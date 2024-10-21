Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild - 21.10.2024 Украина.ру
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Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild
Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild - 21.10.2024 Украина.ру
Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild
Российские войска прорвали оборону Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта. Об этом в своих соцсетях написал военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке
2024-10-21T13:38
2024-10-21T13:38
новости
россия
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bild
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Бойцы чеченского спецназа "Ахмат" форсировали Северский Донец и водрузили российский флаг на промышленном здании в 2,5 километрах южнее Часова Яра, сообщил Репке.Чуть больше недели назад стало известно, что украинские военные начали отходить со своих позиций на окраине Часова Яра. В частности, сообщалось, что ВС РФ удалось выбить противника с западной окраины города, а те украинские военные, которые остались живы, отошли на более дальние рубежи.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр и Максимильяновку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).Спустя две недели военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.Еще по теме: "Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра.
https://ukraina.ru/20241011/1058023096.html
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новости, россия, донецкая народная республика, вс рф, bild, часов яр
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ВС РФ, Bild, Часов Яр

Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild

13:38 21.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
Читать в
Российские войска прорвали оборону Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта. Об этом в своих соцсетях написал военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке
Бойцы чеченского спецназа "Ахмат" форсировали Северский Донец и водрузили российский флаг на промышленном здании в 2,5 километрах южнее Часова Яра, сообщил Репке.
Чуть больше недели назад стало известно, что украинские военные начали отходить со своих позиций на окраине Часова Яра. В частности, сообщалось, что ВС РФ удалось выбить противника с западной окраины города, а те украинские военные, которые остались живы, отошли на более дальние рубежи.
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
11 октября, 10:57
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ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр и Максимильяновку.
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Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).
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Спустя две недели военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.
Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.
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Еще по теме: "Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра.
 
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