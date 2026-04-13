https://ukraina.ru/20260413/vostochnaya-evropa-budet-ostorozhnichat-lukyanov-o-tom-pochemu-polsha-i-chekhiya-ne-khotyat-voevat-s-1077847410.html
Восточная Европа будет осторожничать: Лукьянов о том, почему Польша и Чехия не хотят воевать с Россией
В странах Восточной Европы начинает доминировать точка зрения, что не надо вовлекаться в украинский конфликт. Даже в Польше понимают: в случае большой войны с Россией они первые окажутся под ударом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-04-13T17:53
новости
россия
польша
восточная европа
владимир скачко
украина.ру
ес
главные новости
главное
запад
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a310e6e8a280501dcd03f088b697c250.jpg
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_12:0:1789:1333_1920x0_80_0_0_da126865a4fd13d41239429cdeb2e392.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Продолжая разговор о позиции восточноевропейских стран, эксперт отметил, что тенденция к осторожности нарастает. По мнению Лукьянова, даже в Польше, несмотря на всю риторику и исторически предвзятое отношение к России, люди с богатым опытом понимают, что в случае большой войны они окажутся под ударом первыми.
"Польша — страна, которая успешно развивается и хорошо использует экономически свое пребывание в Евросоюзе. Конечно, обидно будет, если все это полетит в тартарары из-за того, что какие-то дяди в Западной Европе хотят их пихнуть на Россию", — отметил политолог.
Лукьянов добавил, что в Словакии понятна нынешняя линия, а в Чехии, несмотря на отсутствие симпатий к России, тоже понимают, что им это не нужно.
"Поэтому восточная и юго-восточная части Европы при любой власти, особенно глядя на динамику происходящего, постараются, как минимум, поосторожничать на этом направлении", — подчеркнул собеседник издания.
