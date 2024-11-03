Американский журналист: “Народ США не хочет ни Трампа, ни Харрис”
07:10 03.11.2024 (обновлено: 12:55 03.11.2024)
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
Тем не менее, в это время для Америки, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что Трамп не политик, а предприниматель
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.
Отвечая на вопрос, есть ли в США демократия, журналист отметил, что система есть, но та самая элита думает только о себе.
“Я не верю, что они действуют для нас, для народа. Было бы хорошо, если бы они хотя бы один из тридцати дней думали о простых американцах, а не о себе. Но так не получается — чем дольше они остаются у власти, тем меньше думают о людях. Это их мир, но не наш, а значит это не демократия”, — прокомментировал Трэпп.
Он подчеркнул, что сейчас американцам дают выбор: или Трамп, или Харрис.
“А если мы не хотим ни того, ни другого? Тем не менее, в это время для Америки, думаю, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что Трамп не политик, а предприниматель”, — аргументировал Трэпп.
Далее журналист затронул тему президентства Владимира Путина.
31 октября, 12:51Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это былоКамала Харрис выступила на митинге в Вашингтоне. Локация была выбрана не случайно. Кандидат в президенты США напомнила, как четыре года назад ее соперник Дональд Трамп спровоцировал штурм Капитолия. Про спровоцировал – это версия демократов, республиканцы же уверены, что события 6 января 2021 года стали следствием массовых фальсификаций на выборах
“Ведь он хорошо выполняет свои обязанности, думает о стране, а не только о себе. А у нас, в США, все наоборот. Я — первый, считает наш политик, и все время заботиться только о себе.
Россия стала совсем другой страной, нежели была в 90-х! А у нас такие вещи недоступны для американцев, мы не знаем, как это…”, — заключил Трэпп.
Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому — чушь