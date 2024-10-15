https://ukraina.ru/20241015/1058097379.html

Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве

Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве - 15.10.2024 Украина.ру

Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве

Половина украинцев (50%) поддерживает создание нового правительства народного единства, однако большинство (74%) уверены, что недавние кадровые перестановки в Кабинете министров страны ничего не изменят. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) на основе исследования, проведенного в конце сентября

2024-10-15T12:05

2024-10-15T12:05

2024-10-15T12:05

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В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.Также последние недели в общественном пространстве обсуждают инсайд о том, что власти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято кулуарно еще в первой половине сентября. Однако никто из них пока не покинул свой пост.Журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко объяснила это тем, что для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.По ее мнению, сейчас наибольший вызов для Банковой тут состоит в том, как предотвратить превращение пока еще действующего главы ГУР в потенциального оппонента, который может объединить усилия с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.* Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240913/1057429998.html

https://ukraina.ru/20241007/1057943085.html

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новости, украина, банковая, россия, кирилл буданов, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, кабинет министров, кабмин, правительство