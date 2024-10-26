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ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии

ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии - 26.10.2024 Украина.ру

ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии

Социал-демократическая партия Эстонии опубликовала законопроект, который предусматривает ограничения на участие в муниципальных выборах российских граждан, постоянно проживающих на территории этой страны. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на документ

2024-10-26T15:32

2024-10-26T15:32

2024-10-26T15:33

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Социал-демократическая партия Эстонии опубликовала законопроект, который ограничивает участие в муниципальных выборах российских граждан, говорится в сообщении.Законопроект предусматривает добавление в закон о выборах в собрания местных самоуправлений новой статьи, регулирующей участие в выборах граждан других государств, постоянно проживающих на территории Эстонии.По информации телерадиокомпании, в законопроекте говорится, что проживающие на территории Эстонии иностранные граждане, которые хотят принять участие в выборах, должны подать ходатайство о внесении их в список избирателей не позднее, чем за 30 дней до выборов. При этом, согласно данным ERR, не позднее чем за 70 дней до выборов иностранцам будет направляться соответствующее уведомление.Телерадиокомпания отмечает, что, согласно новому законопроекту, в ходатайстве иностранец, помимо прочего, обязан заявить об осуждении специальной военной операции и признании суверенитета Эстонии. Кроме того, ERR сообщает, что новая статья предусматривает возможность вычеркивания избирателя из списка по обоснованному ходатайству учреждения безопасности или разведцентра сил обороны Эстонии.Немецкое издание Bild 19 октября сообщило, что России потребуется 10 дней на захват Латвии и части Литвы в случае гипотетического конфликта со странами Балтии. Издание сослалось на данные американского Center on New Generation Warfare в результате смоделированного сценария атаки России.Ранее, 11 октября издание Bild сообщало, что военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с Россией. В частности, советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. По его словам, РФ поддержит Белоруссия.

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новости, выборы, эстония, россия, литва, прибалтика, закон, законопроект, сво, ограничения