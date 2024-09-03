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Более 500 мигрантов в одном здании: следователи нашли ячейку экстремистов в Москве

Более 500 мигрантов в одном здании: следователи нашли ячейку экстремистов в Москве - 03.09.2024 Украина.ру

Более 500 мигрантов в одном здании: следователи нашли ячейку экстремистов в Москве

В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы. В хостеле ООО "Роал", расположенном по улице Новаторов в Москве, задержано более полутысячи мигрантов

2024-09-03T12:45

2024-09-03T12:45

2024-09-03T12:45

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Сообщение об этом распространило следственное управление по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве.Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию хостела для дальнейшего изучения, а также доставили мигрантов и представителей ООО "Роал" в подразделение столичного СК.Во вторник, 3 сентября, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, который позволил бы ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу мигрантам российских документов.Законопроект предусматривает до семи лет лишения свободы.В августе четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы жестоким образом расправились с четверыми сотрудниками УФСИН, еще четверых ранили.В марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.

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