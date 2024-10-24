Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин - 24.10.2024 Украина.ру
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Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин
Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин - 24.10.2024 Украина.ру
Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин
Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом 24 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС
2024-10-24T11:46
2024-10-24T11:46
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"Украину... использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируют при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - сказал Путин.Российский лидер добавил, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание "ковавшиеся" веками единство, силу духа и сплоченность.Подробнее об использовании Украины - в материале Как Макрон использует Украину для форматирования ЕС под себя на сайте Украина.ру.
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владимир путин, россия, новости, украина, брикс, ес
Владимир Путин, Россия, Новости, Украина, БРИКС, ЕС

Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин

11:46 24.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом 24 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС
"Украину... использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируют при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание "ковавшиеся" веками единство, силу духа и сплоченность.
Подробнее об использовании Украины - в материале Как Макрон использует Украину для форматирования ЕС под себя на сайте Украина.ру.
 
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