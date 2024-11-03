https://ukraina.ru/20241103/1058533920.html

Американский журналист: “Народ США не хочет ни Трампа, ни Харрис”

Американский журналист: “Народ США не хочет ни Трампа, ни Харрис” - 03.11.2024 Украина.ру

Американский журналист: “Народ США не хочет ни Трампа, ни Харрис”

Тем не менее, в это время для Америки, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что Трамп не политик, а предприниматель

2024-11-03T07:10

2024-11-03T07:10

2024-11-03T12:55

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.Отвечая на вопрос, есть ли в США демократия, журналист отметил, что система есть, но та самая элита думает только о себе.Он подчеркнул, что сейчас американцам дают выбор: или Трамп, или Харрис.“А если мы не хотим ни того, ни другого? Тем не менее, в это время для Америки, думаю, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что Трамп не политик, а предприниматель”, — аргументировал Трэпп.Далее журналист затронул тему президентства Владимира Путина.“Ведь он хорошо выполняет свои обязанности, думает о стране, а не только о себе. А у нас, в США, все наоборот. Я — первый, считает наш политик, и все время заботиться только о себе.Россия стала совсем другой страной, нежели была в 90-х! А у нас такие вещи недоступны для американцев, мы не знаем, как это…”, — заключил Трэпп.Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому — чушь

https://ukraina.ru/20241031/1058509492.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, сша, америка, казань, камала харрис, владимир путин, брикс, детали