https://ukraina.ru/20241027/1058379357.html

Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией

Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией - 27.10.2024 Украина.ру

Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией

Я не вижу по-настоящему серьезных поисков компромисса для выхода из украинского конфликта. Немцы рассчитывают, что конфликт продлится еще год или два, но им нужно время для того, чтобы подготовиться самим для отражения, как они считают, атаки России.

2024-10-27T07:00

2024-10-27T07:00

2024-10-27T07:00

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россия

борис писториус

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бундесвер

минобороны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.- Тимофей, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил об открытии многонационального военно-морского штаба НАТО в Балтийском море в городе Росток. Это решение нарушает Договор 2+4 1990, который сделал возможным объединение Германии и предусматривал, что ненемецкие войска НАТО не будут размещаться в этой части страны. Какова сейчас роль Балтийского моря в планах Альянса с учетом того, что членом НАТО стала Финляндия?- Балтийское море в этом случае простреливается вдоль и поперек. Если будет какой-то серьезный конфликт, то я не думаю, что у нас возникнут какие-то проблемы. Но то, что заявил Писториус по поводу новой штаб-квартиры под Ростоком, напомню, это северная земля бывшей ГДР, действительно серьезное нарушение Договора 2+4.Этот договор составлялся, когда происходил аншлюс Германской Демократической Республики западными немцами. Договор содержал гарантии того, что на территории бывшей ГДР не будет баз НАТО. Если под Ростоком появится эта база, то будет открыт ящик Пандоры и путь для продвижения НАТО на восток Германии.Это второй крайне серьезный и просчет Бориса Писториусу на посту министра обороны и как члена партии СДПГ. Первый, напомню, был после саммита в Вашингтоне, когда Писториус заявил о том, что необходимо до 2026 года разместить американские ракеты дальнего действия "Томогавк" на немецкой земле.- Писториус также заявил, что настоящий враг Путина — это "наш свободный и независимый демократический образ жизни". А сами немцы в это верят?- Простые немцы, в это никогда бы не поверили, если бы не пропаганда, у которой в Германии серьезные традиции. Доктор Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система до сих пор работает.Тем не менее многие простые немцы этой пропаганде не верят. На это влияет три фактора. Первое – русские немцы доносят правду до населения Германии. Их там очень много, несколько миллионов. И они в основном пророссийские.Второе - мы не закрыли свои границы. Немцы могут ездить в Калининград, в Москву, в Краснодар. Даже некоторые посещают Крым, хотя это для них запрещено. И они видят, что никакого враждебного настроя в России нет.Третий фактор, о котором я говорил – ковид. Немцев заставляли прививаться сырыми западными вакцинами, потом начали появляться побочные эффекты. И более того, Урсула фон дер Ляйен закупала их из коррупционных побуждений, потому что в компании Pfizer работал её муж, и сейчас этот скандал выплыл наружу.Он, конечно, не дошёл до суда, но тем не менее немцы прекрасно знают, что их СМИ им лгут. Точно так же они переносят эту же историю и на войну с Украиной. Тем более, что они видят, какие украинцы к ним приезжают, на каких машинах дорогих, как они себя ведут.- В журнале "Шпигель" вышло интервью с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником генштаба Бундесвера Карстеном Бройером. Следует ли из этого текста, что НАТО и Россию ждет большая война?- Хочу порекомендовать нашим читателям прочитать подробный разбор этого интервью в моем телеграм-канале. Сейчас, отвечая на ваш вопрос, скажу, что в большую войну они не верят, я вместе с ними тоже.Они считают, что любые войны заканчиваются за столом переговоров, никто не воюет до последнего бойца, и украинский конфликт решится за столом переговоров. Учитывая ситуацию на поле боя, ни о каких выходах на границы 91-го года речь не идет. Чем быстрее наступит момент переговоров, о котором уже начал говорить канцлер Германии Шольц, тем будет лучше и для Украины, и для всего мира.Это было перекрестное интервью, типичное для "Шпигеля", Streitgespräch, как это называется по-немецки, оно выявляет совпадение либо не совпадение точек зрения. Так вот в чем они полностью, наверное, совпадают, в том, что война закончится для России укреплением ее вооруженных сил. Это феноменальная мысль, которую вынесли в заголовок. Она сенсационна сама по себе, и у нас почему-то ее пропустили мимо ушей.Ведь на самом деле они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО.Они же не скрывали, что фактически эта война проводится не Украиной. И тут вдруг такое заявление после двух с половиной лет боевых действий. Причем это интервью, а не перехват телефонного разговора, как это было в случае генералов ВВС Бундесвера.Тем не менее Кристофер Каволи сказал это корреспонденту "Шпигеля", а Бройер ему не возражал.- Почему Германия говорит о мире, но поставляет оружие Украине?- Сочетается это все очень просто. Тут не надо искать каких-то подвохов и считать, что Шольц играет одновременно и злого и доброго полицейского, нет. Тут надо понимать, что тот пакет военной помощи, который сейчас объявлен, формировался еще в январе. Тогда тогда принимался бюджет и выделялись деньги, в том числе, и на военную помощь Украине. Но ее невозможно было сразу же поставить, потому что действительно объемы были большие. Я напомню, что до Германией 8 миллиардов евро было выделено на этот год на военную помощь Украине.Некоторые системы нужно было еще создать. Это системы ПВО и ПРО малой и средней дальности IRIS-T. А те системы, которые были переданы Украине, изготавливались по предзаказу других стран. То есть немцы не выполнили свои обязательства по контрактам.И когда подошло время для передачи этого пакета вооружений, ситуация на поле боя изменилась, и Шольц захотел войти в историю как миротворец.- Настало ли время для переговоров по Украине?- Я не вижу по-настоящему серьезных поисков компромисса для выхода из этого конфликта. Немцы рассчитывают, что конфликт продлится еще год или два, но им нужно время для того, чтобы подготовиться самим для отражения, как они считают, атаки России.В интервью Каволи и Бройер проговорились о том, что они боятся России, что им придется отвечать за все те гадости и за все те беды, которые они натворили с поставками оружия.Поэтому они будут накачивать Украину оружием до последнего, не нужно думать, что они сейчас поднимут лапки кверху и будут предлагать какие-то переговоры. Пока Украина сопротивляется, пока она генерирует солдат, они будут с нами воевать руками украинцев и готовиться к войне с нами.О ситуации в Курской области "Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области

https://ukraina.ru/20241024/1058328456.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, германия, россия, борис писториус, олаф шольц, владимир путин, нато, бундесвер, минобороны