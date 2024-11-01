СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ - 01.11.2024 Украина.ру
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СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ
СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ - 01.11.2024 Украина.ру
СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ
Сотрудники СБУ задержали в Сумской области экс-депутата Шосткинского горсовета от Партии регионов. Мужчину обвиняют в работе на ФСБ и помощь России в наведении ударов по региону. Сообщение об этом 1 ноября появилось в телеграм-канале ведомства
2024-11-01T12:33
2024-11-01T12:33
новости
россия
сумская область
украина
сбу
вооруженные силы украины
арест
задержание
шпионаж
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В СБУ отметили, что задержанный якобы объезжал регион на машине и делал фото для российской разведки, а также пытался собрать информацию в личных беседах со знакомыми.Экс-депутату предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.В середине октября украинский офицер добровольно сдался в плен на запорожской линии фронта, перешел на сторону России, а также передал ВС РФ данные о командном пункте и позициях ВСУ. Эта информация позже была использована для удара по укреплению противника.Украинские СМИ пишут, что речь идёт об Олеге Куцепале.Другие темы: Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области.
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сумская область, украина, сбу, вооруженные силы украины, арест, задержание, шпионаж
Новости, Россия, Сумская область, Украина, СБУ, Вооруженные силы Украины, арест, задержание, шпионаж

СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ

12:33 01.11.2024
 
© Телеграм-канал СБУ Фото: Телеграм-канал СБУ
Фото: Телеграм-канал СБУ
© Телеграм-канал СБУ
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Сотрудники СБУ задержали в Сумской области экс-депутата Шосткинского горсовета от Партии регионов. Мужчину обвиняют в работе на ФСБ и помощь России в наведении ударов по региону. Сообщение об этом 1 ноября появилось в телеграм-канале ведомства
В СБУ отметили, что задержанный якобы объезжал регион на машине и делал фото для российской разведки, а также пытался собрать информацию в личных беседах со знакомыми.
Экс-депутату предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
© телеграм-канал СБУ Фото: Телеграм-канал СБУ
Фото: Телеграм-канал СБУ
© телеграм-канал СБУ
Фото: Телеграм-канал СБУ
В середине октября украинский офицер добровольно сдался в плен на запорожской линии фронта, перешел на сторону России, а также передал ВС РФ данные о командном пункте и позициях ВСУ. Эта информация позже была использована для удара по укреплению противника.
Украинские СМИ пишут, что речь идёт об Олеге Куцепале.
Фото: Украинская правда, украинский военнослужащий
16 октября, 10:27
Украинский офицер передал ВС РФ данные для удара по ВСУ - РоговУкраинский офицер добровольно сдался в плен на запорожской линии фронта, перешел на сторону России, а также передал ВС РФ данные о командном пункте и позициях ВСУ
Другие темы: Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области.
 
НовостиРоссияСумская областьУкраинаСБУВооруженные силы Украиныарестзадержаниешпионаж
 
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12:33СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ
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