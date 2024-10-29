Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков - 29.10.2024 Украина.ру
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Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков
Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков - 29.10.2024 Украина.ру
Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков
Венные заводы на Украине, в том числе немецкого производителя оружия и боеприпасов Rheinmetall, являются законной целью для российской армии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-10-29T13:07
2024-10-29T13:07
новости
украина
россия
киев
дмитрий песков
впк
rheinmetall ag
военная помощь
сво
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Немецкий концерн Rheinmetall участвует в ряде проектов на Украине, в том числе создании четырёх заводов. Они специализируются на производстве и ремонте военной техники, а также производстве боеприпасов.Песков однозначно ответил на вопрос о том, являются ли такие объекты – как и любое другое предприятие ВПК на Украине - законной целью для российской армии."Разумеется, да", - сказал Песков.Ранее немецкий концерн информировал инвесторов и общественность о больших прибылях благодаря стратегии, избранной после госпереворота 2014 года на Украине. Концерн производит вооружения и боеприпасы по заказам западных правительств, оказывающих военную помощь Киеву в том числе за счёт денег, украденных у России.Подробнее об этом в публикации "Очередная мошенническая схема Брюсселя": в МИД РФ рассказали про украденные у России деньги Также на эту тему: "Ждём праздничного российского салюта": Медведев присмотрелся к заводам Rheinmetall на Украине
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новости, украина, россия, киев, дмитрий песков, впк, rheinmetall ag, военная помощь, сво
Новости, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, ВПК, Rheinmetall AG, военная помощь, СВО

Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков

13:07 29.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / KarleHornЗавод Rheinmetall в Киле
Завод Rheinmetall в Киле - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© commons.wikimedia.org / KarleHorn
Читать в
Венные заводы на Украине, в том числе немецкого производителя оружия и боеприпасов Rheinmetall, являются законной целью для российской армии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Немецкий концерн Rheinmetall участвует в ряде проектов на Украине, в том числе создании четырёх заводов. Они специализируются на производстве и ремонте военной техники, а также производстве боеприпасов.
Песков однозначно ответил на вопрос о том, являются ли такие объекты – как и любое другое предприятие ВПК на Украине - законной целью для российской армии.
"Разумеется, да", - сказал Песков.
Ранее немецкий концерн информировал инвесторов и общественность о больших прибылях благодаря стратегии, избранной после госпереворота 2014 года на Украине. Концерн производит вооружения и боеприпасы по заказам западных правительств, оказывающих военную помощь Киеву в том числе за счёт денег, украденных у России.
Подробнее об этом в публикации "Очередная мошенническая схема Брюсселя": в МИД РФ рассказали про украденные у России деньги
Также на эту тему: "Ждём праздничного российского салюта": Медведев присмотрелся к заводам Rheinmetall на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковВПКRheinmetall AGвоенная помощьСВО
 
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