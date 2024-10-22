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Володин рассказал, как ГД планирует усовершенствовать законодательство в сфере миграционной политики

Володин рассказал, как ГД планирует усовершенствовать законодательство в сфере миграционной политики - 22.10.2024 Украина.ру

Володин рассказал, как ГД планирует усовершенствовать законодательство в сфере миграционной политики

Госдума планирует принять до декабря шесть законов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель ГД Вячеслав Володин

2024-10-22T09:29

2024-10-22T09:29

2024-10-22T09:48

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"С начала года было принято семь законов, регулирующих данную сферу. В настоящее время еще шесть находится на рассмотрении, планируем их принять до декабря", - написал Володин.Он добавил, что важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией. Мигранты должны соблюдать российские законы, уважать традиции и знать русский язык, отметил председатель ГД.Володин также указал, что Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит три законопроекта, связанных с пресечением незаконной миграции.По его словам, одним из документов предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить меры повышенной ответственности для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. За это будет предусмотрено наказание в виде штрафа от пяти до 10 миллионов рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения, повторное наказание — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией орудий.Еще один законопроект предлагает ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов.Третий проект закона предусматривает установление полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.Подробнее о мигрантах - в материале Более 500 мигрантов в одном здании: следователи нашли ячейку экстремистов в Москве на сайте Украина.ру.

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