Восточная Европа будет осторожничать: Лукьянов о том, почему Польша и Чехия не хотят воевать с Россией
В странах Восточной Европы начинает доминировать точка зрения, что не надо вовлекаться в украинский конфликт. Даже в Польше понимают: в случае большой войны с Россией они первые окажутся под ударом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-04-13T17:53
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В странах Восточной Европы начинает доминировать точка зрения, что не надо вовлекаться в украинский конфликт. Даже в Польше понимают: в случае большой войны с Россией они первые окажутся под ударом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Продолжая разговор о позиции восточноевропейских стран, эксперт отметил, что тенденция к осторожности нарастает. По мнению Лукьянова, даже в Польше, несмотря на всю риторику и исторически предвзятое отношение к России, люди с богатым опытом понимают, что в случае большой войны они окажутся под ударом первыми.
"Польша — страна, которая успешно развивается и хорошо использует экономически свое пребывание в Евросоюзе. Конечно, обидно будет, если все это полетит в тартарары из-за того, что какие-то дяди в Западной Европе хотят их пихнуть на Россию", — отметил политолог.
Лукьянов добавил, что в Словакии понятна нынешняя линия, а в Чехии, несмотря на отсутствие симпатий к России, тоже понимают, что им это не нужно.
"Поэтому восточная и юго-восточная части Европы при любой власти, особенно глядя на динамику происходящего, постараются, как минимум, поосторожничать на этом направлении", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Закарпатский узел. Фёдор Лукьянов о том, сдаст ли Евросоюз интересы венгерского меньшинства ради Киева" на сайте Украина.ру.
Также на тему выборов в Венгрии — в авторской статье Владимира Скачко "Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа" на сайте Украина.ру.
