https://ukraina.ru/20241028/1058419200.html

Удалось ли России донести свою позицию по Украине на БРИКС и где там очень тонкая грань - Алимусаев

Удалось ли России донести свою позицию по Украине на БРИКС и где там очень тонкая грань - Алимусаев - 28.10.2024 Украина.ру

Удалось ли России донести свою позицию по Украине на БРИКС и где там очень тонкая грань - Алимусаев

Доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев уверен, что БРИКС взял правильное направление. В интервью... Украина.ру, 28.10.2024

2024-10-28T14:30

2024-10-28T14:30

2024-10-28T14:30

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Доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев уверен, что БРИКС взял правильное направление. В интервью журналистам мультимедийного издания Украина.ру он объяснил, в чем новизна принятой в Казани декларации БРИКС, а также рассказал, удалось ли России донести свой месседж по Украине до участников саммита.Напомним, что комментируя пункт в данной декларации, МИД Украины счёл, что "России не удалось навязать свои взгляды на агрессию против Украины". С российской же стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участники саммита БРИКС стали лучше понимать позицию России в конфликте на Украине.❗️❗️❗️Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:28 - О декларации, принятой на саммите БРИКС в Казани. В чём новизна этого документа? 01:37 - Почему так мало внимания в декларации было уделено Украине? 02:50 - Чем нынешняя декларация отличается от предыдущих? 04:22 - О перспективах развития БРИКС;06:47 - Удалось ли России донести свою позицию по Украине до участников саммита БРИКС в Казани? 08:10 - О статусе Турции и Саудовской Аравии; 10:20 - О финансовой системе БРИКС #Россия #РФ #Казань #БРИКС #Алимусаев #президент #Казань #саммит #Путин #декларация #Украина #МИД #Песков #конфликт #война #СВО #спецоперация #Турция #Эрдоган #СаудовскаяАравия #lденьги #валюта Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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