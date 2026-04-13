В дело о кредите ЕС для Киева решил вмешаться Кипр: чего хотят его власти

Председательствующий в Евросоюзе Кипр постарается как можно быстрее решить вопрос с выдачей Украине кредита на €90 млрд и ввести новый пакет санкций против России после победы на выборах в Венгрии Петера Мадьяра. Об этом 13 апреля пишет "Укринформ" со ссылкой на анонимного представителя Кипра в ЕС

"Нашей целью остается реализовать как кредит для Украины на 90 млрд евро, так и 20-й пакет санкций как можно быстрее", – заявил чиновник.12 апреля в Венгрии на парламентских выборах победила оппозиционная партия "Тиса" политика Петера Мадьяра. Орбан признал свое поражение и поздравил соперника с победой.Глава киевского режима также поздравил Мадьяра с победой и подчеркнул, что Киев готов сотрудничать с Венгрией. Издание Politico написало, что для Зеленского победа Мадьяра имеет "горьковатый вкус", так как политик выступает против отправки венгерского оружия и денег Киеву, а также не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС.В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд из-за блокировки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".О будущем отношений Украины и Венгрии: Сибига рассказал, чего Киев ждет от Будапешта

