Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье - 22.10.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье
Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье - 22.10.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье
На границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Надо учесть, что все эти задачи быстро решить не получится. Орехов – это серьезно укрепленный населенный пункт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-22T03:30
2024-10-22T03:30
новости
россия
запорожская область
донбасс
владимир евсеев
вс рф
орехов
курахово
оборона
наступление
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Российской армии нужно взять Курахово, которое даст ВС РФ возможность двигаться не только на Красноармейск (Покровск), но и в район Великой Новоселки, рассказал эксперт.Сейчас на границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Эти поселки надо брать, чтобы подходить к самому Запорожью, добавил он.Надо учесть, что все эти задачи быстро решить не получится. Но сейчас для этого создаются предпосылки. В частности, ВС РФ в районе Каменского (на берегу Каховского водохранилища) смогли перейти дамбу, откуда можно держать под прицелом дороги на Орехов, подчеркнул Евсеев.Российской армии крайне выгодно, что у противника нет сплошной линии обороны, когда все населенные пункты были бы хорошо укреплены. Та же Великая Новоселка не готовилась для обороны с фланга, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241020/1058193027.html
россия
запорожская область
донбасс
орехов
курахово
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новости, россия, запорожская область, донбасс, владимир евсеев, вс рф, орехов, курахово, оборона, наступление, детали, запорожье, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запорожская область, Донбасс, Владимир Евсеев, ВС РФ, Орехов, Курахово, оборона, наступление, детали, Запорожье, СВО, Спецоперация

Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье

03:30 22.10.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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На границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Надо учесть, что все эти задачи быстро решить не получится. Орехов – это серьезно укрепленный населенный пункт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Российской армии нужно взять Курахово, которое даст ВС РФ возможность двигаться не только на Красноармейск (Покровск), но и в район Великой Новоселки, рассказал эксперт.
Сейчас на границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Эти поселки надо брать, чтобы подходить к самому Запорожью, добавил он.
Надо учесть, что все эти задачи быстро решить не получится. Но сейчас для этого создаются предпосылки. В частности, ВС РФ в районе Каменского (на берегу Каховского водохранилища) смогли перейти дамбу, откуда можно держать под прицелом дороги на Орехов, подчеркнул Евсеев.
"Орехов – это серьезно укрепленный населенный пункт. Здесь никакого шапкозакидательства быть не должно. Вокруг Гуляйполя, к которому мы приблизились, таких фортификационных сооружений у ВСУ нет", — отметил эксперт.
Российской армии крайне выгодно, что у противника нет сплошной линии обороны, когда все населенные пункты были бы хорошо укреплены. Та же Великая Новоселка не готовилась для обороны с фланга, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
20 октября, 08:10
Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьРоссийские СМИ часто подыгрывают западной пропаганде, говоря о том, что наша победа на Украине приведет к гибели Запада. Это неправда. Но именно этот тезис помогает США и Европе говорить о том, что нужно поддерживать Украину несмотря на риск ядерной войны с Россией, "потому что иначе нам конец"
 
НовостиРоссияЗапорожская областьДонбассВладимир ЕвсеевВС РФОреховКураховооборонанаступлениедеталиЗапорожьеСВОСпецоперация
 
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