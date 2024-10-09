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Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС
Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС - 09.10.2024 Украина.ру
Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возмутилась, что венгерское правительство "приглашает россиян в наш союз" без дополнительных проверок безопасности
2024-10-09T12:55
2024-10-09T12:55
2024-10-09T12:55
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венгрия
россия
белоруссия
урсула фон дер ляйен
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ес
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"Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов", - сказала Фон дер Ляйен.В июле в официальном вестнике венгерского правительства опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония (ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина).Опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может якобы представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.Подробнее - в материале Венгрия отвергла обвинения членов ЕС в "угрозе" из-за упрощения визового режима с Россией и Белоруссией на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, россия, белоруссия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, ес, еврокомиссия
Новости, Венгрия, Россия, Белоруссия, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, ЕС, Еврокомиссия
Глава Еврокомиссии посчитала, что россияне угрожают безопасности ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возмутилась, что венгерское правительство "приглашает россиян в наш союз" без дополнительных проверок безопасности
"Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов", - сказала Фон дер Ляйен.
В июле в официальном вестнике венгерского правительства опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу.
Помимо России
и Белоруссии
в списке есть Украина
, Сербия
, Молдавия
, Босния и Герцеговина
, Черногория
, Северная Македония (ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина).
Опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может якобы представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта
, напомнив, что это Брюссель
ранее пустил в Европу
миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.