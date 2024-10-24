https://ukraina.ru/20241024/1058318314.html

"Великая депрессия": 95 лет назад разразился крупнейший кризис капиталистической экономики

"Великая депрессия": 95 лет назад разразился крупнейший кризис капиталистической экономики - 24.10.2024 Украина.ру

"Великая депрессия": 95 лет назад разразился крупнейший кризис капиталистической экономики

24 октября 1929 года вошло в историю как "Чёрный четверг". В тот день произошёл обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже, который стал началом "Великой депрессии" – экономического спада во всём мире

2024-10-24T16:00

2024-10-24T16:00

2024-10-24T16:00

история

история

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великая депрессия

экономика

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Первая мировая война разрушила экономическую жизнь Старого Света. Была уничтожена или растрачена треть национального богатства воюющих стран. Государственный долг вырос в десятки раз. Даже Великобритания, бывшая в 1914 году первой экономикой мира, откатилась назад. И лишь Соединённые Штаты, вступившие в войну позже всех, получили огромную прибыль.Американская экономика поднялась на военных заказах из Европы, именно американские банки кредитовали европейские державы. В США начался невиданный экономический подъём. 1920-е годы стали называть золотыми. Почти исчезла безработица, спрос на рабочую силу превышал предложение, росла оплата труда. Именно в 1920-е годы начал складываться многочисленный американский средний класс.Стоимость произведённой в США продукции с 1920 по 1929 год выросла в шесть раз. Доходы американцев только в 1925 году увеличились с $ 5,8 до 8,2 млрд. У людей, которые раньше едва сводили концы с концами, появились свободные средства, которые были выброшены на рынок биржевых инвестиций. Это ещё больше подстёгивало рост экономики, ведь акции американских компаний постоянно росли, как рос и спрос на них.Фондовая биржа Нью-Йорка официально была основана в 1817 году, но её история уходит корнями в 1792-й, когда 24 биржевика и торговца подписали соглашение Баттонвуда. К 1929 году на этой бирже играло более миллиона человек – число, невиданное ранее ни в одной стране мира. Ведь ещё недавно торговля акциями была занятием для небольшого числа крупных инвесторов.На Нью-Йоркской фондовой бирже осенью 1929 года более 90% всех сделок носили спекулятивный характер. Акции покупались в ожидании быстрого скачка цен, после чего они продавались с прибылью, а полученные деньги вкладывались в новый пакет. Получаемые на бирже сверхприбыли привели к тому, что деньги начали уходить с внутреннего потребительского рынка США.Представители среднего класса брали кредиты в банке, закладывая всё, что у них было, чтобы на полученные средства купить постоянно растущие в цене акции американских компаний. Из-за падения внутреннего спроса стал проявляться кризис перепроизводства.Американская экономика официально достигла невиданного размера – 40% мировой. ВВП США, составлявший в 1923 году $ 61 млрд, к 1929 году почти удвоился и достиг 103 млрд. При этом с 1922 по осень 1929 года биржевой индекс Доу-Джонса поднялся со 103 пунктов до 381, то есть вырос почти в четыре раза, заметно обогнав рост ВВП.Как и сейчас, во многом эти цифры были "дутыми". Биржевой пузырь рано или поздно должен был лопнуть. Но тогда в мире ещё не сталкивались с подобными кризисами и не умели прогнозировать их возникновение. Наоборот, в США господствовала уверенность, что экономический рост будет продолжаться вечно. В начале 1929 года газеты объявляли о начале "эры процветания", которая должна была привести к невиданному росту уровня жизни простых американцев.Однако уже тогда наиболее острожные аналитики стали писать о том, что становится всё труднее получить кредит на развитие производства или открытие новой фирмы. На богатейшем внутреннем рынке Америки не хватало свободных денег – все они уходили на биржу. Производство, лежавшее в основе экономического роста США, оказалось в подчиненном положении по отношению к рынку акций.Федеральная резервная система США попыталась затормозить бум кредитования биржевых инвестиций. Для этого с 1928 года началось постепенное повышение ставки рефинансирования, что на фоне спекулятивного роста рынка приводило к падению объёма доступного капитала. Но в итоге проблема только усугубилась: высокая доходность фондового рынка всё равно приводила все имеющиеся средства на биржу, а в реальный сектор экономики стало поступать ещё меньше денег.Начиная с 3 сентября 1929 года индекс Доу-Джонса, достигнув пика в 381,17 пунктов, перешёл к падению. К началу октября 1929 года на фондовом рынке США начался период нестабильности. Мгновенное резкое падение стоимости акций чередовалось с внезапным кратковременным ростом курса.Крах был объективно предопределён, но в его начале был и некоторый психологический момент. 23 октября 1929 года курс акций снизился на относительно небольшую цифру, примерно 4%. Но это падение вызвало серьёзное беспокойство держателей крупных инвестиционных портфелей. Для минимизации рисков акции начали массово продавать.И в "Чёрный четверг", 24 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже началась паника. Огромное количество акций, в один момент выброшенных на рынок (12 894 650 штук), привели к резкому падению стоимости множества больших и мелких компаний. Объём продаж был настолько большим, что индекс Доу Джонса за один день снизился сразу на 11%.Представители ведущих банков США, благополучие которых прямо зависело от стабильности на бирже, в обеденный перерыв срочно собрались на совещание. Было решено бросить все свободные капиталы на скупку акций, чтобы остановить панику, причин которой никто не понимал. Казалось, это должно был помочь, ведь именно так в 1907 году остановили начинавшуюся панику на той же бирже.В течение нескольких часов 24 октября на рынок выбросили $ 20 млн (соответствует примерно $ 7 млрд в наши дни) для скупки падающих акций. Падение стоимости акций замерло, а затем курс начал медленно расти. Это ненадолго приостановило катастрофический сброс активов. В конце биржевого дня удовлетворенные финансисты разъехались по домам, считая, что поставленная задача решена и экономике США больше ничего не угрожает.В пятницу и субботу вливания денег на биржевой рынок продолжались. Казалось, что падение окончательно остановилось, и рынок стабилизировался. Но утром в понедельник, 28 октября, вести о падении рынка в "Чёрный четверг" были разнесены газетами по всей стране. Теперь в игру вступили и мелкие инвесторы, которые требовали от брокеров срочно избавляться от неликвидных ценных бумаг, чтобы спасти хотя бы часть вложенного капитала. Результаты, достигнутые в минувшую неделю, оказались ничтожны.Президент США Герберт Гувер срочно созвал совещание, на которое позвал лидеров промышленности, представителей рабочих и фермеров. Он выступил с речью, призывая сохранять твёрдость духа и трудиться, даже если это не приносит прибыли. Патриарх американской промышленности, первый в мировой истории долларовый миллиардер Джон Рокфеллер, которому исполнилось 87 лет, сказал: "депрессии приходят и уходят, процветание всегда возвращается, вернётся и сейчас".Но начавшуюся панику было уже не остановить. Падение стоимости акций продолжилось, приняв катастрофический масштаб. По-настоящему "чёрным" стал вторник, 29 октября 1929 года. В этот день продавцов акций стало в разы больше, чем покупателей, объём продаж составил 16,4 млн акций, а индекс Доу-Джонса снизился на 11,73%. Люди пытались продать свои акции всеми правдами и неправдами, в один момент у рынка не осталось ни одного покупателя, и $ 14 млн в ценных бумагах одномоментно обесценились.Паника продолжалась неделю, после чего катастрофическое падение остановилось. За семь дней рынок сократился на 40%, а потери от снижения капитализации составили $ 40 млрд – больше, чем США истратили на участие в Первой мировой войне. Так началась "Великая депрессия" – пока самый грандиозный кризис в истории человечества. Годы с 1929 по 1930 считаются самыми тяжёлыми и острыми – в этот момент практически всё население планеты почувствовало на себе последствия неудачных "биржевых игр".Однако до достижения дна было ещё далеко. Цены на акции продолжали медленно снижаться вплоть до 1933 года, что сопровождалось чередой банкротств банков и промышленных предприятий. При этом государство, находящееся в плену догматов о "невидимой руке рынка", долгое время не принимало никаких мер по стабилизации. Только в феврале 1932 года Федеральная резервная система США предприняла первые действия: была снижена ставка рефинансирования с 6% до 4%.К 1933 году уровень безработицы в США приблизился к 15 млн человек, что составляло 30% от всей рабочей силы страны. Около 2,5 млн американцев остались без жилья, закрылось и разорилось около 100 000 частных компаний. При этом ВВП США упал в 1,8 раз (с $ 103,9 до 56 млрд), а объём инвестиций в экономику снизился на 85%. Автомобильное производство в США снизилось на 80%, добыча угля – на 42%, производство пшеницы – на 36%, а кукурузы – на 45%, зерно и хлопок подешевели примерно в 3 раза, резко упали цены на недвижимость, а заработная плата американцев снизилась на 30%.Финансовая катастрофа отразилась не только на Америке, она распространилась на весь мир. Сперва кризис начался в Австрии – весной 1931 года крупнейший банк страны "Кредит-Анштальт" объявил об убытках, несоизмеримых с возможностями выплатить займы. Потом разорился Национальный банк Германии, затем критичная ситуация дошла до Англии, где в 1931 году безработными остались 2,5 млн человек. В свою очередь, девальвация британского фунта сильно сказалась на Южной Африке – тогда главном производителе золота в мире. В Голландии и Бельгии разорились крупные брокеры, в Австралии началась стагнация, а в Индонезии и Бразилии резко сократились рынки резины и кофе. Всё это происходило из-за сильной зависимости экономики других стран от американских кредитов.Переломить ситуацию в экономике США удалось только со сменой власти в стране в начале 1933 года. Новый президент Франклин Рузвельт заявил о необходимости решительного вмешательства государства в экономику. Ранее для США это было немыслимо, но положение было столь тяжёлым, что Конгресс поддержал президента.Рузвельт провозгласил "Новый курс". Доктрина невмешательства была отброшена, вместо нее использовалась экономическая концепция Джона Кейнса, утверждавшего, что главное для успешного функционирования рынка – это эффективный спрос, заставляющий экономику расти. Но спрос еще только предстояло создать путём резкого повышения государственных инвестиций и расходов, ведь американцы не богатели, а нищали.В экономике США появились черты планового хозяйства. Чтобы оплатить возросшие расходы бюджета (общественные работы, государственные заказы), произошел отказ от жёсткого монетаризма в пользу политики контролируемой инфляции. В промышленности государство стало вникать в дела отдельных предприятий и регулировать основные бизнес-процессы, а в сельском хозяйстве – определяло потребности в производстве различных культур и субсидировало фермеров.Это дало достаточно быстрые результаты. К 1935 году в США начался устойчивый экономический рост, хотя окончательно последствия кризиса были преодолены лишь в 1941 году, после вступления Соединенных Штатов в новую мировую войну.

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история, сша, америка, рузвельт, герберт гувер, 1920-е, 1930-е, великая депрессия, экономика, экономический кризис, биржа, паника