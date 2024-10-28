https://ukraina.ru/20241028/1058416108.html

Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО

Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО - 28.10.2024 Украина.ру

Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО

Во Владивостоке появилась стена памяти, посвященная военным летчикам из Черниговки, героически погибшим в ходе специальной военной операции. Торжественное открытие мурала состоялось в воскресенье

2024-10-28T12:29

2024-10-28T12:29

2024-10-28T12:54

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Стена была создана участниками объединения "Авиапоиск". В ее торжественном открытии приняли участие ветераны, воспитанники патриотических клубов и военнослужащие 18-го гвардейского штурмового авиаполка,В других регионах России также предпринимают усилия по увековечиванию местных жителей, героически погибших в ходе СВО. Так, в Псковской области объявили о выпуске тетрадей с изображением героев специальной военной операции.Идея с геройскими тетрадями ранее была также реализована в школах Приморья. Там на обложках напечатали экипаж легендарного танка "Алёша", совершившего подвиг в июне прошлого года.Дети должны знать Героев: в Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алёша".Другие темы: Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка.

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