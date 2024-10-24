Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун - 24.10.2024 Украина.ру
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Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун
Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун - 24.10.2024 Украина.ру
Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун
Более тридцати делегаций из различных стран съехались на саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Журналист мультимедийного издания... Украина.ру, 24.10.2024
2024-10-24T17:15
2024-10-24T17:15
видео
брикс
турция
украина
казань
эрдоган
нато
молдавия
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Более тридцати делегаций из различных стран съехались на саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Журналист мультимедийного издания Украина.ру Анна Черкасова, работая на полях саммита, пообщалась с экспертом по геополитике и правозащитником из Кыргызстана Турсунбеком Акуном. Участник саммита рассказал о своих впечатлениях от данного мероприятия, а также прокомментировал вероятность вступления стран-членов НАТО в БРИКС и выделил главные задачи, которые ставит перед собой это объединение. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:31 - Впечатления от саммита БРИКС; 01:49 - Об итоговой декларации саммита БРИКС; 02:22 - Нужны ли в БРИКС страны-члены НАТО? 04:17 - О присутствии западной прессы на саммите в Казани; 05:05 - О задачах западных СМИ на саммите БРИКС; 05:39 - Присоединится ли Казахстан к БРИКС? 08:10 - Об украинском конфликте; 10:24 - О визите генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. #саммит #БРИКС #Украина #Россия #СВО #Казань #санкции #НАТО #переговоры #экономика #Казань #КНР #Китай #Турция #ООН #Гутерриш #ЕС #финансы #Казахстан #Токаев #Запад #Европа #ЕС #война #Евросоюз #спецоперация #Эрдоган #США #Песков #Путин #многополярность #Англия #Франция #конституция #БлижнийВосток #Иран #Кыргызстан #декларация #Швейцария #Зеленский #Байден #Харрис #РФ #президент Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, брикс, турция, украина, казань, эрдоган, нато, молдавия
Видео, БРИКС, Турция, Украина, Казань, Эрдоган, НАТО, Молдавия

Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун

17:15 24.10.2024
 
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Более тридцати делегаций из различных стран съехались на саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Журналист мультимедийного издания Украина.ру Анна Черкасова, работая на полях саммита, пообщалась с экспертом по геополитике и правозащитником из Кыргызстана Турсунбеком Акуном. Участник саммита рассказал о своих впечатлениях от данного мероприятия, а также прокомментировал вероятность вступления стран-членов НАТО в БРИКС и выделил главные задачи, которые ставит перед собой это объединение.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:31 - Впечатления от саммита БРИКС;
01:49 - Об итоговой декларации саммита БРИКС;
02:22 - Нужны ли в БРИКС страны-члены НАТО?
04:17 - О присутствии западной прессы на саммите в Казани;
05:05 - О задачах западных СМИ на саммите БРИКС;
05:39 - Присоединится ли Казахстан к БРИКС?
08:10 - Об украинском конфликте;
10:24 - О визите генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань.

#саммит #БРИКС #Украина #Россия #СВО #Казань #санкции #НАТО #переговоры #экономика #Казань #КНР #Китай #Турция #ООН #Гутерриш #ЕС #финансы #Казахстан #Токаев #Запад #Европа #ЕС #война #Евросоюз #спецоперация #Эрдоган #США #Песков #Путин #многополярность #Англия #Франция #конституция #БлижнийВосток #Иран #Кыргызстан #декларация #Швейцария #Зеленский #Байден #Харрис #РФ #президент

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