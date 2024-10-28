Удалось ли России донести свою позицию по Украине на БРИКС и где там очень тонкая грань - Алимусаев
Доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев уверен, что БРИКС взял правильное направление. В интервью журналистам мультимедийного издания Украина.ру он объяснил, в чем новизна принятой в Казани декларации БРИКС, а также рассказал, удалось ли России донести свой месседж по Украине до участников саммита.
Напомним, что комментируя пункт в данной декларации, МИД Украины счёл, что "России не удалось навязать свои взгляды на агрессию против Украины". С российской же стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участники саммита БРИКС стали лучше понимать позицию России в конфликте на Украине.
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00:28 - О декларации, принятой на саммите БРИКС в Казани. В чём новизна этого документа?
01:37 - Почему так мало внимания в декларации было уделено Украине?
02:50 - Чем нынешняя декларация отличается от предыдущих?
04:22 - О перспективах развития БРИКС;
06:47 - Удалось ли России донести свою позицию по Украине до участников саммита БРИКС в Казани?
08:10 - О статусе Турции и Саудовской Аравии;
10:20 - О финансовой системе БРИКС
#Россия #РФ #Казань #БРИКС #Алимусаев #президент #Казань #саммит #Путин #декларация #Украина #МИД #Песков #конфликт #война #СВО #спецоперация #Турция #Эрдоган #СаудовскаяАравия #lденьги #валюта
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❗️❗️❗️Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:28 - О декларации, принятой на саммите БРИКС в Казани. В чём новизна этого документа?
01:37 - Почему так мало внимания в декларации было уделено Украине?
02:50 - Чем нынешняя декларация отличается от предыдущих?
04:22 - О перспективах развития БРИКС;
06:47 - Удалось ли России донести свою позицию по Украине до участников саммита БРИКС в Казани?
08:10 - О статусе Турции и Саудовской Аравии;
10:20 - О финансовой системе БРИКС
#Россия #РФ #Казань #БРИКС #Алимусаев #президент #Казань #саммит #Путин #декларация #Украина #МИД #Песков #конфликт #война #СВО #спецоперация #Турция #Эрдоган #СаудовскаяАравия #lденьги #валюта
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru