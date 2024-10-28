Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия - 28.10.2024 Украина.ру
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Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия
Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия - 28.10.2024 Украина.ру
Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой правящую партию Грузии "Грузинская мечта" и направился в Тбилиси. Еврокомиссия при этом заявила, что первое лицо председательствующей в Евросоюзе Венгрии не представляет ЕС, сообщает британская The Guardian
2024-10-28T15:02
2024-10-28T15:02
новости
грузия
венгрия
тбилиси
виктор орбан
жозеп боррель
петер сийярто
ес
еврокомиссия
the guardian
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"Премьер-министр Венгрии возглавит делегацию своих старших министров для встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в ходе двухдневного визита, который, вероятно, вызовет гнев лидеров стран ЕС, поскольку Венгрия председательствует в ЕС", - сообщило одно из ведущих изданий Британии, добровольно покинувшей Евросоюз.Орбана во время визита будут сопровождать министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр экономики Мартон Надь и министр финансов Михай Варга.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 28 октября заявил, отметило издание, что Орбан "не представляет Европейский союз" во время своего визита в столицу Грузии."У ротационного президента союза нет полномочий во внешней политике", — поведал Боррель испанской радиостанции.До этого, в воскресенье 27 октября – на следующий день после голосования на парламентских выборах в Грузии, было опубликовано заявление Еврокомиссии об обеспокоенности некими сообщениями о давлении и запугивании грузинских избирателей."Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению решений по нарушениям на выборах и обвинениям в них", - цитирует документ британская газета.В это же время грузинская оппозиция объявила о непризнании итогов выборов и анонсировала протестные акции. Президент этой постсоветской республики Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты выборов, а также что что её страна стала жертвой "российской спецоперации".Группа наблюдателей Европарламента заявила, что на грузинских выборах обнаружила один случай вброса бюллетеней, а также "физическое нападение на наблюдателей, пытавшихся сообщить о нарушениях, удаление наблюдателей и представителей СМИ с избирательных участков, разрыв жалоб наблюдателей, запугивание избирателей внутри и снаружи избирательных участков, присутствие нескольких наблюдателей от партий, выдававших себя за гражданских наблюдателей".На следующей неделе, отметило издание, лидеры ЕС соберутся на саммит в Будапеште, чтобы официально обсудить единый рынок блока. Президент Евросовета Шарль Мишель объявил 27 октября, что в повестке значится и Грузия.Также в новостях: "Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии
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новости, грузия, венгрия, тбилиси, виктор орбан, жозеп боррель, петер сийярто, ес, еврокомиссия, the guardian, постсоветское пространство, парламентские выборы, евроинтеграция, восточное партнерство
Новости, Грузия, Венгрия, Тбилиси, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, ЕС, Еврокомиссия, The Guardian, постсоветское пространство, парламентские выборы, евроинтеграция, Восточное партнерство

Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия

15:02 28.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой правящую партию Грузии "Грузинская мечта" и направился в Тбилиси. Еврокомиссия при этом заявила, что первое лицо председательствующей в Евросоюзе Венгрии не представляет ЕС, сообщает британская The Guardian
"Премьер-министр Венгрии возглавит делегацию своих старших министров для встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в ходе двухдневного визита, который, вероятно, вызовет гнев лидеров стран ЕС, поскольку Венгрия председательствует в ЕС", - сообщило одно из ведущих изданий Британии, добровольно покинувшей Евросоюз.
Орбана во время визита будут сопровождать министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр экономики Мартон Надь и министр финансов Михай Варга.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 28 октября заявил, отметило издание, что Орбан "не представляет Европейский союз" во время своего визита в столицу Грузии.
"У ротационного президента союза нет полномочий во внешней политике", — поведал Боррель испанской радиостанции.
До этого, в воскресенье 27 октября – на следующий день после голосования на парламентских выборах в Грузии, было опубликовано заявление Еврокомиссии об обеспокоенности некими сообщениями о давлении и запугивании грузинских избирателей.
"Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению решений по нарушениям на выборах и обвинениям в них", - цитирует документ британская газета.
В это же время грузинская оппозиция объявила о непризнании итогов выборов и анонсировала протестные акции. Президент этой постсоветской республики Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты выборов, а также что что её страна стала жертвой "российской спецоперации".
Группа наблюдателей Европарламента заявила, что на грузинских выборах обнаружила один случай вброса бюллетеней, а также "физическое нападение на наблюдателей, пытавшихся сообщить о нарушениях, удаление наблюдателей и представителей СМИ с избирательных участков, разрыв жалоб наблюдателей, запугивание избирателей внутри и снаружи избирательных участков, присутствие нескольких наблюдателей от партий, выдававших себя за гражданских наблюдателей".
На следующей неделе, отметило издание, лидеры ЕС соберутся на саммит в Будапеште, чтобы официально обсудить единый рынок блока. Президент Евросовета Шарль Мишель объявил 27 октября, что в повестке значится и Грузия.
Также в новостях: "Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии
 
НовостиГрузияВенгрияТбилисиВиктор ОрбанЖозеп БоррельПетер СийяртоЕСЕврокомиссияThe Guardianпостсоветское пространствопарламентские выборыевроинтеграцияВосточное партнерство
 
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