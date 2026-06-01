В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с обеспечением топливом Крыма, стоят на повестке дня высоко, и все уровни власти работают над решением проблемы. До этого глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ситуация может прийти в норму в пределах месяца. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-01T20:49

Дмитрий Песков на брифинге назвал решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач. Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее допустил, что ситуация с бензином на полуострове может прийти в норму в пределах месяца. Он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за нынешних ограничений продажи топлива и верить только официальной информации, а также не создавать искусственный ажиотаж. С 31 мая бензин АИ-92 продают с ограничением не более 20 литров в одни руки в сутки. АИ-95 отпускают в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объёму. На заправках "Атан" и "ТЭС" эту марку можно купить только по талонам.Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью изданию Украина.ру отметил, что жители полуострова всё чаще становятся свидетелями работы противовоздушной обороны и ночных налётов дронов. "Это тревожно. Женщины эмоционально реагируют. Правда, потом все успокаиваются: "Хорошо, что наши все сбивают"", — пояснил эксперт. На бытовом уровне, добавил он, чаще всего обсуждается, что ранее безопасный сухопутный мост в Крым теперь оказывается под ударом, особенно среди тех, кто рассчитывал на курортный сезон - "Хорошо, что наши все сбивают": эксперт о точной работе ПВО и настроениях крымчан.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

