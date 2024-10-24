Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией - 24.10.2024 Украина.ру
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Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией
Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией - 24.10.2024 Украина.ру
Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией
У поляков очень противоречивый подход к украинским беженцам. С одной стороны, им нужны дешевые рабочие руки как стимулятор для развития экономики, с другой стороны, они уже захлебываются в бандеровщине. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-24T04:45
2024-10-24T04:45
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Накануне нового учебного года с территории Украины выехало 300 тысяч школьников, преимущественно старшеклассники. Всего в Европе особый статус беженца имеют около четырех с половиной миллионов человек. Все правила, введенные для них в Европе, действуют до марта 2026 года.В разных государствах к беженцам из Украины будет разный подход. Например, в Венгрии вообще стараются иметь поменьше таких людей на своей территории, сказал эксперт.К украинским беженцам у поляков очень противоречивый подход. С одной стороны, им нужны дешевые рабочие руки как стимулятор для развития экономики, с другой стороны, они уже захлебываются в бандеровщине, отметил политолог.Страны Прибалтики вроде бы Украину поддерживают, но с другой стороны, стараются, чтобы украинцы на их территории не задерживались, добавил он.В Германии для них достаточно благоприятные условия, потому что немецкое миграционное законодательство крайне толерантно к мигрантам, и его никто не собирается менять ради одних украинцев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.руО том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущество перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, новости, польша, венгрия, германия, прибалтика, общество, мигранты, экономика, бандеровцы, детали, сво
Украина, Новости, Польша, Венгрия, Германия, Прибалтика, Общество, мигранты, экономика, бандеровцы, детали, СВО

Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией

04:45 24.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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У поляков очень противоречивый подход к украинским беженцам. С одной стороны, им нужны дешевые рабочие руки как стимулятор для развития экономики, с другой стороны, они уже захлебываются в бандеровщине. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Накануне нового учебного года с территории Украины выехало 300 тысяч школьников, преимущественно старшеклассники. Всего в Европе особый статус беженца имеют около четырех с половиной миллионов человек. Все правила, введенные для них в Европе, действуют до марта 2026 года.
В разных государствах к беженцам из Украины будет разный подход. Например, в Венгрии вообще стараются иметь поменьше таких людей на своей территории, сказал эксперт.
К украинским беженцам у поляков очень противоречивый подход. С одной стороны, им нужны дешевые рабочие руки как стимулятор для развития экономики, с другой стороны, они уже захлебываются в бандеровщине, отметил политолог.
"И противостояние от этого украинского субстрата, упавшего в польское общество и традиционного польского общества, только нарастает. И может привести к гражданским потрясениям. Поляки еще часть украинцев пытаются отправить повоевать с Россией", — подчеркнул Ищенко.
Страны Прибалтики вроде бы Украину поддерживают, но с другой стороны, стараются, чтобы украинцы на их территории не задерживались, добавил он.
В Германии для них достаточно благоприятные условия, потому что немецкое миграционное законодательство крайне толерантно к мигрантам, и его никто не собирается менять ради одних украинцев, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
О том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущество перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
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