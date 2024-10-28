Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО
12:29 28.10.2024 (обновлено: 12:54 28.10.2024)
Фото: скриншот Общественное телевидение Приморья
Во Владивостоке появилась стена памяти, посвященная военным летчикам из Черниговки, героически погибшим в ходе специальной военной операции. Торжественное открытие мурала состоялось в воскресенье
Стена была создана участниками объединения "Авиапоиск". В ее торжественном открытии приняли участие ветераны, воспитанники патриотических клубов и военнослужащие 18-го гвардейского штурмового авиаполка,
"Пока мы здесь работали, проходят мимо люди, заводят сюда детей, начинают рассказывать. Прямо комок в горле. Потому что приходят отцы с ребятами, с детьми маленькими. Показывают, это наши герои. Мы очень рады, что именно наших ребят будут видеть здесь и это не обезличенные какие-то герои, это те, кто здесь с нами жил", - отметил командир поискового объединения "Авиапоиск" имени майора Филиппова Ярослав Ливанский.
В других регионах России также предпринимают усилия по увековечиванию местных жителей, героически погибших в ходе СВО. Так, в Псковской области объявили о выпуске тетрадей с изображением героев специальной военной операции.
Идея с геройскими тетрадями ранее была также реализована в школах Приморья. Там на обложках напечатали экипаж легендарного танка "Алёша", совершившего подвиг в июне прошлого года.