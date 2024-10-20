В Лондоне оценили шансы на узурпацию власти главой Еврокомиссии - 20.10.2024 Украина.ру
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В Лондоне оценили шансы на узурпацию власти главой Еврокомиссии
В Лондоне оценили шансы на узурпацию власти главой Еврокомиссии - 20.10.2024 Украина.ру
В Лондоне оценили шансы на узурпацию власти главой Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен подготовила условия для превращения Еврокомиссии в наднациональный авторитарный орган и захвата власти в Евросоюзе. К такому выводу пришёл колумнист британского портала UnHerd Томас Фази
2024-10-20T10:16
2024-10-20T10:16
новости
прибалтика
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"Поставив лоялистов на стратегические роли, маргинализировав критиков и создав сложную сеть зависимостей и пересекающихся обязанностей, которые не позволяют ни одному человеку получить чрезмерное влияние, председатель Еврокомиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального "захвата власти", — констатировал Фази.По его мнению, такие процессы прослеживаются на протяжении полутора десятилетий. Для усиления своего влияния Еврокомиссия использовала "перманентный кризис" в ЕС, в том числе конфронтацию с Россией.Колумнист британского издания, как отметило отмечает РИА "Новости", отметил, что Урсула фон дер Ляйен для усиления исполнительных полномочий Еврокомиссии воспользовалась украинским кризисом, что привело к "фактической наднационализации" внешней политики ЕС и её подчинении стратегии США и НАТО. Выдвижение на ключевые посты в оборонной и внешнеполитической сферах представителей Прибалтики, по мнению Фази, сигнализирует о приверженности Евросоюза антироссийской политике.Он также усмотрел умысел фон дер Ляйен централизовать и радикально перестроить бюджетную систему Евросоюза. Для каждого государства-члена ЕС предполагается создать единый национальный фонд - это позволит главе ЕК под угрозой сокращения финансовых потоков оказывать давление на неугодные страны.В июне на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран межгосударственного объединения выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии. Они также утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета и предложили утвердить главу эстонского правительства Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.Ранее в новостях: Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС Больше новостей на начало дня в обзоре Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октября
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новости, прибалтика, лондон, россия, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, нато, европа
Новости, Прибалтика, Лондон, Россия, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, НАТО, Европа

В Лондоне оценили шансы на узурпацию власти главой Еврокомиссии

10:16 20.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Урсула фон дер Ляйен подготовила условия для превращения Еврокомиссии в наднациональный авторитарный орган и захвата власти в Евросоюзе. К такому выводу пришёл колумнист британского портала UnHerd Томас Фази
"Поставив лоялистов на стратегические роли, маргинализировав критиков и создав сложную сеть зависимостей и пересекающихся обязанностей, которые не позволяют ни одному человеку получить чрезмерное влияние, председатель Еврокомиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального "захвата власти", — констатировал Фази.
По его мнению, такие процессы прослеживаются на протяжении полутора десятилетий. Для усиления своего влияния Еврокомиссия использовала "перманентный кризис" в ЕС, в том числе конфронтацию с Россией.
Колумнист британского издания, как отметило отмечает РИА "Новости", отметил, что Урсула фон дер Ляйен для усиления исполнительных полномочий Еврокомиссии воспользовалась украинским кризисом, что привело к "фактической наднационализации" внешней политики ЕС и её подчинении стратегии США и НАТО. Выдвижение на ключевые посты в оборонной и внешнеполитической сферах представителей Прибалтики, по мнению Фази, сигнализирует о приверженности Евросоюза антироссийской политике.
Он также усмотрел умысел фон дер Ляйен централизовать и радикально перестроить бюджетную систему Евросоюза. Для каждого государства-члена ЕС предполагается создать единый национальный фонд - это позволит главе ЕК под угрозой сокращения финансовых потоков оказывать давление на неугодные страны.
В июне на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран межгосударственного объединения выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии. Они также утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета и предложили утвердить главу эстонского правительства Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.
Ранее в новостях: Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС
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