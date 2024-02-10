https://ukraina.ru/20240210/1053102511.html
Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях
Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях - 10.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях
США вряд ли решатся на применение биооружия против России, рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-10T08:20
2024-02-10T08:20
2024-02-10T08:20
новости
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сша
вашингтон
биолаборатории
биологическое оружие
конвенция
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Потенциальный противник вряд ли будет располагать объекты, где проводятся совершенно секретные опыты, в непосредственной близости от границ Российской Федерации, рассказал Храпач.По его словам, Россия обладает необходимым инструментарием, чтобы с помощью подразделения специального назначения легко захватить такую лабораторию, зафиксировать, задокументировать все, что там происходит и выставить на публичное обозрение в ООН или иной международный орган.Международным правом даже докупается нанести упреждающий удар по опасным объектам. "Международная общественность тоже не хочет стать жертвой неконтролируемых распылений из таких биолабораторий. Они будут кричать, шуметь, устраивать демонстрации в Париже, Берлине и так далее", добавил он.Эксперт напомнил о Конвенции о нераспространении биологического оружия, которую подписали 22 государства. США, при этом, отказались принимать протокол к ней, поэтому проверить исполнение Вашингтоном конвенции с помощью международно-правовых средств не представляется возможным.При этом Храпач выразил уверенность в том, что скрыть серьезную биоразработку невозможно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230821/1048836780.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, вашингтон, биолаборатории, биологическое оружие, конвенция
Новости, Россия, США, Вашингтон, биолаборатории, биологическое оружие, конвенция
Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях
США вряд ли решатся на применение биооружия против России, рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию "Украина.ру"
Потенциальный противник вряд ли будет располагать объекты, где проводятся совершенно секретные опыты, в непосредственной близости от границ Российской Федерации, рассказал Храпач.
По его словам, Россия обладает необходимым инструментарием, чтобы с помощью подразделения специального назначения легко захватить такую лабораторию, зафиксировать, задокументировать все, что там происходит и выставить на публичное обозрение в ООН или иной международный орган.
Международным правом даже докупается нанести упреждающий удар по опасным объектам. "Международная общественность тоже не хочет стать жертвой неконтролируемых распылений из таких биолабораторий. Они будут кричать, шуметь, устраивать демонстрации в Париже, Берлине и так далее", добавил он.
"Возможно, какие-то испытательные центры, но точно не те лаборатории, где генерируют страшные вирусы или какие-то биологически опасные вещества", - заявил Храпач.
Эксперт напомнил о Конвенции о нераспространении биологического оружия, которую подписали 22 государства. США, при этом, отказались принимать протокол к ней, поэтому проверить исполнение Вашингтоном конвенции с помощью международно-правовых средств не представляется возможным.
При этом Храпач выразил уверенность в том, что скрыть серьезную биоразработку невозможно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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