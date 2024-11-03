Американский журналист: “Народ США не хочет ни Трампа, ни Харрис” - 03.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241103/1058533920.html
Американский журналист: “Народ США не хочет ни Трампа, ни Харрис”
Американский журналист: “Народ США не хочет ни Трампа, ни Харрис” - 03.11.2024 Украина.ру
Американский журналист: “Народ США не хочет ни Трампа, ни Харрис”
Тем не менее, в это время для Америки, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что Трамп не политик, а предприниматель
2024-11-03T07:10
2024-11-03T12:55
новости
дональд трамп
сша
америка
казань
камала харрис
владимир путин
брикс
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057823022_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1253d86c2581caf791b94c9eb35f254a.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.Отвечая на вопрос, есть ли в США демократия, журналист отметил, что система есть, но та самая элита думает только о себе.Он подчеркнул, что сейчас американцам дают выбор: или Трамп, или Харрис.“А если мы не хотим ни того, ни другого? Тем не менее, в это время для Америки, думаю, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что Трамп не политик, а предприниматель”, — аргументировал Трэпп.Далее журналист затронул тему президентства Владимира Путина.“Ведь он хорошо выполняет свои обязанности, думает о стране, а не только о себе. А у нас, в США, все наоборот. Я — первый, считает наш политик, и все время заботиться только о себе.Россия стала совсем другой страной, нежели была в 90-х! А у нас такие вещи недоступны для американцев, мы не знаем, как это…”, — заключил Трэпп.Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому — чушь
https://ukraina.ru/20241031/1058509492.html
сша
америка
казань
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057823022_1:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_1c22f7ca3ddeed4fe8a0bba16ad4a8dd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, сша, америка, казань, камала харрис, владимир путин, брикс, детали
Новости, Дональд Трамп, США, Америка, Казань, Камала Харрис, Владимир Путин, БРИКС, детали

Американский журналист: “Народ США не хочет ни Трампа, ни Харрис”

07:10 03.11.2024 (обновлено: 12:55 03.11.2024)
 
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
Читать в
Тем не менее, в это время для Америки, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что Трамп не политик, а предприниматель
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.
Отвечая на вопрос, есть ли в США демократия, журналист отметил, что система есть, но та самая элита думает только о себе.
“Я не верю, что они действуют для нас, для народа. Было бы хорошо, если бы они хотя бы один из тридцати дней думали о простых американцах, а не о себе. Но так не получается — чем дольше они остаются у власти, тем меньше думают о людях. Это их мир, но не наш, а значит это не демократия”, — прокомментировал Трэпп.
Он подчеркнул, что сейчас американцам дают выбор: или Трамп, или Харрис.
“А если мы не хотим ни того, ни другого? Тем не менее, в это время для Америки, думаю, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что Трамп не политик, а предприниматель”, — аргументировал Трэпп.
Далее журналист затронул тему президентства Владимира Путина.
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября, 12:51
Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это былоКамала Харрис выступила на митинге в Вашингтоне. Локация была выбрана не случайно. Кандидат в президенты США напомнила, как четыре года назад ее соперник Дональд Трамп спровоцировал штурм Капитолия. Про спровоцировал – это версия демократов, республиканцы же уверены, что события 6 января 2021 года стали следствием массовых фальсификаций на выборах
“Ведь он хорошо выполняет свои обязанности, думает о стране, а не только о себе. А у нас, в США, все наоборот. Я — первый, считает наш политик, и все время заботиться только о себе.
Россия стала совсем другой страной, нежели была в 90-х! А у нас такие вещи недоступны для американцев, мы не знаем, как это…”, — заключил Трэпп.
Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому — чушь
 
НовостиДональд ТрампСШААмерикаКазаньКамала ХаррисВладимир ПутинБРИКСдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов
13:05Что будет, если Зеленского убьет ракета? Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны
13:05Не только братские, но и сестринские могилы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 ноября
13:05Ищенко выложил все карты работы в ТЦК на стол: "льготы" и боль сотрудников структуры
13:00Выдрин: Между Израилем и Ираном сейчас геополитический чемпионат по пощечинам
12:53А что смешного-то? Да всё: "Львов - исконно русский город", армянского коньяка больше нет и ужасные тигры
12:00"Вокруг Булгакова": звёздные "дни" Владимира Басова
12:00Будрина: Спор между Румынией и Молдавией — лишь противостояние обещаний
11:56В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов
11:54Голливуд за Камалу, рестлеры – за Трапма. В американское выборы-шоу вовлечена вся артистическая рать
11:50Украину нет смысла упоминать на БРИКС, потому что Зеленский хочет только воевать — эксперт
11:45Кочетков: России нужно определиться, СВО — это полицейская операция или освободительный поход
11:40Афанасов: Война на Украине — это не борьба наций, это противостояние между добром и злом
11:34"Почувствуйте разницу, получите удовольствие!" Насонов сравнил "Томагавки" Украины и ракеты России
11:00Эксперт: Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель
10:55Эксперт: Вопросы украинского конфликта в декларации БРИКС не выходят за рамки ООН
10:50Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков
10:45Посыл учений стратегических сил ядерного сдерживания остается таким же, какой был все 10 лет — Стефанович
10:40Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения
10:39Кто и как избирает президента США. Почему в 2024 году за Белый дом борются Камала Харрис и Дональд Трамп
Лента новостейМолния