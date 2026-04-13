https://ukraina.ru/20260413/v-delo-o-kredite-es-dlya-kievu-reshil-vmeshatsya-kipr-chego-khotyat-ego-vlasti-1077842206.html
В дело о кредите ЕС для Киева решил вмешаться Кипр: чего хотят его власти
новости
киев
украина
венгрия
мадьяр
виктор орбан
владимир зеленский
ес
politico
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043428976_710:292:2646:1381_1920x0_80_0_0_fa01704ccab1d8d5b056c3d6f4b1de09.jpg.webp
"Нашей целью остается реализовать как кредит для Украины на 90 млрд евро, так и 20-й пакет санкций как можно быстрее", – заявил чиновник.12 апреля в Венгрии на парламентских выборах победила оппозиционная партия "Тиса" политика Петера Мадьяра. Орбан признал свое поражение и поздравил соперника с победой.Глава киевского режима также поздравил Мадьяра с победой и подчеркнул, что Киев готов сотрудничать с Венгрией. Издание Politico написало, что для Зеленского победа Мадьяра имеет "горьковатый вкус", так как политик выступает против отправки венгерского оружия и денег Киеву, а также не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС.В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд из-за блокировки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043428976_560:215:2690:1813_1920x0_80_0_0_97309c35118d80edacd86ab3f233a260.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
В дело о кредите ЕС для Киева решил вмешаться Кипр: чего хотят его власти
16:15 13.04.2026 (обновлено: 16:16 13.04.2026)
Председательствующий в Евросоюзе Кипр постарается как можно быстрее решить вопрос с выдачей Украине кредита на €90 млрд и ввести новый пакет санкций против России после победы на выборах в Венгрии Петера Мадьяра. Об этом 13 апреля пишет "Укринформ" со ссылкой на анонимного представителя Кипра в ЕС
"Нашей целью остается реализовать как кредит для Украины на 90 млрд евро, так и 20-й пакет санкций как можно быстрее", – заявил чиновник.
12 апреля в Венгрии на парламентских выборах победила оппозиционная партия "Тиса" политика Петера Мадьяра. Орбан признал свое поражение и поздравил соперника с победой.
Глава киевского режима также поздравил Мадьяра с победой и подчеркнул, что Киев готов сотрудничать с Венгрией. Издание Politico написало, что для Зеленского победа Мадьяра имеет "горьковатый вкус", так как политик выступает против отправки венгерского оружия и денег Киеву, а также не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС.
В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд из-за блокировки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".