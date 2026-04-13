"Дневник десантника" доложил об обстановке на Славянском направлении
"Дневник десантника" доложил об обстановке на Славянском направлении
Армия России и ВСУ продолжают боевые действия на Славянском направлении после пасхального перемирия. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал "Дневник десантника"
2026-04-13T16:39
16:39 13.04.2026
 
Армия России и ВСУ продолжают боевые действия на Славянском направлении после пасхального перемирия. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал "Дневник десантника"
Обстановка на Славянском направлении, по информации тг-канала:
🟥 Бои идут за город Красный Лиман с южной стороны. Российские бойцы вышли и к восточной части, где на прошлой неделе был зачищен карман от Заречного;
🟥 Южнее Ставков зона боевых действий перешла на фермы, территорию которых ВСУ использовали как укрепление;
🟥 Дробышево и Яровая все также за ВСУ, а фактически они уже ушли в серую зону;
🟥 Бои идут в западной части Резниковки, где ещё присутствуют группы ВСУ, также в восточных частях Кривой Луки и Калениках;
🟥 Чуть южнее гвардейцы 123-ей бригады ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, где уже есть определенные успехи в лесных массивах;
🟥 В Федоровке Второй идут ожесточённые бои. ВСУ пытаются зайти от Липовки в Никифоровку и от Дибровы в Фёдоровку Вторую, тем самым пытаясь не допустить продвижение ВС РФ к Славянску.
Больше новостей дня представлено в обзоре Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаКрасный ЛиманЯроваяВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОСпецоперацияВСУДонбасснаступление ВС РФСлавянскСлавянско-Краматорская агломерация
 
17:54На Часовоярском направлении продолжаются ожесточённые бои
17:53Восточная Европа будет осторожничать: Лукьянов о том, почему Польша и Чехия не хотят воевать с Россией
17:45Трамп поссорился с Папой Римским и сравнил себя с Христом
17:41Итоги 13.04.26: выборы в Венгрии и скользкое перемирие на Ближнем Востоке
17:32Эпоха Орбана прошла. Что дальше?
17:27Зеленский украл $2 млрд на дальнобойных дронах
17:24Резкого поворота внешней политики Венгрии не будет
17:23"Мадьяр будет удобнее для Киева, но не стоит обольщаться": Лукьянов о будущем Венгрии
17:17Глава венгерской партии "Тиса" рассказал о нефти из России и кредите ЕС для Украины
17:16Зрада Экспресс: от свастики до марихуаны — как на Украине отметили Пасху
17:05Черное море: Патрушев обвинил НАТО в создании плацдарма в Румынии
16:59США пиратствуют, Израиль воюет в Ливане, нефть и фисташки дорожают. Коротко о событиях на Ближнем Востоке
16:45ЗРК "Крона" закроет небо от низколетящих целей. Новости СВО к этому часу
16:40"Их бесило, что Венгрия блокирует 90 миллиардов": Лукьянов о мотивах Евросоюза
16:39"Дневник десантника" доложил об обстановке на Славянском направлении
16:15В дело о кредите ЕС для Киева решил вмешаться Кипр: чего хотят его власти
16:06Премьер Израиля высказался о мире между США и Ираном
16:02Блокада блокады. Срыв переговоров по Ирану угрожает миру тяжелым энергетическим кризисом
16:00Челюскинцы: вызов, брошенный неизвестности
15:50Папа Римский дал ответ Трампу. Главное к этому часу
Лента новостейМолния