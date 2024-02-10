Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях - 10.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240210/1053102511.html
Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях
Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях - 10.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях
США вряд ли решатся на применение биооружия против России, рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-10T08:20
2024-02-10T08:20
новости
россия
сша
вашингтон
биолаборатории
биологическое оружие
конвенция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/23/1033482328_0:41:1576:928_1920x0_80_0_0_b7840342e42c7c4aaf821b5bf236e22a.jpg
Потенциальный противник вряд ли будет располагать объекты, где проводятся совершенно секретные опыты, в непосредственной близости от границ Российской Федерации, рассказал Храпач.По его словам, Россия обладает необходимым инструментарием, чтобы с помощью подразделения специального назначения легко захватить такую лабораторию, зафиксировать, задокументировать все, что там происходит и выставить на публичное обозрение в ООН или иной международный орган.Международным правом даже докупается нанести упреждающий удар по опасным объектам. "Международная общественность тоже не хочет стать жертвой неконтролируемых распылений из таких биолабораторий. Они будут кричать, шуметь, устраивать демонстрации в Париже, Берлине и так далее", добавил он.Эксперт напомнил о Конвенции о нераспространении биологического оружия, которую подписали 22 государства. США, при этом, отказались принимать протокол к ней, поэтому проверить исполнение Вашингтоном конвенции с помощью международно-правовых средств не представляется возможным.При этом Храпач выразил уверенность в том, что скрыть серьезную биоразработку невозможно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230821/1048836780.html
россия
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/23/1033482328_277:0:1576:974_1920x0_80_0_0_b00e4d98ee523003148abd06c513d0c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, вашингтон, биолаборатории, биологическое оружие, конвенция
Новости, Россия, США, Вашингтон, биолаборатории, биологическое оружие, конвенция

Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях

08:20 10.02.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российской полевой биолаборатории в Италии
Работа российской полевой биолаборатории в Италии
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
США вряд ли решатся на применение биооружия против России, рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию "Украина.ру"
Потенциальный противник вряд ли будет располагать объекты, где проводятся совершенно секретные опыты, в непосредственной близости от границ Российской Федерации, рассказал Храпач.
По его словам, Россия обладает необходимым инструментарием, чтобы с помощью подразделения специального назначения легко захватить такую лабораторию, зафиксировать, задокументировать все, что там происходит и выставить на публичное обозрение в ООН или иной международный орган.
Международным правом даже докупается нанести упреждающий удар по опасным объектам. "Международная общественность тоже не хочет стать жертвой неконтролируемых распылений из таких биолабораторий. Они будут кричать, шуметь, устраивать демонстрации в Париже, Берлине и так далее", добавил он.
"Возможно, какие-то испытательные центры, но точно не те лаборатории, где генерируют страшные вирусы или какие-то биологически опасные вещества", - заявил Храпач.
Эксперт напомнил о Конвенции о нераспространении биологического оружия, которую подписали 22 государства. США, при этом, отказались принимать протокол к ней, поэтому проверить исполнение Вашингтоном конвенции с помощью международно-правовых средств не представляется возможным.
При этом Храпач выразил уверенность в том, что скрыть серьезную биоразработку невозможно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
21 августа 2023, 13:02
Биологические эксперименты на Украине: США могут готовить новую пандемиюНовое развитие получила тема функционирования американских биолабораторий на Украине. При этом Россия и Китай продолжают задавать Вашингтону неудобные вопросы
 
НовостиРоссияСШАВашингтонбиолабораториибиологическое оружиеконвенция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07Сергей Маркедонов: Грузия выбирает между прагматикой и "украинизацией"
11:56У берегов Крыма уничтожен украинский боевой катер-камикадзе - МО
11:26СК проводит проверку после сообщений о выступлении детей на пилоне в баре Луганска
10:46Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – Затулин
10:17Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН
10:17Деанонимизация изувера, увольнение Шапталы. Главное на Украине на утро 10 февраля
09:49Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина
09:41Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"
09:28Адвокат Сергей Беляк: Эдуард Лимонов предсказал войну на Украине
09:05В вышиванке и женском платье. "Король Украины" Вильгельм фон Габсбург
08:42Слухи о сдаче города и тотальный дефицит бюджета. Что происходит в Запорожье
08:31Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях
08:25Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ
08:20Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях
08:15Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ
08:10США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине
08:05Запад поставил на борьбу с Россией больше, чем имел. Теперь приходится отнимать у своих - Ищенко
08:03Москва празднует китайский Новый год
07:50Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев
07:46Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки
Лента новостейМолния