https://ukraina.ru/20241026/1058360536.html
Ищенко: "Россия убьет двух зайцев одним выстрелом — поднимет рождаемость и лишит украинцев пенсий"
Ищенко: "Россия убьет двух зайцев одним выстрелом — поднимет рождаемость и лишит украинцев пенсий" - 26.10.2024 Украина.ру
Ищенко: "Россия убьет двух зайцев одним выстрелом — поднимет рождаемость и лишит украинцев пенсий"
"Больше рожают там, где пенсий вообще нет. Так давайте отменим пенсии и проверим. Заодно бюджетные деньги сэкономим. Более того, это решит проблему с пенсиями для граждан Украины”
2024-10-26T05:30
2024-10-26T05:30
2024-10-26T05:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, есть теория, что больше рожают там, где пенсий вообще нет. Якобы в этом случае родители рассчитывают, что их будет содержать их многочисленное потомство, добавил эксперт.“Так давайте отменим пенсии и проверим. Заодно бюджетные деньги сэкономим. Более того, это решит проблему с пенсиями для граждан Украины, которые становятся гражданами России, потому что пенсий вообще не будет”, — заявил Ищенко.Эксперт отметил, что он не призывает отменять пенсии.“Я имею в виду, что все часто предлагаемые меры по подъему рождаемости (запретить аборты, увеличить выплаты или отменить пенсии) носят исключительно экспериментальный характер, а эксперименты могут быть разными”, — поделился своей точкой зрения Ищенко.В заключении он сказал, что в этом вопросе нет однозначных решений. Когда Россия четко поймет причины демографического спада и поймет, какой уровень рождаемости ей нужен, то сможет подумать над решениями проблемы.“Иначе у нас будет как в Китае, который сначала сокращал рождаемость, а теперь не знает, как ее поднять”, — подвел итог Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал свою точку зрения по поводу мер по повышению рождаемости.“России надо найти 10 триллионов рублей для поддержки многодетных семей. И одним из вариантов поиска денег для поддержки является введение налога на бездетные семьи. То есть налог не ради налога, а ради сбора денег для решения демографической проблемы”, — прокомментировал Зубец.Подробнее об этом — в интервью Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком КитаеПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если Россия решит быстро повысить рождаемость, она оставит без пенсии бывших украинцев
https://ukraina.ru/20241025/1058349064.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, украина, брикс, детали
Ищенко: "Россия убьет двух зайцев одним выстрелом — поднимет рождаемость и лишит украинцев пенсий"
"Больше рожают там, где пенсий вообще нет. Так давайте отменим пенсии и проверим. Заодно бюджетные деньги сэкономим. Более того, это решит проблему с пенсиями для граждан Украины”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
“Чтобы решить демографическую проблему, надо понять ее причины и желаемую цель. У нас желаемой цели нет. У нас есть только абстракция: "раньше рожали много, это хорошо". Да, старение общества, когда мы не можем дальше поддерживать солидарную пенсионную систему, вызывают у нас проблемы. Но когда мы поднимаем пенсионный возраст, мы частично эту проблему решаем”, — считает Ищенко.
По его словам, есть теория, что больше рожают там, где пенсий вообще нет. Якобы в этом случае родители рассчитывают, что их будет содержать их многочисленное потомство, добавил эксперт.
“Так давайте отменим пенсии и проверим. Заодно бюджетные деньги сэкономим. Более того, это решит проблему с пенсиями для граждан Украины, которые становятся гражданами России, потому что пенсий вообще не будет”,
— заявил Ищенко.
Эксперт отметил, что он не призывает отменять пенсии.
“Я имею в виду, что все часто предлагаемые меры по подъему рождаемости (запретить аборты, увеличить выплаты или отменить пенсии) носят исключительно экспериментальный характер, а эксперименты могут быть разными”, — поделился своей точкой зрения Ищенко.
В заключении он сказал, что в этом вопросе нет однозначных решений. Когда Россия четко поймет причины демографического спада и поймет, какой уровень рождаемости ей нужен, то сможет подумать над решениями проблемы.
“Иначе у нас будет как в Китае, который сначала сокращал рождаемость, а теперь не знает, как ее поднять”, — подвел итог Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал свою точку зрения по поводу мер по повышению рождаемости.
“России надо найти 10 триллионов рублей для поддержки многодетных семей. И одним из вариантов поиска денег для поддержки является введение налога на бездетные семьи. То есть налог не ради налога, а ради сбора денег для решения демографической проблемы”, — прокомментировал Зубец.