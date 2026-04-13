Победа Мадьяра имеет горьковатый привкус для Зеленского — Politico - 13.04.2026 Украина.ру
Победа Мадьяра имеет горьковатый привкус для Зеленского — Politico
Выборы в Венгрии могут осложнить отношения между Киевом и Будапештом, пишет Politico, передает 13 апреля телеграм-канал Украина.ру
Победа Мадьяра имеет горьковатый привкус для Зеленского — Politico

08:55 13.04.2026
 
Выборы в Венгрии могут осложнить отношения между Киевом и Будапештом, пишет Politico, передает 13 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Венгерская сторона хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит (90 миллиардов евро - ред.). Но для Зеленского это победа с горьковатым привкусом, поскольку будущий премьер-министр (Венгрии Петер Мадьяр - ред.) заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС", — говорится в материале.
Там же отмечается, что поражение Виктора Орбана навредило крайне правым политикам Европы "включая премьер-министра Италии Джорджию Мелони, которая теряет союзника за столом переговоров в Брюсселе".
В Венгрии 12 апреля состоялись парламентские выборы. После обработки 98,74 % бюллетеней стало очевидно, что лидирует оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром. Правящий альянс "Фидес" во главе с Виктором Орбаном оказался на втором месте.
