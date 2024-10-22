https://ukraina.ru/20241022/1058244064.html

Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье

Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье - 22.10.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье

На границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Надо учесть, что все эти задачи быстро решить не получится. Орехов – это серьезно укрепленный населенный пункт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-22T03:30

2024-10-22T03:30

2024-10-22T03:30

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наступление

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Российской армии нужно взять Курахово, которое даст ВС РФ возможность двигаться не только на Красноармейск (Покровск), но и в район Великой Новоселки, рассказал эксперт.Сейчас на границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Эти поселки надо брать, чтобы подходить к самому Запорожью, добавил он.Надо учесть, что все эти задачи быстро решить не получится. Но сейчас для этого создаются предпосылки. В частности, ВС РФ в районе Каменского (на берегу Каховского водохранилища) смогли перейти дамбу, откуда можно держать под прицелом дороги на Орехов, подчеркнул Евсеев.Российской армии крайне выгодно, что у противника нет сплошной линии обороны, когда все населенные пункты были бы хорошо укреплены. Та же Великая Новоселка не готовилась для обороны с фланга, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру

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