Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского - 17.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241017/1058161491.html
Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского
Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского - 17.10.2024 Украина.ру
Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского
США и Украина ведут активные дискуссии относительно "плана победы", изложенного Владимиром Зеленским. Об этом 17 октября заявил журналистам РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США
2024-10-17T12:49
2024-10-17T12:49
новости
украина
владимир зеленский
сша
россия
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg
"Могу сказать, что в настоящее время ведется активный диалог по различным элементам плана, который был изложен... Зеленским. Он обсуждал этот план с президентом Байденом, как несколько недель назад, когда представил его, так и сегодня во время телефонного разговора. Определенные элементы мы уже выполняем, в том числе в плане предоставления дополнительного военного потенциала, что также является частью плана", - сказал американский чиновник в разговоре с агентством.Он однако признался, что среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются.Также представитель Белого дома сказал, что США не готовы в ходе визита американского президента Джо Байдена в Германию объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Подробнее о плане - в материале "Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_0e3a0d6045a1fc7fce3ec7f6fdccd560.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, сша, россия, джо байден, нато
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Россия, Джо Байден, НАТО

Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского

12:49 17.10.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
США и Украина ведут активные дискуссии относительно "плана победы", изложенного Владимиром Зеленским. Об этом 17 октября заявил журналистам РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США
"Могу сказать, что в настоящее время ведется активный диалог по различным элементам плана, который был изложен... Зеленским. Он обсуждал этот план с президентом Байденом, как несколько недель назад, когда представил его, так и сегодня во время телефонного разговора. Определенные элементы мы уже выполняем, в том числе в плане предоставления дополнительного военного потенциала, что также является частью плана", - сказал американский чиновник в разговоре с агентством.
Он однако признался, что среди союзников по НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу приема Украины в альянс, дискуссии на этот счет продолжаются.
Также представитель Белого дома сказал, что США не готовы в ходе визита американского президента Джо Байдена в Германию объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.
Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Подробнее о плане - в материале "Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСШАРоссияДжо БайденНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Полным составом: футболистов ЦСКА и "Зенита" внесли в "Миротворец". В Госдуме РФ отреагировали
14:50Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук
14:33"Мегакампус" анонсировал лекции релоканта и сестры Цукерберга в Дубае
14:22"Эти неловкие 30 минут". Интервью Fox News превратилось для Харрис в катастрофу
14:21Защищали свои убеждения. Запад заметил притеснения православных на Украине
14:04Сорвали флаги и сломали флагштоки: неизвестные осквернили могилы бойцов СВО в Хакасии
13:49"Бросает в дрожь": Орбан раскритиковал план Зеленского и предложил изменения
13:47От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму
13:43"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского
13:21Кого и почему боится Зеленский на Украине и почему в опасности Белоруссия – подполковник Иванников
13:13Киевские прокуроры грозятся судить генпродюсера медиахолдинга "Крым"
13:04В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ
13:00Захват кафедрального собора в Черкассах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 октября
12:49Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" Зеленского
12:46Правительство профинансирует ремонт гидротехнических сооружений в ДНР
12:20В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка
12:13Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИ
12:06Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника
12:06СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА
12:04Мэр Черкасс призвал горожан помочь рейдерам с захватом храма канонической УПЦ
Лента новостейМолния