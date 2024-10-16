"Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского - 16.10.2024 Украина.ру
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"Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского
"Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского - 16.10.2024 Украина.ру
"Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского
Владимир Зеленский представил на Украине "план победы", который на поверку оказался нереалистичным словоблудием. Такое мнение доминирует в высказываниях украинских парламентариев, прослушавших 16 октября выступление Зеленского
2024-10-16T15:26
2024-10-16T15:26
новости
украина
россия
владимир зеленский
ирина геращенко
нато
верховная рада
всу
сво
алексей гончаренко
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"План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не состоялось. Просто пустые слова", - констатировал депутат Алексей Гончаренко*.Он отметил разрыв желаний с реальностью, что по мнению нардепа недопустимо."А план этот очень от реальности оторван, - подчеркнул нардеп. - И ключевое. Мы почти всё столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнёров, а наша роль в этом какая? Мы просим, ​​но ничего не получаем. Ибо всё это ничего общего с реальностью не имеет".Парламентарий также отметил, что план как таковой предполагает какие-то конкретные шаги, которые следует выполнять. Зеленский же представил что-то другое."А в этом "плане" и плана самого нет. Набор лозунгов и не больше. По плану похоже, что кто-то должен сделать все за нас", - добавил он.Ирина Геращенко из фракции "Европейская Солидарность" олигарха Петра Порошенко отметила, что украинцы в первую очередь имеют право знать о планах власти по достижению справедливого мира и победы. После этой завуалированной критики она перешла к разбору самого "плана победы" Зеленского."Зеленский объявил 5 пунктов плана и заявил, что существует три тайных приложения, переданных нашим партнерам. Первый пункт плана – это членство Украины в НАТО", - сообщила Геращенко.По её мнению, до нынешней власти наконец дошло, что членству в НАТО нет альтернативы. При этом она заметила, что ранее сторонников Порошенко критиковали за этот курс как приведший постсоветскую республику к СВО.Настоящая борьба с коррупцией и демократия необходимы для членства Украины в НАТО, констатировала Геращенко, и это же необходимо для реализации других пунктов "плана победы"."План должен быть реалистичным. А не рамочным", - отметила она.По мнению Геращенко, Зеленский сказал много красивых слов, однако требуется более."Но важно иметь план нашей работы. Пошаговый. Что мы как государство, как институт должны сделать в этом направлении. А это профессиональное усиление правительства и переформатирование коалиции, возвращение органам власти субъектности. Этого в послании не было", - констатировала она.По её мнению, Зеленский только сейчас дошёл до парламента, потому что ситуация существенно изменилась – и в зоне СВО, и на подконтрольных ВСУ территориях, и в мире."И власть это понимает. Поэтому мы видим смену риторики. О возвращении границ 91 года и кофе в Ялте уже не звучит. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность. Правды о том, что определенную часть наших территорий, возможно, придется освобождать политико–дипломатическим путем – тоже не звучало", - заметила Геращенко.Ряд других членов Верховной Рады Украины тоже оказались невысокого мнения о "плане победы" Зеленского. Тоже звучали упрёки в том, почему Зеленский два месяца знакомил с этим документом лидеров США, ЕС и других западных стран, руководителей международных организаций, и только 16 октября соизволил впервые представить документ в своей стране.Большинство высказавшихся парламентариев негативно оценили как сам документа, так и "словоблудие" Зеленского во время презентации документа в законодательном органе Украины.Присоединились к украинским критикам и западные наблюдатели. В частности, не скрывал своего разочарования эксперт немецкого таблоида Bild** Юлиан Рёпке.По мнению немецкого обозревателя, в выступлении Зеленского не говорилось ни о разрешении наносить удары по России дальнобойным западным оружием, ни о западной помощи в защите от российской авиации, ни о границах 1991 года."И об освобождении страны уже даже не упоминается", - констатировал немецкий обозреватель, неоднократно уличённый в предвзятости и русофобии.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** СМИ-иноагентБольше новостей на эту тему в обзоре Зеленский в Раде, города без света, бои, обстрелы, эвакуация. Главное на Украине на 13:00 16 октября
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новости, украина, россия, владимир зеленский, ирина геращенко, нато, верховная рада, всу, сво, алексей гончаренко
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, НАТО, Верховная Рада, ВСУ, СВО, Алексей Гончаренко

"Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского

15:26 16.10.2024
 
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Владимир Зеленский представил на Украине "план победы", который на поверку оказался нереалистичным словоблудием. Такое мнение доминирует в высказываниях украинских парламентариев, прослушавших 16 октября выступление Зеленского
"План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не состоялось. Просто пустые слова", - констатировал депутат Алексей Гончаренко*.
Он отметил разрыв желаний с реальностью, что по мнению нардепа недопустимо.
"А план этот очень от реальности оторван, - подчеркнул нардеп. - И ключевое. Мы почти всё столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнёров, а наша роль в этом какая? Мы просим, ​​но ничего не получаем. Ибо всё это ничего общего с реальностью не имеет".
Парламентарий также отметил, что план как таковой предполагает какие-то конкретные шаги, которые следует выполнять. Зеленский же представил что-то другое.
"А в этом "плане" и плана самого нет. Набор лозунгов и не больше. По плану похоже, что кто-то должен сделать все за нас", - добавил он.
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
14:27
Ультиматум Зеленского: киевский режим дал срок Западу на выполнение своего "плана победы"Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им "плана победы". Об этом 16 октября сообщило американское агентство Associated Press (АР)
Ирина Геращенко из фракции "Европейская Солидарность" олигарха Петра Порошенко отметила, что украинцы в первую очередь имеют право знать о планах власти по достижению справедливого мира и победы. После этой завуалированной критики она перешла к разбору самого "плана победы" Зеленского.
"Зеленский объявил 5 пунктов плана и заявил, что существует три тайных приложения, переданных нашим партнерам. Первый пункт плана – это членство Украины в НАТО", - сообщила Геращенко.
По её мнению, до нынешней власти наконец дошло, что членству в НАТО нет альтернативы. При этом она заметила, что ранее сторонников Порошенко критиковали за этот курс как приведший постсоветскую республику к СВО.
Настоящая борьба с коррупцией и демократия необходимы для членства Украины в НАТО, констатировала Геращенко, и это же необходимо для реализации других пунктов "плана победы".
"План должен быть реалистичным. А не рамочным", - отметила она.
По мнению Геращенко, Зеленский сказал много красивых слов, однако требуется более.
"Но важно иметь план нашей работы. Пошаговый. Что мы как государство, как институт должны сделать в этом направлении. А это профессиональное усиление правительства и переформатирование коалиции, возвращение органам власти субъектности. Этого в послании не было", - констатировала она.
По её мнению, Зеленский только сейчас дошёл до парламента, потому что ситуация существенно изменилась – и в зоне СВО, и на подконтрольных ВСУ территориях, и в мире.
"И власть это понимает. Поэтому мы видим смену риторики. О возвращении границ 91 года и кофе в Ялте уже не звучит. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность. Правды о том, что определенную часть наших территорий, возможно, придется освобождать политико–дипломатическим путем – тоже не звучало", - заметила Геращенко.
Ряд других членов Верховной Рады Украины тоже оказались невысокого мнения о "плане победы" Зеленского. Тоже звучали упрёки в том, почему Зеленский два месяца знакомил с этим документом лидеров США, ЕС и других западных стран, руководителей международных организаций, и только 16 октября соизволил впервые представить документ в своей стране.
Большинство высказавшихся парламентариев негативно оценили как сам документа, так и "словоблудие" Зеленского во время презентации документа в законодательном органе Украины.
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
13:47
"Нарастают цинизм и усталость": Запад признал несостоятельность плана Зеленского - The Washington PostНесостоятельность "плана победы" Владимира Зеленского признают как в США, так и в Европе. Об этом 16 октября написал в своей статье обозреватель The Washington Post Ишаан Тарур
Присоединились к украинским критикам и западные наблюдатели. В частности, не скрывал своего разочарования эксперт немецкого таблоида Bild** Юлиан Рёпке.
По мнению немецкого обозревателя, в выступлении Зеленского не говорилось ни о разрешении наносить удары по России дальнобойным западным оружием, ни о западной помощи в защите от российской авиации, ни о границах 1991 года.
"И об освобождении страны уже даже не упоминается", - констатировал немецкий обозреватель, неоднократно уличённый в предвзятости и русофобии.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** СМИ-иноагент
Больше новостей на эту тему в обзоре Зеленский в Раде, города без света, бои, обстрелы, эвакуация. Главное на Украине на 13:00 16 октября
 
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