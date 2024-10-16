https://ukraina.ru/20241016/1058136729.html

"Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского

"Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского - 16.10.2024 Украина.ру

"Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского

Владимир Зеленский представил на Украине "план победы", который на поверку оказался нереалистичным словоблудием. Такое мнение доминирует в высказываниях украинских парламентариев, прослушавших 16 октября выступление Зеленского

2024-10-16T15:26

2024-10-16T15:26

2024-10-16T15:26

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"План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не состоялось. Просто пустые слова", - констатировал депутат Алексей Гончаренко*.Он отметил разрыв желаний с реальностью, что по мнению нардепа недопустимо."А план этот очень от реальности оторван, - подчеркнул нардеп. - И ключевое. Мы почти всё столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнёров, а наша роль в этом какая? Мы просим, ​​но ничего не получаем. Ибо всё это ничего общего с реальностью не имеет".Парламентарий также отметил, что план как таковой предполагает какие-то конкретные шаги, которые следует выполнять. Зеленский же представил что-то другое."А в этом "плане" и плана самого нет. Набор лозунгов и не больше. По плану похоже, что кто-то должен сделать все за нас", - добавил он.Ирина Геращенко из фракции "Европейская Солидарность" олигарха Петра Порошенко отметила, что украинцы в первую очередь имеют право знать о планах власти по достижению справедливого мира и победы. После этой завуалированной критики она перешла к разбору самого "плана победы" Зеленского."Зеленский объявил 5 пунктов плана и заявил, что существует три тайных приложения, переданных нашим партнерам. Первый пункт плана – это членство Украины в НАТО", - сообщила Геращенко.По её мнению, до нынешней власти наконец дошло, что членству в НАТО нет альтернативы. При этом она заметила, что ранее сторонников Порошенко критиковали за этот курс как приведший постсоветскую республику к СВО.Настоящая борьба с коррупцией и демократия необходимы для членства Украины в НАТО, констатировала Геращенко, и это же необходимо для реализации других пунктов "плана победы"."План должен быть реалистичным. А не рамочным", - отметила она.По мнению Геращенко, Зеленский сказал много красивых слов, однако требуется более."Но важно иметь план нашей работы. Пошаговый. Что мы как государство, как институт должны сделать в этом направлении. А это профессиональное усиление правительства и переформатирование коалиции, возвращение органам власти субъектности. Этого в послании не было", - констатировала она.По её мнению, Зеленский только сейчас дошёл до парламента, потому что ситуация существенно изменилась – и в зоне СВО, и на подконтрольных ВСУ территориях, и в мире."И власть это понимает. Поэтому мы видим смену риторики. О возвращении границ 91 года и кофе в Ялте уже не звучит. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность. Правды о том, что определенную часть наших территорий, возможно, придется освобождать политико–дипломатическим путем – тоже не звучало", - заметила Геращенко.Ряд других членов Верховной Рады Украины тоже оказались невысокого мнения о "плане победы" Зеленского. Тоже звучали упрёки в том, почему Зеленский два месяца знакомил с этим документом лидеров США, ЕС и других западных стран, руководителей международных организаций, и только 16 октября соизволил впервые представить документ в своей стране.Большинство высказавшихся парламентариев негативно оценили как сам документа, так и "словоблудие" Зеленского во время презентации документа в законодательном органе Украины.Присоединились к украинским критикам и западные наблюдатели. В частности, не скрывал своего разочарования эксперт немецкого таблоида Bild** Юлиан Рёпке.По мнению немецкого обозревателя, в выступлении Зеленского не говорилось ни о разрешении наносить удары по России дальнобойным западным оружием, ни о западной помощи в защите от российской авиации, ни о границах 1991 года."И об освобождении страны уже даже не упоминается", - констатировал немецкий обозреватель, неоднократно уличённый в предвзятости и русофобии.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** СМИ-иноагентБольше новостей на эту тему в обзоре Зеленский в Раде, города без света, бои, обстрелы, эвакуация. Главное на Украине на 13:00 16 октября

https://ukraina.ru/20241016/1058136035.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, ирина геращенко, нато, верховная рада, всу, сво, алексей гончаренко