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СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ

СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ - 01.11.2024 Украина.ру

СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ

Сотрудники СБУ задержали в Сумской области экс-депутата Шосткинского горсовета от Партии регионов. Мужчину обвиняют в работе на ФСБ и помощь России в наведении ударов по региону. Сообщение об этом 1 ноября появилось в телеграм-канале ведомства

2024-11-01T12:33

2024-11-01T12:33

2024-11-01T12:33

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В СБУ отметили, что задержанный якобы объезжал регион на машине и делал фото для российской разведки, а также пытался собрать информацию в личных беседах со знакомыми.Экс-депутату предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.В середине октября украинский офицер добровольно сдался в плен на запорожской линии фронта, перешел на сторону России, а также передал ВС РФ данные о командном пункте и позициях ВСУ. Эта информация позже была использована для удара по укреплению противника.Украинские СМИ пишут, что речь идёт об Олеге Куцепале.Другие темы: Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области.

https://ukraina.ru/20241016/1058125717.html

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новости, россия, сумская область, украина, сбу, вооруженные силы украины, арест, задержание, шпионаж