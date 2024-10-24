https://ukraina.ru/20241024/1058323417.html

Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике

Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике - 24.10.2024 Украина.ру

Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике

Когда на линии фронта поднимаются северокорейские флаги, то наши военные, как это принято говорить, троллят украинцев. Вероятности прибытия военных из КНДР я не исключаю. Но это может быть и украинская утка. То есть русские сами не справились и привезли корейцев.

2024-10-24T13:00

2024-10-24T13:00

2024-10-24T13:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев."Исторический оборонный пакт" Британии и Германии, получивший название "Соглашение Тринити-хаус" (Trinity House Agreement), как ожидается, позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом.- Юрий Михайлович, Европа формирует собственный оборонный альянс? Своего рода НАТО внутри НАТО?- Я бы так не сказал. Все это сотрудничество ведется в рамках и под эгидой НАТО, и подпись под договором между Британией и Германией уже поставлена. С другой стороны, европейские страны подстраховываются, если США снизят усилия по обороне Европы. Трамп этим постоянно грозится, и есть шанс, что он вернется к власти. Европейцы объединяются, но это акценты внутри НАТО.Но в этом соглашении есть интересные аспекты. То, что немецкие самолеты появятся в Британии, это только маленькая деталь. Тем более они там не скоро появятся. Немцы заказали восемь патрульных противолодочных самолетов Poceidon у фирмы Boeing. Но первые из них появятся в Германии только в будущем году.Кроме того, планируется, что они будут лишь периодически прилетать на базу в Лоссимут в Северной Шотландии и патрулировать Северную Атлантику и Северное море. Они страшно беспокоятся за свою инфраструктуру там. Это газопроводы и линии связи.Более интересна совместная разработка дальнобойных вооружений. Там шла речь о том, что это будут более дальнобойные средства, чем Storm Shadow. В некоторых источниках называется дальность в 3200 км. А это уже системы средней дальности. Скорее всего это будут авиационные крылатые ракеты. Помимо высокой дальности, обещают и высокую точность.Еще один интересный нюанс. В Британии Rheinmetall откроет завод по производству артиллерийских стволов. Это ведущий европейский производитель, который в том числе выпускает пушки для танков Leopard. Британцы же артстволы не производят уже лет десять, а свой последний танковый завод закрыли в 2009 году.- В рамках этого соглашения будет реализован и проект "Асгард", о котором британское Минобороны заявило еще в начале октября. Проект предусматривает развитие систем связи и обмена данными, в том числе связь штабов НАТО и Минобороны Британии с войсками. НАТО делает ставку на высокотехнологичную борьбу с Россией?- Это подход НАТО: брать не столько числом, сколько технологиями. Хотя это не всегда получается. Как показывает опыт СВО, количество тоже имеет значение. И не только техники, но и личного состава. Все равно города берет пехота.- Насколько сильно затруднит действия нашего подводного флота в Северной Атлантике наличие немецких патрульных самолетов в Шотландии?- Ответить на этот вопрос могут только в Генштабе и Главном штабе ВМФ. Полагаю, что люди там зарплату получают не зря, и необходимые контрмеры будут приняты.- Интересно все же, о чем может идти речь.- Это могут быть различные схемы вывода подлодок в океан. В 1985 году, например, советская атомная подлодка K-524 вышла в Атлантику в обход Гренландии через проливы, забитые льдом, провела учебную атаку на подвернувшийся ей авианосец "Америка" и вернулась незамеченной на базу. Недавно ушедший из жизни командир этой лодки капитан 1-го ранга Валентин Протопопов получил тогда за этот поход звание Героя Советского Союза. Интересующиеся могут также набрать в поисковиках "операция "Апорт" и "операция "Атрина".- Последние несколько дней активно обсуждается тема прибытия северокорейских военных в Россию. Что вы думаете о таком сценарии?- Россия справляется своими силами. И вряд ли 12 тысяч корейских военных, как утверждает южнокорейская разведка (а это дивизия), станут соломинкой, которая переломит хребет быку.То есть у нас особого интереса к этому нет. Интерес может быть у самих корейцев. Это реальная возможность проверить свое оружие, тактику на практике. Другой вопрос, будет ли Россия предоставлять им эту возможность. Поживем - увидим. Если военные из КНДР появятся на фронте, то официальное заявление от нашего Минобороны наверняка последует.Когда на линии фронта поднимаются северокорейские флаги, то наши военные, как это принято говорить, троллят украинцев. Вероятности прибытия военных из КНДР я не исключаю. Но это может быть и украинская утка: мы, то есть украинцы, не просто так потерпели поражение в Курской области, а пришли "злобные северокорейцы" и всех порешили, русские сами не справились и привезли корейцев.- Некоторые эксперты высказывают предположение, что украинский легион, который формируется в Польше, мог бы устроить военную провокацию в Калининградской области. После вторжения ВСУ в Курскую область такой сценарий уже не кажется безумным.- А мне этот сценарий кажется безумным по одной причине. Если поляки что-нибудь устроят со своей территории, то напомню, что статья 5 Североатлантического Договора предусматривает коллективный ответ в случае нападения на территорию НАТО. Но не в случае, если страна НАТО на кого-то нападет. То есть если мы влепим в ответ по Польше в таком случае, то остальные страны НАТО за нее вписываться не обязаны. В чем смысл этой провокации? Получить ракету "Искандер" в центр Варшавы? Америка бы не сильно огорчилась, если бы пол-Европы сгорело, конкуренты все-таки.- А чем Запад еще может помочь Украине с учетом всех перечисленных планов по развитию ВПК? Возможно, уклон будет сделан в сторону поставок оборонительного вооружения ПВО, чтобы сдержать наступление ВС России?- Вопрос в том, насколько западная военно-промышленная база это позволит. Им не хватает простых снарядов, а это не супервысокотехнологичное производство. А выпуск зенитных ракет — это не пирожки печь, это хай-тек.Сейчас наступил предел того, что могут поставить Украине. Причем предел и с военно-технической, и с политической точки зрения. Немцы уже прямо сказали, что танков больше не дадут. У них самих осталось порядка 300 машин. И производство новых танков - всего 50 в год. С самого начала было ясно, что победить Россию нереально, но на Западе поверили в этот бред.Тем более сейчас, когда наш ВПК наращивает обороты, выросло новое поколение генералов и офицеров, которые умеют воевать в современной войне, изменилась тактика. Города берут теперь не лобовым штурмом, а с помощью охватов.- Британия выделит дополнительные 120 миллионов фунтов стерлингов (свыше $155 млн) на финансирование морской коалиции, чтобы закупить новые дроны и радары для Украины. Якобы это делается для защиты зернового коридора. Что на самом деле замышляет Лондон в акватории Черного моря?- То что и обычно. "Англичанка гадит", как говорится. Зерно тут совсем не при чем. Задача – установить контроль НАТО над Черным морем, ослабить максимально Черноморский флот и снизить степень его участия в СВО. Уверен, что на эти действия будет достойное противодействие.Подробнее о ситуации в зоне СВО Тимофей Ермаков: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить

https://ukraina.ru/20241024/1058315111.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, великобритания, кндр, дональд трамп, нато, минобороны, вооруженные силы украины