Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве - 15.10.2024 Украина.ру
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Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве
Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве - 15.10.2024 Украина.ру
Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве
Половина украинцев (50%) поддерживает создание нового правительства народного единства, однако большинство (74%) уверены, что недавние кадровые перестановки в Кабинете министров страны ничего не изменят. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) на основе исследования, проведенного в конце сентября
2024-10-15T12:05
2024-10-15T12:05
новости
украина
банковая
россия
кирилл буданов
рустем умеров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
кабинет министров
кабмин
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В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.Также последние недели в общественном пространстве обсуждают инсайд о том, что власти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято кулуарно еще в первой половине сентября. Однако никто из них пока не покинул свой пост.Журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко объяснила это тем, что для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.По ее мнению, сейчас наибольший вызов для Банковой тут состоит в том, как предотвратить превращение пока еще действующего главы ГУР в потенциального оппонента, который может объединить усилия с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.* Признан в РФ террористом и экстремистом
https://ukraina.ru/20240913/1057429998.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, банковая, россия, кирилл буданов, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, кабинет министров, кабмин, правительство
Новости, Украина, Банковая, Россия, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Кабинет министров, Кабмин, правительство

Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве

12:05 15.10.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Половина украинцев (50%) поддерживает создание нового правительства народного единства, однако большинство (74%) уверены, что недавние кадровые перестановки в Кабинете министров страны ничего не изменят. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) на основе исследования, проведенного в конце сентября
"В ситуации, когда, например, опция с выборами невозможна из-за войны, отдельные кадровые изменения могут выглядеть способом "выпустить пар" и привнести "свежесть" в восприятие общественности правительством. Пока же мы видим, что нет ни значительного восторга от изменений, ни категорического неприятия", - пояснил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.
Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
13 сентября, 11:55
Названа настоящая причина отставки главы МИД Украины КулебыДмитрий Кулеба лишился должности министра иностранных дел Украины из-за того, что "раздражал" главу Офиса Зеленского Андрея Ермака, утверждает европейское издание Politico со ссылкой на источники
Также последние недели в общественном пространстве обсуждают инсайд о том, что власти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.
В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято кулуарно еще в первой половине сентября. Однако никто из них пока не покинул свой пост.
Журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко объяснила это тем, что для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.
По ее мнению, сейчас наибольший вызов для Банковой тут состоит в том, как предотвратить превращение пока еще действующего главы ГУР в потенциального оппонента, который может объединить усилия с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Фото: Политика страны, Сырский, Умеров, Буданов
7 октября, 18:00
Буданов* не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руляВласти Украины уже приняли решение о замене министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, однако не спешат снимать их с должностей, так как одному не нашли замены, а от второго ждут скандала. Об этом 7 октября написало издание Сomments.ua
* Признан в РФ террористом и экстремистом
 
НовостиУкраинаБанковаяРоссияКирилл БудановРустем УмеровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКабинет министровКабминправительство
 
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