Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
17:38 15.10.2024 (обновлено: 17:41 15.10.2024)
Фото: "Думська", украинский военнослужащий
Украинским властям придется задуматься о снижении мобилизационного возраста до 21 года или даже до 19 лет. Причина - от Киева этого требуют западные союзники. Такое заявление в эфире "Новини.LIVE" сделала украинский депутат Мария Ионова
"Они в принципе говорят о том, что важно. Настаивают на изменении и снижении мобилизационного возраста", - сказала Ионова.
С этим мнением согласен, например, командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский. Он уверен, что таким образом можно замотивировать молодежь встать под оружие.
11:32Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воеватьПризывной возраст на Украине нужно снизить до 21 года, чтобы ВСУ получили максимально эффективных бойцов, а сама молодежь обозлилась. Такая их мотивация поможет Киеву дальше воевать легче. Это мнение в эфире проекта Романа Кравца "Смотри" в "Украинской правде" высказал командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все последние недели велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.
Эти слухи подогревались еще и сообщениями о личном распоряжении Зеленского мобилизовать еще 200 тысяч солдат в текущем году и 600 тысяч - в будущем.
Эта информация вызвала негодование не только у населения. Часть депутатов Верховной Рады также выступили за запрет мобилизации молодежи.
А вот министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, наоборот, посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу, не дожидаясь повестки. Чиновник заявил, что его министерство "побуждает их оставаться разными способами".
Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей.
"Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин, резюмировав, что Киев по навету Британии, по всей видимости, собирается воевать по последнего украинца.
5 сентября, 10:59Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детейКоличество желающих подписать контракты с ВС РФ растет, а Киеву придется снова понижать призывной возраст. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке