Главное за ночь 30 октября - 30.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 30 октября
Главное за ночь 30 октября - 30.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 30 октября
ВС РФ поразили объекты противника в Киеве, Полтаве, а также Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой областях и в оккупированной части ДНР. Украина.ру, 30.10.2024
2024-10-30T08:09
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ВС РФ поразили объекты противника в Киеве, Полтаве, а также Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой областях и в оккупированной части ДНР.Расчеты самоходок "Гвоздика" тульских десантников предотвратили попытку прорыва бронетехники ВСУ в Глушковский район Курской области, - Минобороны РФ.О следующих успехах на фронте сообщают Два майора:- на Покровском направлении продвижение подразделений ВС РФ севернее Богоявленки в сторону Трудового. Продолжаются бои в Катериновке. После обвала фронта ВСУ на участке отмечаются высокие темпы наступления наших сил;- на Купянском направлении бои у Колесниковки. В Кругляковке после решительных наступательных действий ВС России закрепляются, подтягивают тылы, расширяют зону контроля.Полицейские задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в краже свыше 11 млн рублей с банковских карт участников СВО, - представитель МВД России Ирина Волк.Пожар начался на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс. По данным СМИ, там производят атомные подводные лодки.Отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и народов, заявил глава МИД КНР Ван И.Подробнее об отношениях двух стран - в материале "Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, киев, вооруженные силы украины, мвд
Новости, Россия, Китай, Киев, Вооруженные силы Украины, МВД

Главное за ночь 30 октября

08:09 30.10.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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ВС РФ поразили объекты противника в Киеве, Полтаве, а также Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой областях и в оккупированной части ДНР.
Расчеты самоходок "Гвоздика" тульских десантников предотвратили попытку прорыва бронетехники ВСУ в Глушковский район Курской области, - Минобороны РФ.
О следующих успехах на фронте сообщают Два майора:
- на Покровском направлении продвижение подразделений ВС РФ севернее Богоявленки в сторону Трудового. Продолжаются бои в Катериновке. После обвала фронта ВСУ на участке отмечаются высокие темпы наступления наших сил;
- на Купянском направлении бои у Колесниковки. В Кругляковке после решительных наступательных действий ВС России закрепляются, подтягивают тылы, расширяют зону контроля.
Полицейские задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в краже свыше 11 млн рублей с банковских карт участников СВО, - представитель МВД России Ирина Волк.
Пожар начался на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс. По данным СМИ, там производят атомные подводные лодки.
Отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и народов, заявил глава МИД КНР Ван И.
Подробнее об отношениях двух стран - в материале "Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября
08:09Главное за ночь 30 октября
08:08"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества
06:35Кавур, Хрущёв, светлое будущее и "украинская нация"
06:25Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты
06:20Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов
06:15Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе
06:10Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы
06:05Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
06:00Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор
05:55Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?
05:50Фронт может посыпаться за секунду. Украинские эксперты и военные с тревогой о ситуации в стране
05:45За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе
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04:15Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией
04:00"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса
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