"Дневник десантника" доложил об обстановке на Славянском направлении

Армия России и ВСУ продолжают боевые действия на Славянском направлении после пасхального перемирия. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал "Дневник десантника"

2026-04-13T16:39

Обстановка на Славянском направлении, по информации тг-канала:🟥 Бои идут за город Красный Лиман с южной стороны. Российские бойцы вышли и к восточной части, где на прошлой неделе был зачищен карман от Заречного;🟥 Южнее Ставков зона боевых действий перешла на фермы, территорию которых ВСУ использовали как укрепление;🟥 Дробышево и Яровая все также за ВСУ, а фактически они уже ушли в серую зону; 🟥 Бои идут в западной части Резниковки, где ещё присутствуют группы ВСУ, также в восточных частях Кривой Луки и Калениках;🟥 Чуть южнее гвардейцы 123-ей бригады ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, где уже есть определенные успехи в лесных массивах;🟥 В Федоровке Второй идут ожесточённые бои. ВСУ пытаются зайти от Липовки в Никифоровку и от Дибровы в Фёдоровку Вторую, тем самым пытаясь не допустить продвижение ВС РФ к Славянску.Больше новостей дня представлено в обзоре Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

