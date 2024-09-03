Более 500 мигрантов в одном здании: следователи нашли ячейку экстремистов в Москве
В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы. В хостеле ООО "Роал", расположенном по улице Новаторов в Москве, задержано более полутысячи мигрантов
Сообщение об этом распространило следственное управление по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве.
"Сегодня следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлено 530 иностранных граждан", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию хостела для дальнейшего изучения, а также доставили мигрантов и представителей ООО "Роал" в подразделение столичного СК.
Во вторник, 3 сентября, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, который позволил бы ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу мигрантам российских документов.
"Для эффективной борьбы с незаконным получением иностранными гражданами гражданства Российской Федерации предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей "Статья 322.4. Осуществление незаконной деятельности, повлекшей незаконное приобретение разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Законопроект предусматривает до семи лет лишения свободы.
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