В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач - 01.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260601/v-kremle-nazvali-reshenie-problemy-s-toplivom-v-krymu-odnoy-iz-samykh-vazhnykh-zadach-1079674758.html
В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач
В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач - 01.06.2026 Украина.ру
В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с обеспечением топливом Крыма, стоят на повестке дня высоко, и все уровни власти работают над решением проблемы. До этого глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ситуация может прийти в норму в пределах месяца. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-01T20:49
2026-06-01T20:49
украина.ру
дмитрий песков
крым
россия
кремль
сергей аксенов
владимир джаралла
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/07/1077637029_0:0:3507:1973_1920x0_80_0_0_85f72be7ef9f41be11751ebb7d786e0d.jpg
Дмитрий Песков на брифинге назвал решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач. Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее допустил, что ситуация с бензином на полуострове может прийти в норму в пределах месяца. Он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за нынешних ограничений продажи топлива и верить только официальной информации, а также не создавать искусственный ажиотаж. С 31 мая бензин АИ-92 продают с ограничением не более 20 литров в одни руки в сутки. АИ-95 отпускают в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объёму. На заправках "Атан" и "ТЭС" эту марку можно купить только по талонам.Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью изданию Украина.ру отметил, что жители полуострова всё чаще становятся свидетелями работы противовоздушной обороны и ночных налётов дронов. "Это тревожно. Женщины эмоционально реагируют. Правда, потом все успокаиваются: "Хорошо, что наши все сбивают"", — пояснил эксперт. На бытовом уровне, добавил он, чаще всего обсуждается, что ранее безопасный сухопутный мост в Крым теперь оказывается под ударом, особенно среди тех, кто рассчитывал на курортный сезон - "Хорошо, что наши все сбивают": эксперт о точной работе ПВО и настроениях крымчан.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
крым
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/07/1077637029_538:0:3269:2048_1920x0_80_0_0_d16d6cb3b00784241f9b52833baaf3f1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, дмитрий песков, крым, россия, кремль, сергей аксенов, владимир джаралла, новости
Украина.ру, Дмитрий Песков, Крым, Россия, Кремль, Сергей Аксенов, Владимир Джаралла, Новости

В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач

20:49 01.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с обеспечением топливом Крыма, стоят на повестке дня высоко, и все уровни власти работают над решением проблемы. До этого глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ситуация может прийти в норму в пределах месяца. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
Дмитрий Песков на брифинге назвал решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач.
"Это вопросы, которые стоят на повестке дня высоко. Все уровни властей работают над решением проблемы", — сказал он.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее допустил, что ситуация с бензином на полуострове может прийти в норму в пределах месяца.
Он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за нынешних ограничений продажи топлива и верить только официальной информации, а также не создавать искусственный ажиотаж.
С 31 мая бензин АИ-92 продают с ограничением не более 20 литров в одни руки в сутки.
АИ-95 отпускают в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объёму.
На заправках "Атан" и "ТЭС" эту марку можно купить только по талонам.
Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью изданию Украина.ру отметил, что жители полуострова всё чаще становятся свидетелями работы противовоздушной обороны и ночных налётов дронов.
"Это тревожно. Женщины эмоционально реагируют.
Правда, потом все успокаиваются: "Хорошо, что наши все сбивают"", — пояснил эксперт.
На бытовом уровне, добавил он, чаще всего обсуждается, что ранее безопасный сухопутный мост в Крым теперь оказывается под ударом, особенно среди тех, кто рассчитывал на курортный сезон - "Хорошо, что наши все сбивают": эксперт о точной работе ПВО и настроениях крымчан.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руДмитрий ПесковКрымРоссияКремльСергей АксеновВладимир ДжараллаНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:15Лазерное оружие, "зенитки" и пулеметы с ИИ: эксперт про очередной этап технологической гонки
04:13Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов пять аэропортов
03:43Трамп назвал возможный срок заключения сделки с Ираном
03:20Киев в огне, ракеты также бьют по Харькову, Днепропетровску и временно оккупированному Запорожью
02:51Захарова заявила о последствиях "пиратских" действий Парижа против судов с "удобными флагами"
01:59"Герани" и ракеты бьют по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу
01:18В Курской области дроны убили мирного жителя в автомобиле и атаковали пенсионера на велосипеде
00:51Сводка событий 1 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:24Оборона ВСУ в Константиновке расчленена — итоговая сводка за 1 июня от канала Readovka
23:57В Одессе на фоне сообщений о возможном ракетном ударе запускают салюты
23:52Небензя заявил в ООН, что инцидент с дроном в Румынии связан с обращением Зеленского к Дональду Трампу
22:59Готовится удар "Орешника" - украинские сми
22:53Украинские эксперты решили воздействовать на Трампа через деньги и договорённости, а не военные аргументы
22:32Пушилин сообщил о двух погибших и четырёх пострадавших в результате атак. Главные новости к этому часу
22:25Экс-посол Польши на Украине вернул орден "За заслуги" из-за восхваления УПА киевскими властями
21:45Зеленский вновь предупреждает о скором массированном ударе России по Украине.
21:39Путин назвал удар по колледжу в Старобельске кровавым преступлением. Главные новости к этому часу
20:59Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента
20:53Финские СМИ сообщили об ошибочном запуске украинских дронов со взрывчаткой в сторону Финляндии
20:49В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач
Лента новостейМолния