Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин
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Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом 24 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС
"Украину... использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируют при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание "ковавшиеся" веками единство, силу духа и сплоченность.
Подробнее об использовании Украины - в материале Как Макрон использует Украину для форматирования ЕС под себя на сайте Украина.ру.