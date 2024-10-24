https://ukraina.ru/20241024/1058314148.html

Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией

Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией - 24.10.2024 Украина.ру

Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией

У поляков очень противоречивый подход к украинским беженцам. С одной стороны, им нужны дешевые рабочие руки как стимулятор для развития экономики, с другой стороны, они уже захлебываются в бандеровщине. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-24T04:45

2024-10-24T04:45

2024-10-24T04:45

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Накануне нового учебного года с территории Украины выехало 300 тысяч школьников, преимущественно старшеклассники. Всего в Европе особый статус беженца имеют около четырех с половиной миллионов человек. Все правила, введенные для них в Европе, действуют до марта 2026 года.В разных государствах к беженцам из Украины будет разный подход. Например, в Венгрии вообще стараются иметь поменьше таких людей на своей территории, сказал эксперт.К украинским беженцам у поляков очень противоречивый подход. С одной стороны, им нужны дешевые рабочие руки как стимулятор для развития экономики, с другой стороны, они уже захлебываются в бандеровщине, отметил политолог.Страны Прибалтики вроде бы Украину поддерживают, но с другой стороны, стараются, чтобы украинцы на их территории не задерживались, добавил он.В Германии для них достаточно благоприятные условия, потому что немецкое миграционное законодательство крайне толерантно к мигрантам, и его никто не собирается менять ради одних украинцев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.руО том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущество перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241023/1058295746.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, новости, польша, венгрия, германия, прибалтика, общество, мигранты, экономика, бандеровцы, детали, сво