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Главное за ночь 30 октября

Главное за ночь 30 октября - 30.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 30 октября

ВС РФ поразили объекты противника в Киеве, Полтаве, а также Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой областях и в оккупированной части ДНР. Украина.ру, 30.10.2024

2024-10-30T08:09

2024-10-30T08:09

2024-10-30T08:09

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ВС РФ поразили объекты противника в Киеве, Полтаве, а также Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой областях и в оккупированной части ДНР.Расчеты самоходок "Гвоздика" тульских десантников предотвратили попытку прорыва бронетехники ВСУ в Глушковский район Курской области, - Минобороны РФ.О следующих успехах на фронте сообщают Два майора:- на Покровском направлении продвижение подразделений ВС РФ севернее Богоявленки в сторону Трудового. Продолжаются бои в Катериновке. После обвала фронта ВСУ на участке отмечаются высокие темпы наступления наших сил;- на Купянском направлении бои у Колесниковки. В Кругляковке после решительных наступательных действий ВС России закрепляются, подтягивают тылы, расширяют зону контроля.Полицейские задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в краже свыше 11 млн рублей с банковских карт участников СВО, - представитель МВД России Ирина Волк.Пожар начался на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс. По данным СМИ, там производят атомные подводные лодки.Отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и народов, заявил глава МИД КНР Ван И.Подробнее об отношениях двух стран - в материале "Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков на сайте Украина.ру.

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новости, россия, китай, киев, вооруженные силы украины, мвд