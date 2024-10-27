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Грузинская оппозиция не признала итоги выборов и готовит протестные акции

Грузинская оппозиция не признала итоги выборов и готовит протестные акции - 27.10.2024 Украина.ру

Грузинская оппозиция не признала итоги выборов и готовит протестные акции

По итогам состоявшихся в Грузии парламентских выборов более половины голосов собрала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционная партия "Коалиция за перемены" не признала итоги голосования и призвала своих сторонников на воскресные протестные акции.

2024-10-27T10:09

2024-10-27T10:09

2024-10-27T10:09

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Согласно опубликованным данным Центризбиркома Грузии, более 54% проголосовавших заявили о поддержке "Грузинской мечты". Ближайшие оппоненты из оппозиции набрали около 10% голосов.Грузинская оппозиционная партия "Коалиция за перемены" призвала своих сторонников и коллег по оппозиции к протестным акциям. Начало акций запланировано на воскресенье 27 октября."Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты", — заявила Элене Хоштария из "Коалиции за перемены".Автор издания Украина.ру Егор Леев рассмотрел ситуацию в обзоре Одесский стервятник и "Белая слизь" в Грузии. Главное на Украине на утро 27 октября

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