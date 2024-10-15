Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Половина украинцев (50%) поддерживает создание нового правительства народного единства, однако большинство (74%) уверены, что недавние кадровые перестановки в Кабинете министров страны ничего не изменят. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) на основе исследования, проведенного в конце сентября
"В ситуации, когда, например, опция с выборами невозможна из-за войны, отдельные кадровые изменения могут выглядеть способом "выпустить пар" и привнести "свежесть" в восприятие общественности правительством. Пока же мы видим, что нет ни значительного восторга от изменений, ни категорического неприятия", - пояснил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.
Также последние недели в общественном пространстве обсуждают инсайд о том, что власти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.
В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято кулуарно еще в первой половине сентября. Однако никто из них пока не покинул свой пост.
Журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко объяснила это тем, что для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.
По ее мнению, сейчас наибольший вызов для Банковой тут состоит в том, как предотвратить превращение пока еще действующего главы ГУР в потенциального оппонента, который может объединить усилия с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.
7 октября, 18:00Буданов* не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руляВласти Украины уже приняли решение о замене министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, однако не спешат снимать их с должностей, так как одному не нашли замены, а от второго ждут скандала. Об этом 7 октября написало издание Сomments.ua
* Признан в РФ террористом и экстремистом