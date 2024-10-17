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Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского

Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского - 17.10.2024 Украина.ру

Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского

США и Украина ведут активные дискуссии относительно "плана победы", изложенного Владимиром Зеленским. Об этом 17 октября заявил журналистам РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США

2024-10-17T12:49

2024-10-17T12:49

2024-10-17T12:49

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"Могу сказать, что в настоящее время ведется активный диалог по различным элементам плана, который был изложен... Зеленским. Он обсуждал этот план с президентом Байденом, как несколько недель назад, когда представил его, так и сегодня во время телефонного разговора. Определенные элементы мы уже выполняем, в том числе в плане предоставления дополнительного военного потенциала, что также является частью плана", - сказал американский чиновник в разговоре с агентством.Он однако признался, что среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются.Также представитель Белого дома сказал, что США не готовы в ходе визита американского президента Джо Байдена в Германию объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Подробнее о плане - в материале "Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, сша, россия, джо байден, нато