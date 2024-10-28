Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО - 28.10.2024 Украина.ру
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Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО
Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО - 28.10.2024 Украина.ру
Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО
Во Владивостоке появилась стена памяти, посвященная военным летчикам из Черниговки, героически погибшим в ходе специальной военной операции. Торжественное открытие мурала состоялось в воскресенье
2024-10-28T12:29
2024-10-28T12:54
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Стена была создана участниками объединения "Авиапоиск". В ее торжественном открытии приняли участие ветераны, воспитанники патриотических клубов и военнослужащие 18-го гвардейского штурмового авиаполка,В других регионах России также предпринимают усилия по увековечиванию местных жителей, героически погибших в ходе СВО. Так, в Псковской области объявили о выпуске тетрадей с изображением героев специальной военной операции.Идея с геройскими тетрадями ранее была также реализована в школах Приморья. Там на обложках напечатали экипаж легендарного танка "Алёша", совершившего подвиг в июне прошлого года.Дети должны знать Героев: в Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алёша".Другие темы: Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка.
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новости, россия, владивосток, вс рф, сво, герои
Новости, Россия, Владивосток, ВС РФ, СВО, герои

Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО

12:29 28.10.2024 (обновлено: 12:54 28.10.2024)
 
Фото: скриншот Общественное телевидение Приморья
Фото: скриншот Общественное телевидение Приморья
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Во Владивостоке появилась стена памяти, посвященная военным летчикам из Черниговки, героически погибшим в ходе специальной военной операции. Торжественное открытие мурала состоялось в воскресенье
Стена была создана участниками объединения "Авиапоиск". В ее торжественном открытии приняли участие ветераны, воспитанники патриотических клубов и военнослужащие 18-го гвардейского штурмового авиаполка,
"Пока мы здесь работали, проходят мимо люди, заводят сюда детей, начинают рассказывать. Прямо комок в горле. Потому что приходят отцы с ребятами, с детьми маленькими. Показывают, это наши герои. Мы очень рады, что именно наших ребят будут видеть здесь и это не обезличенные какие-то герои, это те, кто здесь с нами жил", - отметил командир поискового объединения "Авиапоиск" имени майора Филиппова Ярослав Ливанский.
В других регионах России также предпринимают усилия по увековечиванию местных жителей, героически погибших в ходе СВО. Так, в Псковской области объявили о выпуске тетрадей с изображением героев специальной военной операции.
20 сентября, 16:05
Для школьников Псковской области напечатают тетради с настоящими героямиВ Псковской области выпустят тетради с изображением героев специальной военной операции. Об этом 20 сентября на встрече с общественниками сообщил губернатор региона Михаил Ведерников
Идея с геройскими тетрадями ранее была также реализована в школах Приморья. Там на обложках напечатали экипаж легендарного танка "Алёша", совершившего подвиг в июне прошлого года.
Дети должны знать Героев: в Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алёша".
Другие темы: Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка.
 
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12:29Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО
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