https://ukraina.ru/20241021/1058245685.html

Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild

Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild - 21.10.2024 Украина.ру

Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild

Российские войска прорвали оборону Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта. Об этом в своих соцсетях написал военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке

2024-10-21T13:38

2024-10-21T13:38

2024-10-21T13:38

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Бойцы чеченского спецназа "Ахмат" форсировали Северский Донец и водрузили российский флаг на промышленном здании в 2,5 километрах южнее Часова Яра, сообщил Репке.Чуть больше недели назад стало известно, что украинские военные начали отходить со своих позиций на окраине Часова Яра. В частности, сообщалось, что ВС РФ удалось выбить противника с западной окраины города, а те украинские военные, которые остались живы, отошли на более дальние рубежи.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр и Максимильяновку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).Спустя две недели военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.Еще по теме: "Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра.

https://ukraina.ru/20241011/1058023096.html

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