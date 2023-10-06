https://ukraina.ru/20231006/1049954090.html

Как Макрон использует Украину для форматирования ЕС под себя

Как Макрон использует Украину для форматирования ЕС под себя - 06.10.2023 Украина.ру

Как Макрон использует Украину для форматирования ЕС под себя

Третий саммит Европейского политического сообщества, создание которого инициировал Эммануэль Макрон, продемонстрировал стремление президента Франции стать лидером ЕС. В том числе используя Украину.

2023-10-06T06:52

2023-10-06T06:52

2023-10-06T06:52

эксклюзив

зарубежье

эммануэль макрон

франция

ес

украина

олаф шольц

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Сорок пять европейских лидеров и руководители институтов ЕС собрались в четверг, 5 октября, в испанской Гранаде на третий саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Цель ЕПС, представленная его инициатором, французским президентом Эммануэлем Макроном, состоит в том, чтобы создать в Европе максимально широкий формат для обсуждения стратегических вопросов с участием стран, находящихся за пределами Европейского Союза. Поэтому помимо глав государств и правительств 27 стран-членов ЕС, на этот третий по счету саммит были приглашены также лидеры 20 других стран. Из них прибыли 18, в том числе президент Украины Владимир Зеленский – уже привычно без анонса.Среди этих стран – как заявленные кандидаты на вступление в ЕС, так и те, для которых дверь в Евросоюз пока закрыта, а также Великобритания, которая решила выйти из ЕС семь лет назад. Одной из основных функций саммита является создание неформальной структуры диалога для ослабления региональной напряженности. Встречи ЕПС на высшем уровне уже проходили 6 октября 2022 года в Чехии и 1 июня этого года в Молдове.В момент создания ЕПС предполагалось, что на его саммитах не будут принимать никаких резолюций и конкретных решений, они должны позволить лишь свободный обмен мнениями между политиками. Поэтому отсутствие на встрече в Гранаде азербайджанского президента Ильхама Алиева и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана рассматривается как неудача для создателей Европейского политического сообщества, отметило Radio France internationale.Хотя прибывший в Испанию премьер Армении Никол Пашинян удостоился встреч с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем (в последней также приняли участие канцлер ФРГ и президент Франции), но это выглядело хорошей миной при плохой игре. Однако этому явно был рад Владимир Зеленский, который вновь стал "приглашённой звездой", чему вовсю способствовал Эммануэль Макрон.Как написал накануне саммита немецкий правительственный портал DW в материале под заголовком "Антипутинская коалиция собирается в Гранаде", ситуация на Украине, вероятно, снова будет доминировать на встрече EПС в Гранаде. "На прошлогоднем саммите в Праге лидеры направили России четкий сигнал: Европа твердо стоит на стороне Украины. В Кишиневе послание заключалось в том, что Европа поддерживает весь регион, включая государства, находящиеся в зоне риска, такие как Молдавия" – отметило издание.DW акцентировало на роли Германии в поддержке Украины, и недавних словах главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киеве о том, что "наша общность свободы скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". Однако американские издания написали о том, что ведущей силой в Европе в последнее время становится Франции."Президент Франции Эммануэль Макрон превратился в лидера ЕС, которым он давно хотел стать. Охлаждение отношений с немецким канцлером Олафом Шольцем, на которого он ранее опирался, привело к тому, что он оказывает влияние через более тихие партнерства. Это новое, более тонкое взаимодействие знаменует собой переход от тех времен, когда Макрон считал, что регулярные телефонные звонки могут побудить Владимира Путина лучше подумать об Украине", – отметило 5 октября агентство Bloomberg.По его информации, за закрытыми дверями посольств в Восточной Европе Франция налаживает сложную сеть партнёрских отношений, и превращает Макрона в координатора по вопросам ЕС. Он помогает сосредоточить внимание на проблемах этих стран в европейской повестке дня, а взамен добивается решения некоторых из своих собственных проблем.Но не все в этом заинтересованы. На вопрос о вновь обретённом влиянии Макрона один высокопоставленный польский чиновник лишь закатил глаза, пишет Bloomberg. При этом Макрон меняет курс, он стал повсеместно выступать в защиту восточноевропейских партнеров. По словам двух дипломатов, когда в начале этого года эстонцы выдвинули предложение о закупке миллиона боеприпасов для Украины, они сначала согласовали его с французами.Макрон после неудачного участия в G20 считает крупные саммиты всё более неэффективным способом ведения дипломатии, и стремится к тому, чтобы взаимодействовать в меньшем формате, но более часто. Хотя он и сбавил обороты своей риторики, за последний год лидеру Франции удалось огорчить Тайвань, канцлера Германии и короля Марокко. Но его успехи в Восточной Европе уравновешиваются некоторыми закулисными неудачами, отмечает агентство: ведь Макрон хотел поехать на саммит БРИКС в ЮАР в августе, но его не пригласили.Поэтому нынешняя ситуация в Вашингтоне, который испытывает затруднения в помощи Киеву, полностью отвечает интересам Парижа. "Чем больше отдаляются США, тем больше Европа будет находиться под французским влиянием. Многие люди в Европе, конечно, против этого и заинтересованы в том, чтобы оставаться с США. Удачи им в этом!" – сказал в комментарии Bloomberg бывший президент Франции Франсуа Олланд.Сам же Эммануэль Макрон, ставший первым политиком, с которым на саммите встретился Зеленский, не драматизировал ситуацию с американской поддержкой Украины – в отличие от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего в Гранаде, что Европа не сможет взять на себя всё бремя внешней помощи Киеву. Отвечая на вопрос о том, что США задерживают помощь Украине, президент Франции назвал миллиарды долларов американской поддержки "прекрасным дополнением" к вкладу ЕС, но предупредил, что она "не может заменить нашу европейскую мобилизацию".Хотя после встречи Макрона и Зеленского не было сказано о поставках каких-либо систем ПВО (тогда как Испания пообещала шесть установок Hawk, а Германия – ещё одну батарею Patriot), однако именно поддержку Украины со стороны Франции президент этой страны использует для усиления своего влияния в ЕС. При этом для французского лидера куда более важным является не прошедший саммит Европейского политического сообщества, а неформальный саммит лидеров ЕС, который состоится в Гранаде 6 октября."Для президента Макрона, который в последние месяцы совершил разворот в отношении будущего Украины в НАТО и ЕС, этот саммит также является возможностью укрепить свои позиции и создать имидж европейского "строителя и идеалиста" перед выборами Европейского парламента в следующем году", – написала 5 октября брюссельская редакция портала Politico. По данным издания, президент Франции попытается мобилизовать коллег в поддержку "исторического расширения Евросоюза". Идея состоит в том, чтобы принять в него Украину и ряд других стран, стремящихся присоединиться к альянсу."Однако обеспокоенность государств-членов ЕС по поводу самого механизма такого большого расширения сообщества представляет собой серьезную угрозу проекту, отстаиваемому Эмманюэлем Макроном и другими европейскими лидерами, такими как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен… По мнению некоторых дипломатов, мало кто желает менять сельскохозяйственную политику ЕС и правила коллективного принятия решений, несмотря на мощную поддержку украинского дела", – отметило Politico.Ранее это же издание сообщало, что ныне французские власти проводят консультации перед большой речью Эмманюэля Макрона в начале следующего года, в которой должны быть изложены его амбиции по расширению ЕС. Это речь уже получила название "Сорбонна бис", по словам нескольких французских чиновников, проводящих параллели с выступлением Макрона в Парижском университете (Сорбонне) в 2017 году."Лидерам ЕС необходимо согласовать формулировку своего заявления о расширении на пятничном неформальном саммите, несмотря на разногласия по нескольким вопросам. В то время как Германия и Франция хотят, чтобы государства-члены провели реформы до или во время процесса расширения, страны Северной Европы и Балтии предлагают, чтобы Украина и другие страны сначала присоединились, а затем проводили реформы" – информирует Politico.Кроме того, как сообщило 5 октября агентство Bloomberg, Польша и Венгрия требуют изменения итогового заявления по результатам неформальной саммита лидеров Евросоюза в Гранаде, чтобы там упоминались предыдущие итоговые заявления ЕС о необходимости решать вопросы миграции консенсусом. Это требование может помешать лидерам ЕС единодушно одобрить итоговое заявление, как и во время саммита в июне этого года.Накануне постпреды стран Евросоюза квалифицированным большинством голосов приняли решение о реформировании миграционной политики ЕМ на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС. Польша и Венгрия, выступающие категорически против приема любых мигрантов с Ближнего Востока и Африки, проголосовали против, в то время как Австрия, Чехия и Словакия воздержались. Однако утверждение итогового заявления саммита ЕС требует консенсуса.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231006/1049954325.html

https://ukraina.ru/20231006/1049934282.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье, эммануэль макрон, франция, ес, украина, олаф шольц