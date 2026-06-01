https://ukraina.ru/20260601/v-kremle-nazvali-reshenie-problemy-s-toplivom-v-krymu-odnoy-iz-samykh-vazhnykh-zadach-1079674758.html
В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач
2026-06-01T20:49
Дмитрий Песков на брифинге назвал решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач.
"Это вопросы, которые стоят на повестке дня высоко. Все уровни властей работают над решением проблемы", — сказал он.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее допустил, что ситуация с бензином на полуострове может прийти в норму в пределах месяца.
Он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за нынешних ограничений продажи топлива и верить только официальной информации, а также не создавать искусственный ажиотаж.
С 31 мая бензин АИ-92 продают с ограничением не более 20 литров в одни руки в сутки.
АИ-95 отпускают в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объёму.
На заправках "Атан" и "ТЭС" эту марку можно купить только по талонам.
Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью изданию Украина.ру отметил, что жители полуострова всё чаще становятся свидетелями работы противовоздушной обороны и ночных налётов дронов.
"Это тревожно. Женщины эмоционально реагируют.
Правда, потом все успокаиваются: "Хорошо, что наши все сбивают"", — пояснил эксперт.
На бытовом уровне, добавил он, чаще всего обсуждается, что ранее безопасный сухопутный мост в Крым теперь оказывается под ударом, особенно среди тех, кто рассчитывал на курортный сезон.