Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики батальона "Мантикора" группировки "Центр" в ДНР
В целом в Херсонской области ВС РФ владеют умеренной инициативой. И в случае российского десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украинские СМИ с опаской, а российские СМИ с надеждой пишут, что ВС РФ возможно готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области. По мнению эксперта, после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает тероборона.
"Их морпехи переброшены на другие участки фронта. В целом в Херсонской области мы владеем умеренной инициативой. И в случае нашего десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное", — отметил Рожин.
Вообще у этой истории есть два варианта: либо ВС РФ действительно что-то готовят, либо мы делаем вид, что что-то готовим, чтобы заставить противника перебрасывать откуда-то резервы под Херсон, подчеркнул журналист.
В случае с гипотетическим нападением Украины на Брянскую область то же самое: может быть, ВСУ готовятся наступать, а может быть, противник просто пытается заставить Россию снять откуда-то войска и перебросить на границу, отметил эксперт.
"Установить истинные намерения противника – это задача генштабов", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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