Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад - 15.10.2024 Украина.ру
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Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад - 15.10.2024 Украина.ру
Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
Украинским властям придется задуматься о снижении мобилизационного возраста до 21 года или даже до 19 лет. Причина - от Киева этого требуют западные союзники. Такое заявление в эфире "Новини.LIVE" сделала украинский депутат Мария Ионова
2024-10-15T17:38
2024-10-15T17:41
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С этим мнением согласен, например, командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский. Он уверен, что таким образом можно замотивировать молодежь встать под оружие.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все последние недели велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.Эти слухи подогревались еще и сообщениями о личном распоряжении Зеленского мобилизовать еще 200 тысяч солдат в текущем году и 600 тысяч - в будущем.Эта информация вызвала негодование не только у населения. Часть депутатов Верховной Рады также выступили за запрет мобилизации молодежи.А вот министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, наоборот, посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу, не дожидаясь повестки. Чиновник заявил, что его министерство "побуждает их оставаться разными способами".Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей."Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин, резюмировав, что Киев по навету Британии, по всей видимости, собирается воевать по последнего украинца.Еще по теме: Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины.
https://ukraina.ru/20241015/1058095365.html
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Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада, Рада, призыв, мобилизация

Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад

17:38 15.10.2024 (обновлено: 17:41 15.10.2024)
 
Фото: "Думська", украинский военнослужащий
Фото: Думська, украинский военнослужащий
Читать в
Украинским властям придется задуматься о снижении мобилизационного возраста до 21 года или даже до 19 лет. Причина - от Киева этого требуют западные союзники. Такое заявление в эфире "Новини.LIVE" сделала украинский депутат Мария Ионова
"Они в принципе говорят о том, что важно. Настаивают на изменении и снижении мобилизационного возраста", - сказала Ионова.
С этим мнением согласен, например, командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский. Он уверен, что таким образом можно замотивировать молодежь встать под оружие.
Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
11:32
Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воеватьПризывной возраст на Украине нужно снизить до 21 года, чтобы ВСУ получили максимально эффективных бойцов, а сама молодежь обозлилась. Такая их мотивация поможет Киеву дальше воевать легче. Это мнение в эфире проекта Романа Кравца "Смотри" в "Украинской правде" высказал командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все последние недели велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.
Эти слухи подогревались еще и сообщениями о личном распоряжении Зеленского мобилизовать еще 200 тысяч солдат в текущем году и 600 тысяч - в будущем.
Эта информация вызвала негодование не только у населения. Часть депутатов Верховной Рады также выступили за запрет мобилизации молодежи.
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
9 октября, 11:46
Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*
А вот министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, наоборот, посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу, не дожидаясь повестки. Чиновник заявил, что его министерство "побуждает их оставаться разными способами".
Оксен Лисовой - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
11 октября, 13:25
Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования УкраиныМинистр образования и науки Украины Оксен Лисовой посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу
Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей.
"Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин, резюмировав, что Киев по навету Британии, по всей видимости, собирается воевать по последнего украинца.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
5 сентября, 10:59
Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детейКоличество желающих подписать контракты с ВС РФ растет, а Киеву придется снова понижать призывной возраст. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
Еще по теме: Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины.
 
НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная РадаРадапризывмобилизация
 
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17:38Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
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