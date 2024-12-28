https://ukraina.ru/20241228/1060025896.html

Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника

Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника - 28.12.2024 Украина.ру

Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника

В целом в Херсонской области ВС РФ владеют умеренной инициативой. И в случае российского десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-28T04:45

2024-12-28T04:45

2024-12-28T04:45

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Украинские СМИ с опаской, а российские СМИ с надеждой пишут, что ВС РФ возможно готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области. По мнению эксперта, после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает тероборона.Вообще у этой истории есть два варианта: либо ВС РФ действительно что-то готовят, либо мы делаем вид, что что-то готовим, чтобы заставить противника перебрасывать откуда-то резервы под Херсон, подчеркнул журналист.В случае с гипотетическим нападением Украины на Брянскую область то же самое: может быть, ВСУ готовятся наступать, а может быть, противник просто пытается заставить Россию снять откуда-то войска и перебросить на границу, отметил эксперт."Установить истинные намерения противника – это задача генштабов", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.Про службу в Афганистане и особенности этой непростой страны — в материале "Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241227/1060022760.html

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