Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко - 31.10.2024 Украина.ру
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Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко
Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко - 31.10.2024 Украина.ру
Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко
Общество придет в ужас, когда станет известно, что на самом деле делают в американских лабораториях по всему миру. Об этом на II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова 31 октября опубликовало издание БЕЛТА
2024-10-31T13:28
2024-10-31T13:28
новости
вашингтон
украина
сша
александр лукашенко
госдума
пентагон
биолаборатории
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Прошлой осенью вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Пентагон создал 400 биолабороторий по всему миру, в которые не имеют доступа даже государства, на территории которых они располагаются.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов тогда же добавил, что Вашингтон сохраняет свое военно-биологическое присутствие на Украине и рассчитывает возобновить деятельность после завершения конфликта, а пока перенес часть незавершенных проектов в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.Позже появлялась информация о том, что Вашингтон вывез с территории Украины более 16 тысяч биологических проб для создания агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона. Одновременно было вывезено более 10 тысяч образцов опасных патогенов и их переносчиков.Еще по теме: Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях.
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новости, вашингтон, украина, сша, александр лукашенко, госдума, пентагон, биолаборатории
Новости, Вашингтон, Украина, США, Александр Лукашенко, Госдума, Пентагон, биолаборатории

Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко

13:28 31.10.2024
 
Фото из открытых источников, биолаборатория
Фото из открытых источников, биолаборатория
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Общество придет в ужас, когда станет известно, что на самом деле делают в американских лабораториях по всему миру. Об этом на II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова 31 октября опубликовало издание БЕЛТА
"Общество еще не раз содрогнется, когда вскроются вопиющие факты реальной деятельности американских биолабораторий по всему миру", - заявил Лукашенко, добавив, что самые передовые разработки в области искусственного интеллекта, биотехнологий, нейросетей и квантовой физики Запад все чаще пытается применить для создания технологий уничтожения человечества.
Прошлой осенью вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Пентагон создал 400 биолабороторий по всему миру, в которые не имеют доступа даже государства, на территории которых они располагаются.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов тогда же добавил, что Вашингтон сохраняет свое военно-биологическое присутствие на Украине и рассчитывает возобновить деятельность после завершения конфликта, а пока перенес часть незавершенных проектов в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.
Позже появлялась информация о том, что Вашингтон вывез с территории Украины более 16 тысяч биологических проб для создания агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона. Одновременно было вывезено более 10 тысяч образцов опасных патогенов и их переносчиков.
Работа российской полевой биолаборатории в Италии
27 августа, 20:19
Дело идет к поражению. США заметают следы военно-биологической деятельности на УкраинеБолее 16 тысяч биологических проб для создания агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона вывезли с Украины США и их союзники еще до начала специальной военной операции
Еще по теме: Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях.
 
НовостиВашингтонУкраинаСШААлександр ЛукашенкоГосдумаПентагонбиолаборатории
 
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