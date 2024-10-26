ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии - 26.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241026/1058389816.html
ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии
ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии - 26.10.2024 Украина.ру
ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии
Социал-демократическая партия Эстонии опубликовала законопроект, который предусматривает ограничения на участие в муниципальных выборах российских граждан, постоянно проживающих на территории этой страны. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на документ
2024-10-26T15:32
2024-10-26T15:33
новости
выборы
эстония
россия
литва
прибалтика
закон
законопроект
сво
ограничения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049849423_68:0:3709:2048_1920x0_80_0_0_60eaf62fb84081f141abe3887e8e7072.jpg
Социал-демократическая партия Эстонии опубликовала законопроект, который ограничивает участие в муниципальных выборах российских граждан, говорится в сообщении.Законопроект предусматривает добавление в закон о выборах в собрания местных самоуправлений новой статьи, регулирующей участие в выборах граждан других государств, постоянно проживающих на территории Эстонии.По информации телерадиокомпании, в законопроекте говорится, что проживающие на территории Эстонии иностранные граждане, которые хотят принять участие в выборах, должны подать ходатайство о внесении их в список избирателей не позднее, чем за 30 дней до выборов. При этом, согласно данным ERR, не позднее чем за 70 дней до выборов иностранцам будет направляться соответствующее уведомление.Телерадиокомпания отмечает, что, согласно новому законопроекту, в ходатайстве иностранец, помимо прочего, обязан заявить об осуждении специальной военной операции и признании суверенитета Эстонии. Кроме того, ERR сообщает, что новая статья предусматривает возможность вычеркивания избирателя из списка по обоснованному ходатайству учреждения безопасности или разведцентра сил обороны Эстонии.Немецкое издание Bild 19 октября сообщило, что России потребуется 10 дней на захват Латвии и части Литвы в случае гипотетического конфликта со странами Балтии. Издание сослалось на данные американского Center on New Generation Warfare в результате смоделированного сценария атаки России.Ранее, 11 октября издание Bild сообщало, что военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с Россией. В частности, советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. По его словам, РФ поддержит Белоруссия.
https://ukraina.ru/20240531/1055420645.html
эстония
россия
литва
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049849423_523:0:3254:2048_1920x0_80_0_0_665f0ba91887b21f1fa2de5a0f14984b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, эстония, россия, литва, прибалтика, закон, законопроект, сво, ограничения
Новости, выборы, Эстония, Россия, Литва, Прибалтика, Закон, законопроект, СВО, ограничения

ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии

15:32 26.10.2024 (обновлено: 15:33 26.10.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Социал-демократическая партия Эстонии опубликовала законопроект, который предусматривает ограничения на участие в муниципальных выборах российских граждан, постоянно проживающих на территории этой страны. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на документ
Социал-демократическая партия Эстонии опубликовала законопроект, который ограничивает участие в муниципальных выборах российских граждан, говорится в сообщении.
Законопроект предусматривает добавление в закон о выборах в собрания местных самоуправлений новой статьи, регулирующей участие в выборах граждан других государств, постоянно проживающих на территории Эстонии.
По информации телерадиокомпании, в законопроекте говорится, что проживающие на территории Эстонии иностранные граждане, которые хотят принять участие в выборах, должны подать ходатайство о внесении их в список избирателей не позднее, чем за 30 дней до выборов.
При этом, согласно данным ERR, не позднее чем за 70 дней до выборов иностранцам будет направляться соответствующее уведомление.
Телерадиокомпания отмечает, что, согласно новому законопроекту, в ходатайстве иностранец, помимо прочего, обязан заявить об осуждении специальной военной операции и признании суверенитета Эстонии.
Кроме того, ERR сообщает, что новая статья предусматривает возможность вычеркивания избирателя из списка по обоснованному ходатайству учреждения безопасности или разведцентра сил обороны Эстонии.
Немецкое издание Bild 19 октября сообщило, что России потребуется 10 дней на захват Латвии и части Литвы в случае гипотетического конфликта со странами Балтии. Издание сослалось на данные американского Center on New Generation Warfare в результате смоделированного сценария атаки России.
Ранее, 11 октября издание Bild сообщало, что военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с Россией.
В частности, советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. По его словам, РФ поддержит Белоруссия.
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
31 мая, 19:30
Александр Дюков: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочкиВ общеевропейском разделении труда, единственное, в чем прибалтийские политики могут себя показать, это обострение ситуации с Россией. Только тогда у них есть смысл существования.
 
НовостивыборыЭстонияРоссияЛитваПрибалтикаЗаконзаконопроектСВОограничения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за вброса бюллетеней в урну
15:32ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии
14:54Захарова: Чтобы Зеленский "не вякал про ядерное оружие", Украине дали 50 миллиардов
14:18РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской области
13:45Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары
13:00Освобождение Александрополя и продвижение в Донбассе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября
12:28Российские морпехи уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области
11:58"Лучший для Украины сценарий - это ультиматум Путина". Почему украинской элите так выгодна война
11:50В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных
11:17Кража без взлома в особо крупном размере. О выделении Украине кредита в счёт российских резервов
11:12В Грузии стартовали парламентские выборы
10:47В России судебные приставы арестовали имущество сына Петра Порошенко*
10:20Дымовая завеса "мирных планов"
10:20Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
09:46Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС
09:38"Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября
09:36Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам
09:33В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля
09:12Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала
09:02Продвигается по службе и дискредитирует ВСУ. Чем занимается лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Лента новостейМолния