Зеленский ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова. А о Сырском промолчал
Фото: Телеграм-канал V_Zelenskiy_official Зеленский, Умеров, Буданов
Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что Офис президента Украины подыскивает замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову* и министру обороны Рустему Умерову
"Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*. Информация [об их отставке] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", - заявил Зеленский, отметив, что это просто слухи.
Между тем, он ничего не сказал о потенциальной отставке главкома ВСУ Александра Сырского, скорое увольнение которого также обсуждали в общественном пространстве.
4 октября, 14:19"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и СырскогоВласти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил Forbes со ссылкой на собственные неназванные источники
Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.
Журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко пояснила, что глава ГУР и министр обороны до сих пор не лишились своих должностей только потому, что для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.
По ее мнению, сейчас наибольший вызов для Банковой тут состоит в том, как предотвратить превращение пока еще действующего главы ГУР в потенциального оппонента, который может объединить усилия с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.
7 октября, 18:00Буданов* не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руляВласти Украины уже приняли решение о замене министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, однако не спешат снимать их с должностей, так как одному не нашли замены, а от второго ждут скандала. Об этом 7 октября написало издание Сomments.ua
Слухи о том, что Залужный собирается в "большую политику" тоже ходят не первый день. Недавнее известие о том, что экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании написал первый том своих мемуаров "Моя война", только подогрело эти разговоры.
В начале сентября Владимир Зеленский провел "чистку" в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.