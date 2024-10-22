Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
На границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Надо учесть, что все эти задачи быстро решить не получится. Орехов – это серьезно укрепленный населенный пункт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Российской армии нужно взять Курахово, которое даст ВС РФ возможность двигаться не только на Красноармейск (Покровск), но и в район Великой Новоселки, рассказал эксперт.
Сейчас на границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Эти поселки надо брать, чтобы подходить к самому Запорожью, добавил он.
Надо учесть, что все эти задачи быстро решить не получится. Но сейчас для этого создаются предпосылки. В частности, ВС РФ в районе Каменского (на берегу Каховского водохранилища) смогли перейти дамбу, откуда можно держать под прицелом дороги на Орехов, подчеркнул Евсеев.
"Орехов – это серьезно укрепленный населенный пункт. Здесь никакого шапкозакидательства быть не должно. Вокруг Гуляйполя, к которому мы приблизились, таких фортификационных сооружений у ВСУ нет", — отметил эксперт.
Российской армии крайне выгодно, что у противника нет сплошной линии обороны, когда все населенные пункты были бы хорошо укреплены. Та же Великая Новоселка не готовилась для обороны с фланга, заключил собеседник издания.
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