Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС - 09.10.2024 Украина.ру
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Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС
Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС - 09.10.2024 Украина.ру
Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возмутилась, что венгерское правительство "приглашает россиян в наш союз" без дополнительных проверок безопасности
2024-10-09T12:55
2024-10-09T12:55
новости
венгрия
россия
белоруссия
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
ес
еврокомиссия
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"Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов", - сказала Фон дер Ляйен.В июле в официальном вестнике венгерского правительства опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония (ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина).Опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может якобы представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.Подробнее - в материале Венгрия отвергла обвинения членов ЕС в "угрозе" из-за упрощения визового режима с Россией и Белоруссией на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, россия, белоруссия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, ес, еврокомиссия
Новости, Венгрия, Россия, Белоруссия, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, ЕС, Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС

12:55 09.10.2024
 
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возмутилась, что венгерское правительство "приглашает россиян в наш союз" без дополнительных проверок безопасности
"Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов", - сказала Фон дер Ляйен.
В июле в официальном вестнике венгерского правительства опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу.
Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония (ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина).
Опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может якобы представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.
Подробнее - в материале Венгрия отвергла обвинения членов ЕС в "угрозе" из-за упрощения визового режима с Россией и Белоруссией на сайте Украина.ру.
 
НовостиВенгрияРоссияБелоруссияУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанЕСЕврокомиссия
 
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