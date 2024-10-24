https://ukraina.ru/20241024/1058323720.html

Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин

Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин - 24.10.2024 Украина.ру

Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин

Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом 24 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС

2024-10-24T11:46

2024-10-24T11:46

2024-10-24T11:46

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"Украину... использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируют при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - сказал Путин.Российский лидер добавил, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание "ковавшиеся" веками единство, силу духа и сплоченность.Подробнее об использовании Украины - в материале Как Макрон использует Украину для форматирования ЕС под себя на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, россия, новости, украина, брикс, ес