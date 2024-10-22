Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка
© Оперативное командование ВСУ "Запад" Оперативное командование ВСУ "Запад"
© Оперативное командование ВСУ "Запад"
Лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил в своем телеграм-канале, что российские военные достигли успехов в городе Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР)
"Ситуация в Селидово оценивается как тяжелая, противник имел успех в восточной части города, сумел продвинуться и закрепиться в черте города в частном секторе", - написал украинский военный, уточнив, что населенный пункт штурмуется исключительно российской пехотой и уже давно "было очевидно", что ВС РФ начнут "продавливать" ВСУ ближе к центру города.
Параллельно военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские силы лишились стратегически важных высот у села Терны на севере региона.
"В результате продвижения наших войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Следует отметить, что эти позиции вооруженных формирований Украины были расположены на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских боевиков", - сообщил Марочко, добавив, что часть украинских штурмовиков попросту сбежали с поля боя.
17 октября, 09:30Марочко: ВС РФ подошли к пяти населенным пунктам под КупянскомВооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении, идут интенсивные бои. Об этом 16 октября агентству РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
Также во вторник, 22 октября, стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Сумах, а также была поражена территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области.
"Новомосковск (Днепропетровская область). Сопротивление сообщает, что удар пришелся в район "Корея", вероятно, по территории бывшего 977-го противотанкового артиллерийского полка. Территория была заброшена, но летом там появились блокпосты и часто заезжают военные машины и грузовики", - рассказал СМИ координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр и Максимильяновку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).
17 октября, 10:58"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в ТорецкеПресс-секретарь украинской оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова пришла на эфир "Киев 24". Во время беседы журналисты уточнили у нее, сколько процентов города Дзержинск (украинское название - Торецк) ВСУ сейчас контролируют, и получили неожиданный для себя ответ
Накануне аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в своих соцсетях, что российские войска прорвали оборону Часова Яра в ДНР и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта.
Подробности здесь: Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild.