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Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад

Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад - 15.10.2024 Украина.ру

Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад

Украинским властям придется задуматься о снижении мобилизационного возраста до 21 года или даже до 19 лет. Причина - от Киева этого требуют западные союзники. Такое заявление в эфире "Новини.LIVE" сделала украинский депутат Мария Ионова

2024-10-15T17:38

2024-10-15T17:38

2024-10-15T17:41

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С этим мнением согласен, например, командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский. Он уверен, что таким образом можно замотивировать молодежь встать под оружие.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все последние недели велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.Эти слухи подогревались еще и сообщениями о личном распоряжении Зеленского мобилизовать еще 200 тысяч солдат в текущем году и 600 тысяч - в будущем.Эта информация вызвала негодование не только у населения. Часть депутатов Верховной Рады также выступили за запрет мобилизации молодежи.А вот министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, наоборот, посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу, не дожидаясь повестки. Чиновник заявил, что его министерство "побуждает их оставаться разными способами".Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей."Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин, резюмировав, что Киев по навету Британии, по всей видимости, собирается воевать по последнего украинца.Еще по теме: Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины.

https://ukraina.ru/20241015/1058095365.html

https://ukraina.ru/20241009/1057976268.html

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новости, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада, рада, призыв, мобилизация