https://ukraina.ru/20241024/1058337773.html

Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун

Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун - 24.10.2024 Украина.ру

Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун

Более тридцати делегаций из различных стран съехались на саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Журналист мультимедийного издания... Украина.ру, 24.10.2024

2024-10-24T17:15

2024-10-24T17:15

2024-10-24T17:15

видео

брикс

турция

украина

казань

эрдоган

нато

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058337629_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_533d679d8004b669e3a1dd8924e0786f.jpg

Более тридцати делегаций из различных стран съехались на саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Журналист мультимедийного издания Украина.ру Анна Черкасова, работая на полях саммита, пообщалась с экспертом по геополитике и правозащитником из Кыргызстана Турсунбеком Акуном. Участник саммита рассказал о своих впечатлениях от данного мероприятия, а также прокомментировал вероятность вступления стран-членов НАТО в БРИКС и выделил главные задачи, которые ставит перед собой это объединение. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:31 - Впечатления от саммита БРИКС; 01:49 - Об итоговой декларации саммита БРИКС; 02:22 - Нужны ли в БРИКС страны-члены НАТО? 04:17 - О присутствии западной прессы на саммите в Казани; 05:05 - О задачах западных СМИ на саммите БРИКС; 05:39 - Присоединится ли Казахстан к БРИКС? 08:10 - Об украинском конфликте; 10:24 - О визите генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. #саммит #БРИКС #Украина #Россия #СВО #Казань #санкции #НАТО #переговоры #экономика #Казань #КНР #Китай #Турция #ООН #Гутерриш #ЕС #финансы #Казахстан #Токаев #Запад #Европа #ЕС #война #Евросоюз #спецоперация #Эрдоган #США #Песков #Путин #многополярность #Англия #Франция #конституция #БлижнийВосток #Иран #Кыргызстан #декларация #Швейцария #Зеленский #Байден #Харрис #РФ #президент Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20241024/1058337001.html

турция

украина

казань

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, брикс, турция, украина, казань, эрдоган, нато, молдавия