Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника - 28.12.2024 Украина.ру
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Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника
Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника - 28.12.2024 Украина.ру
Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника
В целом в Херсонской области ВС РФ владеют умеренной инициативой. И в случае российского десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-28T04:45
2024-12-28T04:45
новости
россия
херсонская область
днепр
борис рожин
брянская область
вс рф
резервы
всу
сво
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Украинские СМИ с опаской, а российские СМИ с надеждой пишут, что ВС РФ возможно готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области. По мнению эксперта, после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает тероборона.Вообще у этой истории есть два варианта: либо ВС РФ действительно что-то готовят, либо мы делаем вид, что что-то готовим, чтобы заставить противника перебрасывать откуда-то резервы под Херсон, подчеркнул журналист.В случае с гипотетическим нападением Украины на Брянскую область то же самое: может быть, ВСУ готовятся наступать, а может быть, противник просто пытается заставить Россию снять откуда-то войска и перебросить на границу, отметил эксперт."Установить истинные намерения противника – это задача генштабов", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.Про службу в Афганистане и особенности этой непростой страны — в материале "Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни" на сайте Украина.ру.
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херсонская область
днепр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, херсонская область, днепр, борис рожин, брянская область, вс рф, резервы, всу, сво, детали
Новости, Россия, Херсонская область, Днепр, Борис Рожин, Брянская область, ВС РФ, резервы, ВСУ, СВО, детали

Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника

04:45 28.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики батальона "Мантикора" группировки "Центр" в ДНР
Разведчики батальона Мантикора группировки Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В целом в Херсонской области ВС РФ владеют умеренной инициативой. И в случае российского десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украинские СМИ с опаской, а российские СМИ с надеждой пишут, что ВС РФ возможно готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области. По мнению эксперта, после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает тероборона.
"Их морпехи переброшены на другие участки фронта. В целом в Херсонской области мы владеем умеренной инициативой. И в случае нашего десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное", — отметил Рожин.
Вообще у этой истории есть два варианта: либо ВС РФ действительно что-то готовят, либо мы делаем вид, что что-то готовим, чтобы заставить противника перебрасывать откуда-то резервы под Херсон, подчеркнул журналист.
В случае с гипотетическим нападением Украины на Брянскую область то же самое: может быть, ВСУ готовятся наступать, а может быть, противник просто пытается заставить Россию снять откуда-то войска и перебросить на границу, отметил эксперт.
"Установить истинные намерения противника – это задача генштабов", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
Про службу в Афганистане и особенности этой непростой страны — в материале "Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни" на сайте Украина.ру.
Сергей Горбачёв интервью
Вчера, 14:48
Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-МаншемДатчане, как и шведы и прочие поляки, должны соображать, что Балтика для них более важна, чем для нас, даже чем для Калининградской области. Она напичкана разного рода трубопроводами, системами связи, кабельными трассами.
 
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06:00"Пророссийские взгляды": эксперт раскрыл неожиданную причину увольнения Арестовича* из ГУР
05:53Галерея внешнеполитических ликвидаторов Украины. Почему внешняя политика Украины всегда несамостоятельна
05:45Удар по режиму Зеленского: Борис Рожин рассказал, как ВС РФ будут заходить в Днепропетровскую область
05:30После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ
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05:00"Мы свой шанс утратили". Украины как государства - не будет, а Украина как общество - уже не существует
04:45Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника
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04:15"Доплыть и высадиться можно всегда": эксперт о перспективах форсирования Днепра в Херсонской области
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