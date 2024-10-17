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Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского
Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского - 17.10.2024 Украина.ру
Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского
США и Украина ведут активные дискуссии относительно "плана победы", изложенного Владимиром Зеленским. Об этом 17 октября заявил журналистам РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США
2024-10-17T12:49
2024-10-17T12:49
2024-10-17T12:49
новости
украина
владимир зеленский
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джо байден
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"Могу сказать, что в настоящее время ведется активный диалог по различным элементам плана, который был изложен... Зеленским. Он обсуждал этот план с президентом Байденом, как несколько недель назад, когда представил его, так и сегодня во время телефонного разговора. Определенные элементы мы уже выполняем, в том числе в плане предоставления дополнительного военного потенциала, что также является частью плана", - сказал американский чиновник в разговоре с агентством.Он однако признался, что среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются.Также представитель Белого дома сказал, что США не готовы в ходе визита американского президента Джо Байдена в Германию объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Подробнее о плане - в материале "Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, сша, россия, джо байден, нато
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Россия, Джо Байден, НАТО
Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского
США и Украина ведут активные дискуссии относительно "плана победы", изложенного Владимиром Зеленским. Об этом 17 октября заявил журналистам РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США
"Могу сказать, что в настоящее время ведется активный диалог по различным элементам плана, который был изложен... Зеленским. Он обсуждал этот план с президентом Байденом, как несколько недель назад, когда представил его, так и сегодня во время телефонного разговора. Определенные элементы мы уже выполняем, в том числе в плане предоставления дополнительного военного потенциала, что также является частью плана", - сказал американский чиновник в разговоре с агентством.
Он однако признался, что среди союзников по НАТО
на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются.
Также представитель Белого дома сказал, что США не готовы в ходе визита американского президента Джо Байдена в Германию
объявить о снятии запрета на использование ВСУ
западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России
.
Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".