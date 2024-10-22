https://ukraina.ru/20241022/1058280166.html

Зеленский ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова. А о Сырском промолчал

Зеленский ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова. А о Сырском промолчал - 22.10.2024 Украина.ру

Зеленский ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова. А о Сырском промолчал

Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что Офис президента Украины подыскивает замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову* и министру обороны Рустему Умерову

2024-10-22T15:44

2024-10-22T15:44

2024-10-22T15:44

новости

украина

банковая

великобритания

кирилл буданов

рустем умеров

александр сырский

владимир зеленский

увольнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058277833_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_0b7c06ecc0405de013353f9182779672.jpg

"Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*. Информация [об их отставке] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", - заявил Зеленский, отметив, что это просто слухи.Между тем, он ничего не сказал о потенциальной отставке главкома ВСУ Александра Сырского, скорое увольнение которого также обсуждали в общественном пространстве.Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.Журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко пояснила, что глава ГУР и министр обороны до сих пор не лишились своих должностей только потому, что для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.По ее мнению, сейчас наибольший вызов для Банковой тут состоит в том, как предотвратить превращение пока еще действующего главы ГУР в потенциального оппонента, который может объединить усилия с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.Слухи о том, что Залужный собирается в "большую политику" тоже ходят не первый день. Недавнее известие о том, что экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании написал первый том своих мемуаров "Моя война", только подогрело эти разговоры.В начале сентября Владимир Зеленский провел "чистку" в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.Еще по теме: Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20241004/1057891530.html

https://ukraina.ru/20241007/1057943085.html

https://ukraina.ru/20241021/1058240076.html

украина

банковая

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, банковая, великобритания, кирилл буданов, рустем умеров, александр сырский, владимир зеленский, увольнение