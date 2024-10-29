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Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков
Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков - 29.10.2024 Украина.ру
Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков
Венные заводы на Украине, в том числе немецкого производителя оружия и боеприпасов Rheinmetall, являются законной целью для российской армии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-10-29T13:07
2024-10-29T13:07
2024-10-29T13:07
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Немецкий концерн Rheinmetall участвует в ряде проектов на Украине, в том числе создании четырёх заводов. Они специализируются на производстве и ремонте военной техники, а также производстве боеприпасов.Песков однозначно ответил на вопрос о том, являются ли такие объекты – как и любое другое предприятие ВПК на Украине - законной целью для российской армии."Разумеется, да", - сказал Песков.Ранее немецкий концерн информировал инвесторов и общественность о больших прибылях благодаря стратегии, избранной после госпереворота 2014 года на Украине. Концерн производит вооружения и боеприпасы по заказам западных правительств, оказывающих военную помощь Киеву в том числе за счёт денег, украденных у России.Подробнее об этом в публикации "Очередная мошенническая схема Брюсселя": в МИД РФ рассказали про украденные у России деньги Также на эту тему: "Ждём праздничного российского салюта": Медведев присмотрелся к заводам Rheinmetall на Украине
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Новости, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, ВПК, Rheinmetall AG, военная помощь, СВО
Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков
Венные заводы на Украине, в том числе немецкого производителя оружия и боеприпасов Rheinmetall, являются законной целью для российской армии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков