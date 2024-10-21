Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild
Российские войска прорвали оборону Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта. Об этом в своих соцсетях написал военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке
Бойцы чеченского спецназа "Ахмат" форсировали Северский Донец и водрузили российский флаг на промышленном здании в 2,5 километрах южнее Часова Яра, сообщил Репке.
Чуть больше недели назад стало известно, что украинские военные начали отходить со своих позиций на окраине Часова Яра. В частности, сообщалось, что ВС РФ удалось выбить противника с западной окраины города, а те украинские военные, которые остались живы, отошли на более дальние рубежи.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр и Максимильяновку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).
17 октября, 10:58"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в ТорецкеПресс-секретарь украинской оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова пришла на эфир "Киев 24". Во время беседы журналисты уточнили у нее, сколько процентов города Дзержинск (украинское название - Торецк) ВСУ сейчас контролируют, и получили неожиданный для себя ответ
Спустя две недели военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.
Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.
16 октября, 05:30Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на ОсколеВСУ по-прежнему цепляются за восточный берег Оскола: Купянск-Узловой и промзону. Но киевский режим уже пожинает горькие плоды подрыва дамбы Оскольского водохранилища. Там все пересохло и поросло бурьяном. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин