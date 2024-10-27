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"Ждём праздничного российского салюта": Медведев присмотрелся к заводам Rheinmetall на Украине
"Ждём праздничного российского салюта": Медведев присмотрелся к заводам Rheinmetall на Украине - 27.10.2024 Украина.ру
"Ждём праздничного российского салюта": Медведев присмотрелся к заводам Rheinmetall на Украине
Немецкий производитель вооружений Rheinmetall открыл первый завод на Украине и удостоился комментария зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева
2024-10-27T10:23
2024-10-27T10:23
2024-10-27T10:23
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дмитрий медведев
вооруженные силы украины
вооружения
военная техника
rheinmetall ag
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"Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырёх военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве", - сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.Публикация сопровождена характерной иллюстрацией масштабного взрыва. Она последовала за официальным объявлением немецкого концерна о запуске производств на Украине во время СВО.В частности, представитель немецкого концерна Армин Паппергер заявил о запуске первого завода Rheinmetall на Украине. Он произведён для ВСУ "сверхсовременные", как заверяют немецкие и украинские партнёры, боевые машины пехоты Lynx до конца года.Кроме того, Rheinmetall планирует запустить производство порохов и боеприпасов, а также предприятие по ремонту военной техники.Ранее в новостях: Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки Украины
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новости, украина, германия, совбез, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, вооружения, военная техника, rheinmetall ag
Новости, Украина, Германия, Совбез, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, вооружения, военная техника, Rheinmetall AG
"Ждём праздничного российского салюта": Медведев присмотрелся к заводам Rheinmetall на Украине
Немецкий производитель вооружений Rheinmetall открыл первый завод на Украине и удостоился комментария зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева