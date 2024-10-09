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Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС

Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС - 09.10.2024 Украина.ру

Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возмутилась, что венгерское правительство "приглашает россиян в наш союз" без дополнительных проверок безопасности

2024-10-09T12:55

2024-10-09T12:55

2024-10-09T12:55

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"Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов", - сказала Фон дер Ляйен.В июле в официальном вестнике венгерского правительства опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония (ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина).Опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может якобы представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.Подробнее - в материале Венгрия отвергла обвинения членов ЕС в "угрозе" из-за упрощения визового режима с Россией и Белоруссией на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, россия, белоруссия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, ес, еврокомиссия