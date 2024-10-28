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Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия

Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия - 28.10.2024 Украина.ру

Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой правящую партию Грузии "Грузинская мечта" и направился в Тбилиси. Еврокомиссия при этом заявила, что первое лицо председательствующей в Евросоюзе Венгрии не представляет ЕС, сообщает британская The Guardian

2024-10-28T15:02

2024-10-28T15:02

2024-10-28T15:02

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"Премьер-министр Венгрии возглавит делегацию своих старших министров для встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в ходе двухдневного визита, который, вероятно, вызовет гнев лидеров стран ЕС, поскольку Венгрия председательствует в ЕС", - сообщило одно из ведущих изданий Британии, добровольно покинувшей Евросоюз.Орбана во время визита будут сопровождать министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр экономики Мартон Надь и министр финансов Михай Варга.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 28 октября заявил, отметило издание, что Орбан "не представляет Европейский союз" во время своего визита в столицу Грузии."У ротационного президента союза нет полномочий во внешней политике", — поведал Боррель испанской радиостанции.До этого, в воскресенье 27 октября – на следующий день после голосования на парламентских выборах в Грузии, было опубликовано заявление Еврокомиссии об обеспокоенности некими сообщениями о давлении и запугивании грузинских избирателей."Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению решений по нарушениям на выборах и обвинениям в них", - цитирует документ британская газета.В это же время грузинская оппозиция объявила о непризнании итогов выборов и анонсировала протестные акции. Президент этой постсоветской республики Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты выборов, а также что что её страна стала жертвой "российской спецоперации".Группа наблюдателей Европарламента заявила, что на грузинских выборах обнаружила один случай вброса бюллетеней, а также "физическое нападение на наблюдателей, пытавшихся сообщить о нарушениях, удаление наблюдателей и представителей СМИ с избирательных участков, разрыв жалоб наблюдателей, запугивание избирателей внутри и снаружи избирательных участков, присутствие нескольких наблюдателей от партий, выдававших себя за гражданских наблюдателей".На следующей неделе, отметило издание, лидеры ЕС соберутся на саммит в Будапеште, чтобы официально обсудить единый рынок блока. Президент Евросовета Шарль Мишель объявил 27 октября, что в повестке значится и Грузия.Также в новостях: "Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии

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