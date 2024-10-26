https://ukraina.ru/20241026/1058360536.html

Ищенко: "Россия убьет двух зайцев одним выстрелом — поднимет рождаемость и лишит украинцев пенсий"

Ищенко: "Россия убьет двух зайцев одним выстрелом — поднимет рождаемость и лишит украинцев пенсий" - 26.10.2024 Украина.ру

Ищенко: "Россия убьет двух зайцев одним выстрелом — поднимет рождаемость и лишит украинцев пенсий"

"Больше рожают там, где пенсий вообще нет. Так давайте отменим пенсии и проверим. Заодно бюджетные деньги сэкономим. Более того, это решит проблему с пенсиями для граждан Украины”

2024-10-26T05:30

2024-10-26T05:30

2024-10-26T05:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, есть теория, что больше рожают там, где пенсий вообще нет. Якобы в этом случае родители рассчитывают, что их будет содержать их многочисленное потомство, добавил эксперт.“Так давайте отменим пенсии и проверим. Заодно бюджетные деньги сэкономим. Более того, это решит проблему с пенсиями для граждан Украины, которые становятся гражданами России, потому что пенсий вообще не будет”, — заявил Ищенко.Эксперт отметил, что он не призывает отменять пенсии.“Я имею в виду, что все часто предлагаемые меры по подъему рождаемости (запретить аборты, увеличить выплаты или отменить пенсии) носят исключительно экспериментальный характер, а эксперименты могут быть разными”, — поделился своей точкой зрения Ищенко.В заключении он сказал, что в этом вопросе нет однозначных решений. Когда Россия четко поймет причины демографического спада и поймет, какой уровень рождаемости ей нужен, то сможет подумать над решениями проблемы.“Иначе у нас будет как в Китае, который сначала сокращал рождаемость, а теперь не знает, как ее поднять”, — подвел итог Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал свою точку зрения по поводу мер по повышению рождаемости.“России надо найти 10 триллионов рублей для поддержки многодетных семей. И одним из вариантов поиска денег для поддержки является введение налога на бездетные семьи. То есть налог не ради налога, а ради сбора денег для решения демографической проблемы”, — прокомментировал Зубец.Подробнее об этом — в интервью Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком КитаеПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если Россия решит быстро повысить рождаемость, она оставит без пенсии бывших украинцев

https://ukraina.ru/20241025/1058349064.html

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новости, россия, китай, украина, брикс, детали