразнить Москву поставками своего оружия не только на Украину, но и Польше
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.
“Южная Корея очень хорошо зарабатывает на крови наших соотечественников, опосредованно передавая на Украину технику и артиллерийские снаряды (Сеул дает свое оружие США, а США отдают Киеву свою оружие). Но подписание военного договора между Россией и КНДР серьезно меняет расклад сил на Дальнем Востоке и делает уязвимой позицию самой Южной Кореи. Потому что Северная Корея в лице Москвы получает не просто доброжелателя, но и крепкий тыл”, — подробно описал сложившуюся ситуацию Кочетков.
По его словам, раньше Южная Корея была уверена, что может победить КНДР военным путем. Эксперт предположил, как рассуждал Сеул:
"Нас поддержат США, а Пхеньян останется один, потому что Китай не захочет рисковать своими триллионами, которые он зарабатывает на внешней торговле".
Он также заметил, что поскольку по новому соглашению Россия будет обязана подставить КНДР братское военное плечо в случае нападения на нее, то со стороны Южной Кореи было бы крайне неразумно дразнить Москву поставками своего оружия не только на Украину, но и Польше.
“И если Сеул пытается дернуть русского медведя за нос, он должен понимать, что медведь может рассвирепеть. Мы, конечно, можем сдерживать своего младшего партнера из КНДР. Но до поры до времени. Отсюда и возникают слухи о северокорейских добровольцев, которые якобы приехали уже в Приморский край, откуда скоро попадут в зону СВО”, — заключил Кочетков.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2024
1 ноября, 10:06
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Ранее в интервью изданию Украина.ру главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев рассказал, как ВС РФ пользуются “вбросами” про отправку северокорейцев на СВО:
“Когда на линии фронта поднимаются северокорейские флаги, то наши военные, как это принято говорить, троллят украинцев. Вероятности прибытия военных из КНДР я не исключаю. Но это может быть и украинская утка: мы, то есть украинцы, не просто так потерпели поражение в Курской области, а пришли "злобные северокорейцы" и всех порешили, русские сами не справились и привезли корейцев”.
Он считает, что у России особого интереса к этому нет. Интерес может быть у самих корейцев — это реальная возможность проверить свое оружие, тактику на практике, заявил эксперт.
Более подробно об этом — в интервью Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике
В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин также высказал свою точку зрения по этому вопросу.
“Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками. Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — объяснил Рожин.
Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
Полный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"
 
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