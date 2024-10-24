Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун
Более тридцати делегаций из различных стран съехались на саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Журналист мультимедийного издания Украина.ру Анна Черкасова, работая на полях саммита, пообщалась с экспертом по геополитике и правозащитником из Кыргызстана Турсунбеком Акуном. Участник саммита рассказал о своих впечатлениях от данного мероприятия, а также прокомментировал вероятность вступления стран-членов НАТО в БРИКС и выделил главные задачи, которые ставит перед собой это объединение.
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00:31 - Впечатления от саммита БРИКС;
01:49 - Об итоговой декларации саммита БРИКС;
02:22 - Нужны ли в БРИКС страны-члены НАТО?
04:17 - О присутствии западной прессы на саммите в Казани;
05:05 - О задачах западных СМИ на саммите БРИКС;
05:39 - Присоединится ли Казахстан к БРИКС?
08:10 - Об украинском конфликте;
10:24 - О визите генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань.
#саммит #БРИКС #Украина #Россия #СВО #Казань #санкции #НАТО #переговоры #экономика #Казань #КНР #Китай #Турция #ООН #Гутерриш #ЕС #финансы #Казахстан #Токаев #Запад #Европа #ЕС #война #Евросоюз #спецоперация #Эрдоган #США #Песков #Путин #многополярность #Англия #Франция #конституция #БлижнийВосток #Иран #Кыргызстан #декларация #Швейцария #Зеленский #Байден #Харрис #РФ #президент
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:31 - Впечатления от саммита БРИКС;
01:49 - Об итоговой декларации саммита БРИКС;
02:22 - Нужны ли в БРИКС страны-члены НАТО?
04:17 - О присутствии западной прессы на саммите в Казани;
05:05 - О задачах западных СМИ на саммите БРИКС;
05:39 - Присоединится ли Казахстан к БРИКС?
08:10 - Об украинском конфликте;
10:24 - О визите генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань.
#саммит #БРИКС #Украина #Россия #СВО #Казань #санкции #НАТО #переговоры #экономика #Казань #КНР #Китай #Турция #ООН #Гутерриш #ЕС #финансы #Казахстан #Токаев #Запад #Европа #ЕС #война #Евросоюз #спецоперация #Эрдоган #США #Песков #Путин #многополярность #Англия #Франция #конституция #БлижнийВосток #Иран #Кыргызстан #декларация #Швейцария #Зеленский #Байден #Харрис #РФ #президент
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru