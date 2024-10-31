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Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко

Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко - 31.10.2024 Украина.ру

Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко

Общество придет в ужас, когда станет известно, что на самом деле делают в американских лабораториях по всему миру. Об этом на II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова 31 октября опубликовало издание БЕЛТА

2024-10-31T13:28

2024-10-31T13:28

2024-10-31T13:28

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Прошлой осенью вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Пентагон создал 400 биолабороторий по всему миру, в которые не имеют доступа даже государства, на территории которых они располагаются.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов тогда же добавил, что Вашингтон сохраняет свое военно-биологическое присутствие на Украине и рассчитывает возобновить деятельность после завершения конфликта, а пока перенес часть незавершенных проектов в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.Позже появлялась информация о том, что Вашингтон вывез с территории Украины более 16 тысяч биологических проб для создания агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона. Одновременно было вывезено более 10 тысяч образцов опасных патогенов и их переносчиков.Еще по теме: Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях.

https://ukraina.ru/20240827/1057080736.html

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новости, вашингтон, украина, сша, александр лукашенко, госдума, пентагон, биолаборатории